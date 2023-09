REPORTAJ. De câțiva ani, locuitorii dintr-un sat dâmbovițean plătesc aerul care vine în loc de apă la robinet

Cândești Deal este un sat din comuna Cândești, Dâmbovița, aflat la două de mers cu mașina de Capitală. Potrivit recensământului din 2021, are în jur de 180 de locuitori, în 80 de gospodării. Ca multe așezări rurale din România, e în curs de depopulare. Nu mai are școală, pentru că se nasc prea puțini copii aici. Multe case sunt abandonate sau în paragină. Cei care trăiau în ele au murit pe rând, iar moștenitorii s-au împrăștiat în patru zări, căutând confort urban și locuri de muncă.

Așezat într-o zonă submontană, cu dealuri și văi, păduri și livezi de meri, care cresc peste tot aici, cu izvoare naturale la mică adâncime, Cândești Deal ar putea fi un colț de rai agroturistic, nu o fundătură fără asfalt și viitor.

Legenda puțului pe terenul pilelor

„Pe vremea când erau țărăniștii la putere”, își amintește Gheorghe, un localnic, „a început povestea cu rețeaua de apă”. Liderul țărănist Ion Diaconescu a copilărit în comuna Cândești și avea rude multe acolo. „Când au decis să bage apă, au forat pe terenul unui preot, din familia lui Diaconescu. Au forat acolo, deși inginerii le ziseseră să foreze mai sus, unde e locul bun. Ei se gândeau că or să ia niște bani, că s-a forat pe terenul lor”, explică bărbatul de 65 de ani.

Gheorghe a copilărit și el în Cândești Deal. S-a mutat la oraș, când a terminat școala și a intrat în câmpul muncii. La oraș s-a căsătorit, și-a crescut copiii. Acum, la pensie, vine tot mai des cu soția la casa părintească. A renovat-o și a transformat-o într-un fel de casă de vacanță. În curtea lui nu are decât iarbă, meri și pruni. Nici găini, nici porc, nici câine.

Gheorghe și soția, localnici din Cândești

Problemele cu rețeaua de apă, care există în sat din 2006, au început acum câțiva ani. În 2015, sătenii din Cândești Deal au rămas fără apă timp de o lună, vara, din cauza unei avarii. Puțul forat pe terenul greșit se stricase. Potrivit jurnaldedâmbovita.ro, locuitorii au fost atunci aprovizionați cu apă cu cisternele.

Apa a revenit în țevi, dar cu program. „Două ore dimineața, două seara. Dar și atunci, dacă-i dai drumul, curge aer mult timp și învârte contoarele. Noi suntem deal, vale, deal, vale, e ca la vasele comunicante. Până urcă apa, vine aerul. Iar la unele case, apa nu urcă deloc”, explică Gheorghe.

Problemele cu rețeaua de apă au început acum câțiva ani

Factura aer-apă

La câteva case mai jos, aceeași mirare. „Uitați cum răsuflă și pufnește”, spune Tiberiu, 50 de ani, dând drumul la robinetul din curte. „Acum e ora când îi dă drumul și uitați cum face, vine aer”. Tiberiu e profesor la Pitești și locuiește aici doar în concedii. Vine să aibă grijă de tatăl său și de gospodărie. Bătrânul iese în prag cu un teanc de facturi. „Nu știu cum de vin mereu la fel de mari, orice aș face, pe ele scrie că am consumat 7 mc, când avem apă doar două ore dimineața și două seara”, afirmă tatăl lui Tiberiu.

Tiberiu ne arată facturile de apă

Apa costă 6,5 lei fără TVA metrul cub în Dâmbovița.

Fiul confirmă: „Tata nu udă grădina, abia se mișcă, spală rufe o dată la săptămână. Nu are vite. La mâncare și băut folosește apă de la fântână, că asta din rețea miroase a clor, n-o bem. Nu-mi dau seama cum măsoară ei de îi vin facturile astea mari”.

„Acum e ora când îi dă drumul și uitați cum face, vine aer”, spune Tiberiu

Abonați la apa din pădure

Fântânile și izvoarele sunt, într-adevăr, sursa de încredere a sătenilor din Cândești Deal, când vine vorba de apă potabilă.

Într-un răspuns pentru Libertatea, DSP Dâmbovița susține că, după cea mai recentă analiză a apei din rețeaua din Cândești Deal, „valorile parametrilor analizați au fost conforme cu cele prevăzute de Ordonanța 7/2023, privind calitatea apei destinate consumului uman”. Proba de apă, potrivit documentului citat, a fost prelevată pe 24 august.

Răspunsul DSP Dâmbovița

Confruntați cu programul și calitatea neconvingătoare ceea ce vine pe țeavă, oamenii s-au descurcat prin forțe proprii să-și asigure aprovizionarea constantă cu apă a gospodăriilor. Nu s-au debranșat de la rețea, apometrele sunt acolo, dar nu mai deschid robinetul și facturile sunt emise, dar consumul trecut e zero. Alții, precum Tiberiu, și-au amenajat hidrofor și fântână.

