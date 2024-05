Marjorie Taylor Greene a distribuit miercuri o postare pe X, care conținea o înregistrare video cu subtitrare în limba engleză în care Fico protesta față de modul în care au fost tratați cei care s-au opus vaccinării și altor măsuri guvernamentale de gestionare a pandemiei de Covid-19.

„Acest lucru este minunat și curajos. Nu e de mirare că l-au împușcat”, a scris Greene, care a distribuit postarea.

This is great and courageous.



No wonder they shot him.



I pray he makes a full recovery. https://t.co/SKuLUNtypG