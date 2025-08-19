„Noi, Partidul Naţional Liberal, am votat în unanimitate, astăzi, să susţinem acest pachet 2 de măsuri şi să-l susţinem printr-o asumare a Guvernului”, a declarat Ciucu după şedinţa Biroului Executiv al partidului.

El a adăugat că pachetul 2 va fi adoptat de Guvernul Bolojan săptămâna viitoare: „Undeva săptămâna viitoare, nu pot să vă spun o zi foarte clară, dar probabil marţi, miercuri, joi, este foarte probabil ca premierul să vină şi să susţină acest pachet”.

Referitor la boicotul PSD, care nu mai participă la ședințele de coaliție, prim-vicepreşedintele PNL a punctat: „Este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat. Acum, noi suntem într-o poziţie în care vrem să ne comportăm maturi şi vrem să dăm cât mai puţine prilejuri ca cineva să conteste sau să găsească un prilej să nu mai vină la masă. În acelaşi timp, suntem foarte atenţi la limbajul pe care îl folosim, inclusiv în relaţia cu PSD sau cu USR, pentru că România efectiv are nevoie a acestei reforme”.

„Trebuie să înţelegem că acest pachet trebuie să fie asumat de Guvern şi, evident, şi PSD este parte a guvernării şi vom discuta toate aceste subcapitole. Este suficient timp ca să fie discutate, dar asta nu înseamnă că România nu trebuie să meargă mai departe”, a conchis liberalul.

Amintim că primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament pe 7 iulie și care a intrat în vigoare la 1 august, conține măsuri care vor afecta puternic românii. Cele mai importante sunt creșterea TVA la 21 la sută și pensiile. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei net vor plăti CASS.

Pachetul fiscal 2, care se referă, printre altele, la pensiile magistraților, la reforma companiilor de stat și la reforma fiscală, este deocamdată blocat pentru că sunt tensiuni în coaliție, iar PSD a impus anumite condiții ca să revină la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR.

Măsurile luate de Guvernul Bolojan au ca scop reducerea cheltuielilor statului, după ce, anul trecut, România a avut cel mai mare deficit din Europa, de 9,3% din PIB.

