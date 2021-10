REPORTAJ. „Dacă o pui o zi întreagă să facă teme, o zi întreagă face”. Viața plină de lipsuri a două familii care se luptă pentru educația celor 10 copii

„Să aibă toţi creioanele şi culorile ascuţite, să nu mai pierdem timpul în clasă. Mulţumim”, acesta a fost unul dintre primele mesaje pe care învăţătoarea lui Eugen Marin, din Bucşani, județul Giurgiu, l-a trimis părinţilor în urmă cu câteva săptămâni, pe WhatsApp, în anul şcolar de graţie 2021-2022.

Eugen are 7 ani şi e în clasa întâi. Pe caietul tip I, stiloul cu cerneală roşie al învăţătoarei a trasat primele liniuţe-model, pe fiecare rând, până în josul paginii.

Elena urmăreşte cum Eugen îşi face primele teme ca elev

Mama, Elena, s-a aşezat lângă copil, să-i arate cum să ducă drept linia, „de aici până aici”. Braţul ei plinuţ îl înconjoară pe cel mic şi-l ascunde ca pe un pui de urs în bârlogul primordial. „Uite-aşa, haide, mami, fii mai atent!”.

Despre Eugen Marin, fraţii şi verii lui din familia Ioniță şi despre felul cum reuşesc să treacă prin greutăţi păstrându-şi bunătatea şi bucuria, aţi putut citi deja prima dată în Libertatea, în februarie. La o lună distanță, copiii se bucurau de jucăriile, hainele și dulciurile celor care le-au sărit în ajutor.

Rugăminţi la primărie

Însă de atunci, administrativ vorbind, situaţia celor două familii, Marin şi Ioniţă, care cresc zece copii, într-o casă care nu e a lor, dar în care Primăria Bucşani le-a permis să stea de 15 ani, nu s-a schimbat, în ciuda promisiunilor.

Lipite de casa dărăpănată în care au locuit și iarna trecută (stânga), cele două familii s-au apucat să ridice în vară două încăperi (dreapta)

Provizoratul continuă. „Mă duc la primar să-l întreb dacă ne poate ajuta, cum a promis, cu un teren, cu o casă părăsită în sat, de care n-are nimeni nevoie. Uneori, îl găsesc şi stă de vorbă. Alteori, zice că e ocupat. Sau nu e la primărie. Nu pot să merg prea des, că după aia se supără de tot”, povesteşte Elena Marin.

Bucşani, un sat aflat la granița dintre județele Giurgiu și Teleorman, la 22 km de Videle, are peste o mie de locuitori. Iar noul primar a făcut promisiuni şi altora, nu doar celor două familii din marginea satului de reşedinţă.

Când părinţii fug de acasă

Cealaltă familie, Ioniţă, e în destrămare. La începutul lui mai, mama, Ionela, s-a întors la primul ei soţ, care locuieşte tot în Bucşani. Şi-a lăsat cei cinci copii singuri, în grija Elenei, mătușa lor.

Tatăl copiilor, Petre, fratele Elenei, muncea în Germania. S-a întors în ţară abia în iulie, după ce şi-a încheiat contractul ca şofer.

Familia Marin locuieşte într-o singură cameră cu hol

„Am anunţat atunci la primărie că Ionela a plecat, că şi-a lăsat copiii”, spune Elena. Familiile Marin şi Ioniţă oricum împărţeau totul, aşa că pentru Elena să pună mai multe farfurii la masă nu era un efort neobişnuit.

„Da, dar”, adaugă ea, „într-o noapte, Gabriel al ei, care are numai 2 ani jumate, a făcut febră. Nu-i mai scădea febra. Mi-era frică, nu e copilul meu, dacă păţeşte ceva? Am sunat la 112, au apărut, după o oră, poliţiştii din comună. Mi-au dat amendă că am sunat fără motiv la urgenţe. Noroc că după aia, au vorbit cei de la Primărie cu ei şi au anulat-o”.

Salvarea nu a venit. Nici în noaptea aceea, nici mai târziu. Febra a scăzut spre dimineaţă.

