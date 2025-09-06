Daniel Băluță și Stelian Bujduveanu au venit să anunțe momentul

„Faza cea mai importantă a acestei lucrări, și anume blocarea circulației, a fost depășită. Celelalte etape ale lucrării se vor desfășura fără o perturbare deosebită a traficului în oraș. Am reușit să dezafectăm fântânile și să creăm front de lucru pentru celelalte etape de derulare a acestui proiect. Faptul că lucrările sunt în grafic, chiar suntem într-un ușor avans, îl vedem astăzi prin această abilitate pe care o avem de a deschide circulația”, a spus primarul sectorului 4, Daniel Băluță, într-o conferință de presă.

„Chiar dacă am reuşit să decopertăm o treime din planşeul Unirii, astăzi, graţie unui efort conjugat, suntem în situaţia să dăm drumul circulaţiei pe aceste benzi, astfel încât, poate cel mai important moment din an pentru noi toţi, începerea anului şcolar, să decurgă în condiţii cât mai bune. Oricum, oraşul este aglomerat, iar această sarcină suplimentară ar fi putut crea mult mai mult disconfort bucureştenilor decât cel pe care îl au în acest moment”, a adăugat el.

Mașinile pot circula din nou pe porțiunea dintre Piața Națiunile Unite și Piața Unirii, blocată în ultimele săptămâni. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, prezent lângă Băluță, a completat: „Suntem aici la cea mai importantă lucrare pe care o desfășoară cineva în municipiul București: planșeul Unirii. Este o lucrare care, după ce e pusă în siguranță, salvează viețile foarte multor oameni”.

„Lucrările s-au mișcat foarte bine. S-a demonstrat că atunci când ne așezăm la aceeași masă, putem face lucruri bune pentru București”, a adăugat Bujduveanu.

La finalul lunii august, constructorii au terminat dezafectarea primei porțiuni a Planșeului, în fața Hanului lui Manuc. Mai exact, muncitorii au finalizat 3 din cele 4 etape ale proiectului, fiind realizate 80 dintre cele 254 de coloane de beton pe care se va sprijini noul planșeu, denumite piloți forați.

Din acest motiv, Băluță a anunțat încă de săptămâna trecută că circulația mașinilor se va relua în septembrie.

Lucrările la planșeul Unirii au început în iunie și vor dura cel puțin 2 ani. Costurile, 160 de milioane de euro

Centrul Bucureștiului a intrat într-un amplu proces de reabilitare din 10 iunie, când Primăria Sectorului 4 a început lucrările la Planșeul Unirii, adică la placa de beton veche de aproape 100 de ani care este în pericol de prăbușire. Lucrările doar la planșeu sunt programate să dureze doi ani, până în 2027, iar cele de la Pasajul Unirii au ca termen de finalizare anul 2028.

În această perioadă va fi scoasă și fântâna arteziană din Piața Unirii, existentă din 1989. Ea va fi demontată, iar la finalul proiectului va fi refăcută și pusă în aceeași locație, susține Apa Nova.

Lucrările de refacere a Planșeului Unirii vor costa 800 de milioane de lei, adică 160 de milioane de euro și sunt finanțate din fonduri europene, alocate de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării.

Planșeul, subiect de ceartă între Băluță și Nicușor Dan

Planşeul pe care se află Piaţa Unirii a fost construit în 1935, în timpul regelui Carol al II-lea, iar râul Dâmboviţa trece pe dedesubt. Experții și inginerii de la Universitatea Tehnică de Construcții au avertizat de mai multe ori că întreaga zonă riscă să se prăbușească din cauza degradărilor severe.

Lucrările ar fi trebuit să înceapă pe 1 octombrie 2024, dar Primăria Capitalei, condusă atunci de Nicușor Dan, a refuzat să dea avizele și autorizația de construire. PMB a susținut că din expertizele tehnice analizate „rezultă clar nevoia de consolidare”, însă „niciunul dintre documente nu justifică eliberarea în regim de urgență a autorizației”.

Pe 26 mai 2025, în chiar ultima zi la Primăria Capitalei înainte să își preia mandatul de președinte al României, Nicușor Dan a semnat în sfârșit autorizația de refacere a Planșeului, după aproape doi ani de dispute cu Daniel Băluță.

