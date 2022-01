„Presiunea asupra jurnaliștilor la care recurge DIICOT în mod repetat trebuie să înceteze”, scrie organizația Reporteri fără Frontiere, într-un mesaj postat pe contul oficial de Twitter.

ONG-ul care militează pentru libertatea de exprimare și drepturile jurnaliștilor anunță astfel că se alătură denunțului formulat de zece ONG-uri din România care, săptămâna trecută, au trimis o scrisoare deschisă către autoritățile judecătorești din țară în care numesc acțiunea DIICOT „un abuz”.

#Romania: @RSF_inter joins its partner @ActiveWatchRo & other local NGOs in denouncing violation of secrecy of journalistic sources by anti-terrorism prosecutor’s office (DIICOT) in #Braila. The pressure, to which DIICOT resorted repeatedly, must end.