Ionuţ, soţul Elenei, are zi liberă de la munca în construcţii

Ghiozdane donate de un cititor

Pentru începutul anului şcolar, toţi cei zece copii din cele două familii au primit ghiozdane echipate complet cu rechizite, creioane şi culori de ascuţit, de la un om care a citit despre ei în Libertatea.

Din familia Marin, merg la şcoala din Bucşani Maria, 13 ani, care e într-a VII-a, Cătălin, 11 ani, într-a VI-a, Andrei, 10 ani, într-a V-a, şi Eugen, caligraf în devenire.

Alex, 15 ani, încă nu ştie dacă va merge la liceu anul acesta

Fratele mai mare, Alex, 15 ani, a terminat a VIII-a, a dat Evaluarea doar la română, a luat 6,80. La proba de matematică nu s-a prezentat. S-a înscris la un liceu din Bolintin, la mecanică auto, dar n-a prins loc.

Plimbaţi de la tată la mamă

După revenirea în țară, Petre şi-a găsit de muncă lângă Bucureşti, „la legat fier”, explică Elena. Câştigă mai puţin decât în străinătate, pleacă dimineaţa la 4 şi vine seara târziu. Nu se putea ocupa de copii peste zi. Dar se bucura să-i găsească acasă, când venea de la muncă, și spune că s-a săturat să stea departe de ei.

Într-o seară, prin august, Petre s-a întors şi n-a mai găsit copiii în cele două cămăruţe unde au trăit atâţia ani ca familie. Ionela luase şi o parte din lucruri. I-a transmis lui Petre că „o să vorbească la notar, să-i dea procură şi să-l pună să plătească pentru întreţinerea copiilor”.

Petre a ridicat din umeri. El nu vrea să umble prin tribunale. El vrea să-şi crească copiii. Viaţa de familie nu e niciodată o linie dreaptă. Noduri mari, noduri mici, zale, bastonaşe, da, mai degrabă. Sau carte de colorat cu toate contururile depăşite, la repezeală, să nu se piardă timpul.

Zvon de abandon şcolar

În casa veche, unde stau cele două familii, trăieşte şi Paul Ioniță, fratele Elenei şi al lui Petre. Paul are probleme cu vederea, glaucom, din copilărie şi trăieşte dintr-o pensie de 500 de lei. El se ocupa, cât putea, de nepoţi, în lipsa Ionelei.

Vreo două săptămâni, în bucata de curte unde se auzeau copiii familiei Ioniţă, au locuit, ursuzi, doar Paul şi Petre, care dispărea în zori şi apărea odată cu întunericul.

Paul, fratele Elenei, vede doar umbre şi s-a resemnat că nu are bani pentru tratament

Apoi, pentru că într-un sat veştile circulă mai repede ca internetul, internetul e chiar printre ultimii care află, ultima găină, cum se spune, Elena a auzit zvonul că Ionela nu ar mai vrea să-şi lase copiii la şcoală. „Îi drăcuie şi îi ceartă, şcoală vă trebuie vouă? Că aşa se vorbeşte acolo unde stau ei, foarte urhât”, dă din cap Elena, care are această mică haşură aristocrată în profil: e rârâită.

Copiii din familia Ioniţă sunt Mădălina, 13 ani, Delia, 11 ani, Diana, 7 ani, Andrei, 5 ani, şi mezinul Gabriel.

Pe hârtie, părinţii riscă amenzi şi închisoare, dacă nu-şi dau copiii la şcoală. În realitate, există portiţe.

Muncile lui Ionuţ Marin, tatăl

Ziua familiei Marin, în cursul anului şcolar, începe cu încolonarea copiilor şi expedierea lor, la ora 7.30, sub supravegherea mamei sau a lui Alex, până la porţile şcolii din Bucşani, aflată la vreo doi kilometri distanţă, în partea cealaltă a satului. După care mama, Elena, începe să pregătească masa de prânz.

Tatăl, Ionuţ, lucrează în construcţii, la o firmă din zonă. Dar, pentru că e sărbătoare religioasă, „clientul ne-a zis să nu lucrăm, aşa că stau azi acasă”, spune bărbatul. Se mişcă stingher pe lângă Elena şi se bucură când soţia îi dă ceva de făcut, să scoată apă, să ducă mâncare la porci.

