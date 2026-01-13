ez-toc]

Oficialul iranian nu a oferit alte informații despre persoanele ucise, dar a dat vina pe „teroriști”.

Un ONG anunță un bilanț de 12.000 de morți în două săptămâni

Un ONG iranian cu sediul în Londra prezintă un bilanț mult mai grav, de 12.000 de morți, în mare parte protestatari care au ieșit în stradă din cauza dificultăților economice.

Regimul condus de ayatollahul Ali Khamenei caută să adopte o abordare duală faţă de proteste, pe de o parte calificându-le legitime în ceea ce privește nemulțumirile economice, dar pe de altă parte răspunzând extrem de dur împotriva manifestanților, pe care îi numește „vandali” și „teroriști” conduși de Israel și Statele Unite.

Blocarea internetului și aa telefoniei mobile împiedică fluxul de informaţii dinspre Iran, dar videoclipurile și mărturiile care sparg aceste bariere și ies în afara țării arată și descriu scene înfiorătoare, cu cadavre pe jos, orașe devastate de ciocniri între structurile de securitate și protestatari, mașini și clădiri incendiate. Protestatarii sunt hotărâți să reziste și să pună capăt regimului condus de ayatollahul Khamenei.

Gut-wrenching footage shows grieving families in Iran wailing and desperately searching through rows of dead bodies for loved ones https://t.co/IxHVcMeRVT pic.twitter.com/0qJpWD2OR8 — New York Post (@nypost) January 12, 2026

Imagini cu impact emotional! Mulți iranieni își caută disperați printre cadavre rudele dispărute la proteste

Qatarul, în alertă

Pe de altă parte, Qatarul a avertizat marți că o confruntare între Statele Unite și Iran ar fi „catastrofală” pentru Orientul Mijlociu, după ce președintele american Donald Trump a amenințat cu o intervenție militară, relatează AFP.

„Știm că orice escaladare ar avea consecințe catastrofale în regiune și dincolo de ea și, prin urmare, noi dorim să o evităm cât de mult posibil”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Qatarului, Majed al-Ansari.

Donald Trump a avertizat în repetate rânduri că va „lovi puternic” regimul islamic din Iran dacă va ucide protestatari. Discuții pe această temă au loc deja în cadrul administrației Trump. De cealaltă parte, Iranul a amenințat Israelul și Statele Unite cu o ripostă militară împotriva bazelor militare și centrelor de transport maritim.

Qatarul găzduiește cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu. În iunie, în timpul războiului de 12 zile dintre Israel și Iran, forțele armate ale Iranului au lansat rachete asupra acestei baze, ca ripostă la un atac american împotriva instalațiilor nucleare ale țării.

Donald Trump mizează deocamdată pe diplomație

Donald Trump a anunțat marți tarife vamale împotriva partenerilor comerciali ai Iranului. Cu o zi înainte, Casa Albă a afirmat că posibilitatea unor atacuri aeriene este în continuare pe masă, dar că diplomația rămâne „prima opțiune”.

„Suntem încă în stadiul în care credem că poate fi găsită o soluție diplomatică. Suntem în discuții cu toate părțile, în mod evident cu vecinii și partenerii noștri din regiune, pentru a ajunge la o soluție diplomatică”, a declarat Majed al-Ansari.

SUA își îndeamnă cetățenii să părăsească Iranul

Luni, Departamentul de Stat le-a recomandat cetăţenilor americani să plece fără întârziere din Iran. „Părăsiţi Iranul imediat. Pregătiţi un plan pentru a pleca fără a conta pe ajutorul guvernului american”, se arată într-un mesaj publicat pe site-ul „ambasadei virtuale” din Iran.

Administrația Trump le cere, de asemenea, cetăţenilor americani să evite protestele.

Franța și-a îndemnat la rândul ei cetățenii să părăsească Iranul și să nu călătorească acolo, în cazul în care aveau planuri în acest sens. La fel ca americanii, francezii aflați în Iran sunt sfătuiți să stea la distanță de proteste și să nu facă fotografii sau videoclipuri.

