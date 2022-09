REPORTAJ. Călătorie cu troleul doamnei Polixenia: „Sunt soție, mamă și bunică, iar când plec de acasă, conduc troleibuzul”

Libertatea continuă serialul dedicat femeilor cu meserii practicate preponderent de bărbați. După Adriana Kircal de pe autobuzul 385 și Florentina Gheorghe de pe tramvaiul 55, astăzi descoperim o nouă poveste. După 12 ani în care a lucrat într-un depozit de vinuri, Polixenia Birică a făcut cursuri speciale pentru a se angaja la Societatea de Transport București.

„Microbul” l-a luat de la soț, care a fost angajat timp de 43 de ani pe autobuzele din Capitală. „Dar a fost extrem de dezamăgit când a auzit ce vreau să fac în viitor”, își amintește.

Birică conduce doar troleibuze pe străzile din Capitală, fiind una din cele două femei care sunt repartizate la depoul Vatra Luminoasă, de lângă Arena Națională. Și una din cele zece care există în tot Bucureștiul.

În timpul liber iubește să călătorească, să citească, să descopere lucruri noi, dar cel mai mult o relaxează orele petrecute cu cele două fete ale sale, dar și cu cele două nepoțele.

Claxoane, blocaje, șoferi nervoși, trafic infernal. Nimic nou în decor. E doar o nouă zi din haosul bucureștean. Milioane de mașini ies zilnic pe străzi. Pentru a merge la serviciu, la cumpărături, la întâlniri, acolo unde oamenii au de rezolvat treburi sau pur și simplu să tranziteze Capitala.

Suntem în zona Baicului, într-o intersecție aglomerată. Aici o întâlnim pe Polixenia Birică. Îmbrăcată impecabil, la cămașă, călcată la linie, doamna în vârstă de 54 de ani se pregătește să înceapă o nouă zi de muncă și să se preia frâiele unui troleibuz.

După 12 ani dedicați vinurilor, s-a angajat la STB

Astăzi e șofer pe troleibuzul 69. A ajuns mai devreme decât de obicei. Timpul parcurs pe drumul din Vitan variază în funcție de zi, între 20 și 40 de minute. „Aștept să-mi vină colegul de pe traseu și plecăm imediat în cursă”, ne spune.

Schimbul de tură de la stația Baicului s-a făcut la timp. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Până atunci acceptă să vorbească pentru cititorii Libertatea despre meseria aleasă, una mai puțin practicată de femei, statistica fiind covârșitoare – doar 2 la sută dintre cei care conduc troleibuze în București fiind femei:

„Eu lucrez la depoul Vatra Luminoasă și aici mai am o singură colegă. În trecut a mai existat o doamnă, dar între timp a ieșit la pensie și-am rămas doar noi două”, spune doamna Polixenia.

Conform STB, în acest moment, 478 de bărbați sunt șoferi pe troleibuz și doar zece femei.

Prima operațiune este validarea cardului personal de șofer. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Dar cum a început povestea Polixeniei pe STB? „Nu am avut dintotdeauna meseria asta. Înainte mi-am început cariera ca vânzător comerciant. Timp de 12 ani am făcut asta, dar apoi a urmat o perioadă mai dificilă. Au scăzut vânzările și, implicit, s-au dat oameni afară, am rămas șomeră după ce magazinul a dat faliment. Lucram la un depozit de vinuri”, spune ea.

Fiind obligată să se reprofileze, a făcut un curs special timp de șase luni pe tramvai și pe troleibuz, apoi s-a angajat la STB, în aprilie 2009.

Verificarea troleibuzului intră în atribuțiile șoferului. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

„Am început direct pe troleibuz, mi-a plăcut foarte mult libertatea de mișcare, n-am vrut să fiu pe tramvai. Mi-a plăcut meseria asta pentru că soțul meu a lucrat o viață la STB, fiind șofer de autobuz. 43 de ani a făcut chestia asta, dar decizia a fost doar a mea. Soțul meu, când a aflat, a fost foarte dezamăgit cu ce vreau să fac în viitor, dar și cele două fete ale mele. Acum s-au obișnuit cu mine. Sunt soție, mamă și bunică, iar când plec de acasă, conduc troleibuzul”.

Dimineața mă ocup în general de treburile casnice. Apoi plec spre serviciu pentru că mereu sunt schimbul 2. Ajung la depou sau la locul de unde trebuie să preiau troleibuzul, îmi completez foaia de parcurs, apoi mă ocup de traseu și de itinerarul pe care-l am de urmat. Polixenia Birică, șofer troleibuz:

Troleibuzul a plecat pe traseu, conform fișei de parcurs. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Problemele din trafic și șoferii indisciplinați

Astăzi, Polixenia pleacă în cursă pe linia lui 69, una dintre cele 16 linii de troleibuz din București. Prima oprire e la Gara Obor, apoi o ia pe Șoseaua Pantelimon și pe Mihai Bravu.