În timpul liber, Ionuţ ridică două camere cu baie pentru familia lui

Cum familia stă într-o singură cameră, cu hol, şi cum primarul, spune Elena, şi-a dat acordul verbal, Ionuţ s-a apucat să ridice încă două camere cu baie, „o cameră a Mariei, o altă cameră pentru băieţi”. A turnat temelie, a strâns materiale de construcţii. Pe unele, le-a cumpărat, pe altele, resturi de la demolări, le-a primit gratis, a plătit doar transportul. Pereţii sunt ridicaţi la jumătate. „Sâmbăta, duminica, muncesc la casă, când am timp”, explică bărbatul. Pentru că Elena nu i-a mai încredinţat nicio misiune, Ionuţ s-a apucat să sorteze cărămizile.

Tatăl a pierdut definitiv procesul în care cerea daune după un accident de muncă, pe vremea când lucra ca şofer. Ionuţ s-a judecat cu angajatorul celui care a provocat accidentul, a vrut salariul pentru lunile cât n-a putut munci, din cauza piciorului rupt. „Avocatul meu s-a dat cu ei, asta cred”, zice Ionuţ, contemplându-şi genunchii. „Nu mai e la fel dreptul, da-i bine că mă ţine”.

Delia şi Diana vor la şcoală

În oala cea mare şi roşie, fierbe o ciorbă de găină. Elena îl trimite pe băiatul cel mare, Alex, după pâine şi după soluţie pentru curăţat aragazul, la „magazinul din curbă”. „Dacă nu era el, acum eram într-o fugă, să fac mâncarea şi să mă duc după copii”, spune femeia.

Petre, fratele ei, o sună de la muncă, s-o anunţe că Delia şi Diana pleacă de la mama lor, Ionela, şi vin să stea cu el. Pentru că vor să meargă la şcoală. Pe marginea drumului, se şi văd cele două fetiţe, cu ghiozdanele mai mari decât ele, apropiindu-se în pas săltat.

Diana şi Delia s-au întors să stea cu tatăl lor, Petre, care le lasă la şcoală

Îşi salută mătuşa, unchii, vărul Alex şi se duc în camerele lor, să dea cu mătura, să scuture păturile. A sosit gâfâind şi mamaia lor, mama Elenei, a lui Paul şi Petre, cu microbuzul, de la Ogrezeni. Cu cât mai mulţi adulţi responsabili, cu atât mai bine.

„Nu stau aicea, stau departe şi sunt numai două microbuze pe zi”, explică femeia. Ogrezeni e la 13 kilometri distanţă de Bucşani. Iar Bucureştiul deciziilor capitale e la vreo 50 de kilometri de amândouă, dar ar putea fi foarte bine şi la vreo 50 de ani-lumină sau în altă galaxie. Datele şi cursul poveştii ar fi, în mare, aceleaşi.

Prestaţii pentru nepoţi

„Am venit să le fac de mâncare, mi-a zis fiu-meu că se întorc fetele. Mă oftic, cum să nu mă oftic? Dar ce să fac, dacă el a fost prost?”, spune bătrâna, cu ochii în lacrimi. Delia şi Diana umblă pe lângă ea, ajutoare, la spălat vase şi curăţat cartofi, ceapă şi ardei pentru sfânta ciorbă de găină.

Cele două fetiţe deretică prin casă, înainte de sosirea bunicii

Mamaia a crescut 9 copii, dintre care mai trăiesc 8. N-are niciun venit, nici pensie, nici ajutorul de 140 de lei, pentru care, la 70 de ani, ar trebui să meargă la „prestaţii”. Iar prestatul ăsta înseamnă, de obicei, cules gunoiul de pe marginea drumului. „Medicamentele mele costă 600 de lei, mi le cumpără băiatul la care stau, cel din Ogrezeni. Bărbatul meu n-a vrut să ne luăm cu acte, era cu zece ani mai mare ca mine şi zicea că nu vrea să rămân eu cu pensia lui, după ce moare”, explică femeia, curăţând cu străşnicie una din cratiţele lăsate în degringoladă de nora Ionela.