Tiberiu se descurcă cum poate să-și asigure apa

Constantin, care stă chiar în vale, lângă magazinul sătesc, spune că și-a făcut o instalație de captare a apei prin cădere și astfel a scăpat de grija programului, a clorului și a facturilor mari.

Magazinul sătesc

Cornelia, pensionară, s-a retras în Cândești Deal de câțiva ani. Stă aproape de cimitirul satului și se plânge că nu stă deloc toată ziua, mereu e ceva de făcut la țară. Împreună cu soțul ei, a chemat meșteri și a plătit pentru reabilitarea unui izvor care curge în pădurea de lângă cimitir. Au fost puse țevi și sisteme de pompare și astfel de apa izvorului se poate bucura oricine, pe lângă gospodăria Corneliei.

Izvorul din pădure

„Că era păcat să se piardă o apă așa bună și noi să stăm cu păsările murind de sete în ogradă. Avem apă aici, n-au știut ei să facă puțul, să o tragă în țevi, dar apă este, slavă Domnului!”.

Cornelia, pensionară

„Apometrul înregistrează consum de aer”

Deși Primăria Cândești anunță, periodic, că încearcă să convingă autoritățile să repare rețeaua de apă, oamenii nu așteaptă mari schimbări. În 2023, fac drumuri la izvorul din poiană, așa cum au făcut și părinții lor, și părinții părinților lor.

Situația aerului care e decontat de săteni la preț de apă a fost sesizată de deputatul USR Daniel Blaga. Într-o sesizare adresată Companiei de Apă Dâmbovița – Târgoviște, la începutul lunii august, parlamentarul precizează: „Am văzut apometre care înregistrează consum, deși nu trece apă prin ele, nu trece decât aer. Am înregistrat video acest fenomen. De asemenea am fost cu reprezentanții locali ai Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița pentru a constata împreună că apa nu ajunge să fie livrată oamenilor. (…) La locuințele la care ajunge apa, după minute întregi în care apometrul înregistrează consum de aer, aceasta are o culoare care sugerează că nu este potabilă, iar localnicii mi-au spus că recomandarea nescrisă a autorităților este să nu bea apă cel puțin 30 de minute”.

Compania de Apă a răspuns că apometrele funcționează legal, că facturile sunt emise corect, iar problemele de furnizare sunt legate de „modul de proiectare și execuție” a rețelei, sursa existentă fiind „insuficientă pentru a satisface necesarul de apă al acestei localități”.

Într-un răspuns pentru Libertatea, CADT enumeră mai multe motive pentru „perturbarea funcționării în ansamblu a sistemului de alimentare cu apă”: „condițiile de proiectare în concret a sistemului de alimentare cu apă, vechimea sistemului, dezvoltarea urbanistică a zonei, creșterea numărului de utilizatori ai serviciului etc”.

În Cândești Deal, rețeaua e relativ nouă, iar despre creșterea numărului de consumatori și dezvoltare urbanistică, deocamdată, nici un indiciu la orizont.

„Nu lipsit de importanță este faptul că sistemele de alimentare cu apă au fost proiectate cu un anumit grad de simultaneitate, grad care este depășit în perioadele de secetă, deoarece consumul de apă și în general cel în scop nepotabil sau menajer –irigat, stropit, spălat etc) este cu mult depășit, fapt ce conduce la perturbări a sistemului de alimentare cu apă și indirect la scăderea presiunii în rețea”, menționează Compania de Apă Dâmbovița – Târgoviște, subliniind că există un proiect „în curs de avizare” al cărui beneficiar este Primăria Cândești privind reabilitarea rețelei.

CJ Dâmbovița rezolvă problema încă din 2014

Rețeaua de apă din satul Cândești Deal aparține Consiliului Județean Dâmbovița, prin CADT. Potrivit proceselor verbale ale ședințelor consiliului local al comunei, pe 10 februarie 2020, Primăria Cândești a solicitat Companiei de Apă (adresa cu nr. 5796) și CJ (adresa cu nr. 3010) „luarea măsurilor necesare reabilitării și rezolvarea problemei alimentării cu apă a satului Cândești Deal”.

Aceste cerințe erau trecute la „investiții în derulare” într-un raport de activitate al CJ Dâmbovița pe perioada iunie 2014 – iunie 2015: „lucrări de reabilitare foraj de mare adâncime sistem de alimentare cu apă sat Cândeşti Deal (investigare stare, foraj, denisipare, îmbunătăţire permeabilitate filtre preîmpachetate) – în derulare”.

Din mărturiile localnicilor, în sat n-au apărut nici utilaje de foraj, nici muncitori în salopetă, nici țevi noi, pe marginea drumurilor. Singurii care-i vizitează cu regularitate sunt angajații Companiei de Apă care citesc apometrele, o dată la două luni.