„Zilele mele diferă, pentru că nu tot timpul sunt pe același traseu și nu tot timpul plec din același punct. Astăzi am avut plecare de la Baicului, mâine plec de la Vatra Luminoasă. Astăzi sunt pe troleibuzul 69, dar mâine pot să fiu pe 66, 70, 85 sau 90”.

„Șoriceii de pluș aduc un zâmbet pe buzele celor mici”, spune zâmbind Polixenia. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Cum troleibuzul este un vehicul electric de transport, acesta nu se poate abate foarte mult de pe banda 1.

„Asta e cea mai mare problemă! Că întâlnim tot felul de oameni care cred că totul li se cuvine în trafic și-și lasă mașinile unde vor. Nu se uită că pe acolo trece și un troleibuz, care nu-și poate devia traseul. Când blochezi rețeaua de transport, practic blochezi un întreg sistem de circulație, un întreg oraș. Întârzierile cresc foarte mult și nu putem să îndeplinim orarul pe care trebuie să-l respectăm”, dezvăluie aceasta.

Captatorii și macazurile, marile bătăi de cap

Polixenia lucrează de 13 ani la STB, exclusiv pe troleibuze. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Și asta nu e singura problemă de care s-a lovit în meseria pe care o face cu atâta plăcere de 13 ani:

„Am avut probleme și cu captatorii, dar și cu macazurile de pe linii. În unele zone, rețeaua este veche și sar la macazele uzate. Trebuie să mergem cu viteză mică, pentru a nu avea probleme, să nu sară de pe linie. Dar nu mă plâng, îmi place mult ceea ce fac și chiar mă văd ieșind la pensie din meseria asta. Oricum, mi se pare foarte mult să lucrăm până la 63 de ani, dar n-avem ce face”.

În general, programul începe de la ora 13:00 până aproape de 22:00. Sunt zile când ies pe traseu la ora 15:00 și mă retrag la miezul nopții. Până se fac controalele necesare, ducem foaia la meșter la semnat, apoi la predat mai durează cel puțin jumătate de oră. Deci de multe ori ajung acasă și la ora 1:00. Polixenia Birică, șofer troleibuz:

La volan, acolo unde se simte cel mai bine. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

„Un călător a încercat să intre peste mine, mi-a rupt oglinda”

Pe traseu, doamna Polixenia își amintește că niciodată n-a avut probleme cu suporterii echipelor de fotbal înainte sau după terminarea meciurilor, dar recunoaște că a trecut și prin momente mai puțin plăcute. Chiar și acum când povestește, e șocată de cum se comportă unii oameni:

„Acum câțiva ani am avut și un incident neplăcut pe traseu. Un caz de vandalism cu un călător supărat că nu l-am luat dintre stații. Lucrul acesta e interzis. Apoi am oprit la semafor, a venit și mi-a dat cu pumnii în oglindă. A încercat să intre peste mine în cabină. Pentru că n-a reușit, s-a suit cu mâinile de oglindă până a rupt-o și a dat cu ea de pământ. Am sunat la 112, dar poliția a venit foarte târziu. Pe cine să mai prindă…”.

Atunci când e în cursă, doamna Birică sare imediat să ajute dacă e cazul. Troleibuzul e dotat cu un cârlig special pentru a deschide trapa persoanelor cu handicap care circulă cu transportul în comun, iar Polixenia se implică de fiecare dată.

Doamna Birică sare în ajutorul persoanelor cu handicap care merg cu troleibuzul. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

„Eu sunt o fire ambițioasă și optimistă. Încă de la început am avut mare încredere în mine, chiar dacă eram și un pic timidă. Nu a fost deloc ușor, dar niciodată n-am avut emoții atunci când mă sui la volan. Cum să am emoții? Pasiunea asta mi-am descoperit-o când mi-am luat permisul, în 2005. De atunci nu mi-a mai plăcut nicio altă meserie”, recunoaște cu zâmbetul pe buze.

Nepoțelele care îi fac viața mai frumoasă

Ajunși la capătul de linie, la Valea Argeșului, îi mulțumim doamnei Polixenia și îi dorim o tură cât mai liniștită, fără incidente sau alte peripeții pe traseu. „Eu mă ghidez după motto-ul: «Conduc prudent și pentru alții»”, ne transmite înainte să închidă ușile și să preia călătorii care o așteaptă în stație.

Știe că mai are mult de tras până la terminarea programului, dar acasă, la final de tură, se va putea bucura din plin de liniște.

La final de tură, doamna Polixenia mai are puterea să zâmbească. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

În timpul liber, cel mai mult îmi place să călătoresc, să citesc cărți și poezii, să ascult muzică. Îmi plac foarte mult animalele, pisicile în special, chiar și acasă am un motănel. Cum vă ziceam, am două fete și sunt și bunică de două fetițe minunate. Îmi ador la maximum cele două nepoțele. Polixenia Birică, șofer troleibuz:

3 depouri de troleibuze sunt în acest moment în București: Vatra Luminoasă, Berceni și Bucureștii Noi, parcul auto cuprinzând un număr de 265 de troleibuze.