Mama Elenei se ocupă de prânz în cealaltă aripă a gospodăriei comune

E momentul să se ivească, pe undeva, şi statul român în această istorie a două familii cu mulţi copii, împletită din istoriile altor familii cu mulţi copii. Şi se va ivi, aveţi răbdare.

Alex şi învăţământul vocaţional

Până la şcoală, unde se duce acum doar să-şi ia fraţii, Alex merge cu bicicleta. Îi lasă bicicleta Mariei, care a ieşit prima, iar el se întoarce pe jos, cu Andrei, Cătălin şi Eugen, plus doi copii din vecini.

Un profesor ieşit în curte îl întreabă pe Alex dacă şi-a depus dosarul la liceul din Ciorogârla. „Nu, că acolo n-au mecanică auto. Şi mama a zis…”, „Măi, băiete, să-i spui mamei să vină să vorbim, că încă te pot primi acolo, la Ciorogârla. Aşa, ce faci? Stai un an acasă, cine ştie dacă te mai întorci… Vrei mecanică auto. Ştii cum e? N-ai ochi albaştri, săruţi şi negri”, pledează dascălul.

Alex îi aduce pe fraţii lui şi pe doi copii din vecini de la şcoală

Ajuns acasă cu trupa, Alex îi povesteşte mamei. Analizează amândoi oferta pentru Ciorogârla, care conţine atâtea necunoscute: transportul, specializările, oamenii. „Mi-e teamă, nu ştim pe nimeni în Ciorogârla, în Bolintin am o soră”, cântăreşte Elena. Încă e timp de gândire. Plus un dram de speranţă că se va elibera un loc la mecanică auto, în Bolintinul familiar.

Elena pregăteşte tableta pentru a fi returnată şcolii

Faptul că acum orele se ţin cu elevii în bănci a eliberat-o pe Elena de o altă spaimă. Că va trebui să plătească 800 de lei, dacă tableta pe care copiii au primit-o de la şcoală, pentru lecţii online, va suferi vreo avarie. Contractul de comodat, valabil un an, a expirat. „Trebuie să dăm tableta înapoi, ne-au anunţat. E ca nouă, uitaţi-vă”, spune femeia, desfăcând capacul cutiei unde ţine preţioasa unealtă.

Fotbal şi pâine cu parizer

Cât cele două oale cu ciorbă, ale Elenei şi ale lui mamaie, încă bolborosesc pe foc, băieţii bat mingea prin curte. Tatăl se introduce şi el în joc, dacă tot e sărbătoare, şi e asaltat de solicitări: „Aruncă-mi şi mie, tati, să sar la cap!”.

Magia mingii face copiii fericiți

Fotbalul în papuci pune în defensivă numeroasele şi feluritele vietăţi din ogradă. Sătenii au continuat să arunce pisoi nedoriţi peste gardul de plasă din marginea satului. Câini de pripas şi-au găsit un culcuş pe sub streşinile casei. Au găsit şi o bucată de pâine, şi mânuţe prietenoase, care-i scarpină pe spinare. Pâinea de la „magazinul din curbă” se împarte frăţeşte între oameni şi animale. Copiii le strecoară pisicilor şi bucăţi din parizer, din sandviciurile făcute pe colţul mesei, până e gata ciorba.

Pisoii găsiţi la gunoi se încălzesc la soare, în timp ce copiii îşi fac temele

Maria o ajută pe Delia la curăţenie în bucătărie

„Când le spun că degeaba luăm alte animale, că nu le putem ajuta prea mult, copiii îl sună pe soţul meu, la serviciu. El mă sună pe mine. Hai, lasă-i, ia-le şi pe astea, hai, că plâng copiii”, povesteşte mama.

Porcii, Cristiana şi Cătălina, vor fi sacrificaţi la iarnă. Elena se gândeşte cu groază, de pe acum, cum se vor tângui cei mici din pricina asta.

Acest tremurător fir de lumină

Iarna vine şi cu altă umbră, mai apăsătoare. Casa din vecini şi-a schimbat proprietarul. Înţelegerea pentru firul de curent, tras la locuinţa familiilor Marin şi Ioniţă, e și în ea în pericol.

Diana scoate apă, iar vărul ei, Cătălin, aşteaptă să ia găleata

Noii proprietari nu vor să-şi bată capul calculând. „Le-am arătat facturile din urmă, că am plătit cum ne-am înţeles, n-au fost probleme. Sper să ne lase firul, altfel, o să stăm pe întuneric…”. Ca să ai contract cu un distribuitor de curent electric, trebuie să ai casă. Firul de la vecini e singura soluţie, deocamdată, pentru Elena şi familia ei.

„Dacă o pui o zi întreagă să facă teme, o zi întreagă face”

Diana cere lecţiile de la Eugen, vărul şi colegul ei de clasă. Elena se oferă să-i înceapă ea rândurile, ca model. Şi deşi una e rârâită, iar cealaltă încă nu-l pronunţă pe „r”, mătuşa şi nepoata se înţeleg de minune. „Ştiţi ce-i place să scrie? Dacă o pui o zi întreagă să facă teme, o zi întreagă face. Iar Delia e premiantă, e cea mai bună din clasă”, oftează Elena.

Delia s-a sustras de la treburile gospodăreşti şi se dă cu trotineta prin curte. Îşi ia viteză, ca o furtună cârlionţată, care caută ieşirea din cercul polar al gardului.

Delia a ieşit şi ea la joacă, într-o pauză de la treburile gospodăreşti

Contribuţia primăriei

La Primăria Bucşani, la ora două, biroul edilului Dan Păsat e încuiat, iar subalternii nu ştiu pe unde umblă titularul. Păsat a fost deputat, din 2008, un mandat, din partea PDL. În 2013, a fost condamnat la închisoare cu executare, trei ani, pentru şantaj cu violenţă. A fost eliberat condiţionat în 2015, pe motiv de cercetare ştiinţifică. Ieşit din închisoare, a candidat în toamna lui 2020, independent, susținut de PNL şi a fost votat primar în Bucşani.

Viceprimarul Ionel Chivuleţ, fost poştaş în comună, susţine că administraţia locală are cunoştinţă despre situaţia familiilor Marin şi Ioniţă. „Despre treaba cu terenul şi casa, nu ştiu exact, dacă e vreun proprietar acolo. Şansele să se rezolve sunt de 50 la sută”. O angajată a primăriei îl contrazice pe „vice”: „Cum să nu existe proprietar? Pe terenul ăla s-au încasat impozite. Eu i-am băgat acolo, acum 15 ani. Dar, dacă vine proprietarul, trebuie să plece, aşa e legal”.

Poză de familie în faţa camerelor în construcţie

Derutat, Ionel Chivuleţ reformulează: „Domnul primar ştie mai bine. Dar vă spun, familiile au buletine la acea adresă, unde stau acum. Că am avut noi grijă. De Crăciun, de Paşte, mereu le-am dus pachete, au primit mai mult ca alţii. Au venit pachete din străinătate, le-am dus şi lor. Ce mai vor?”.

Dan Păsat se mândreşte pe site-ul primăriei că a dus pachete de Paşti familiilor Marin şi Ioniţă (Sursa foto: site-ul Primăriei Bucşani)

Ca dovadă, pe site-ul oficial al primăriei, articolul „Paştele cu Dan Păsat” e ilustrat cu 60 de fotografii în care se vede primarul împărţind pe la porţi ceapă, cartofi, napolitane şi altele asemenea. Într-una din poze, edilul se înalţă ca un Gulliver cu masca sub nas dintre copiii familiilor Marin şi Ioniţă, păziţi de mamele lor şi de o mamaie. Lipseau taţii, care erau la muncă, unul în Germania, altul în Giurgiu.

În imagine apare şi o angajată a unei companii furnizoare de electricitate, compania care a cumpărat cadourile şi care plănuieşte să deschidă un parc fotovoltaic în Bucşani.

