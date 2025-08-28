Mașinile vor circula iar pe Splaiul Independenței, în zona Unirii, din septembrie

Primăria Sectorului 4 va ridica restricțiile de circulație de pe Splaiul Independenței la începutul lunii septembrie, „Practic, pe Splaiul Independenței se va putea circula normal, în ambele sensuri, ca și până la momentul începerii lucrărilor de la planșeu. Restul lucrărilor pe care constructorii le execută până la sfârșitul acestui an, în această zonă și în cea a parcului Unirii, nu vor mai afecta circulația autovehiculelor”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, joi, 28 august, într-o conferință de presă.

Începutul anului școlar va fi pe 8 septembrie.

Constructorii au finalizat 3 din cele 4 etape ale proiectului Planșeului Unirii, în zona Hanului lui Manuc fiind realizați 80 dintre cele 254 de coloane de beton pe care se va sprijini noul planșeu, denumite piloți forați.

„În parcul Unirii, suntem în plin proces de execuție a piloților forați, iar de săptămâna viitoare, ne mutăm cu toate utilajele de mare capacitate, în zona parcului, pentru a începe și aici dezafectarea vechiului planșeu. În etapa a treia, cea care va afecta zona fântânilor arteziene, lucrăm în continuare la dezafectarea acestora, pentru a face front de lucru pentru realizarea piloților și pentru dezafectarea planșeului vechi”, a adăugat primarul Băluță.

Până acum au fost integrate peste 350.000 kg de armătură și 2.500 mc de beton, iar testele de siguranță pentru coloanele executate au avut rezultate foarte bune. Vechiul planșeu din această zonă a fost deja dezafectat.

Lucrările la planșeul Unirii au început în iunie și vor dura cel puțin 2 ani. Costurile, 160 de milioane de euro

Centrul Bucureștiului a intrat într-un amplu proces de reabilitare din 10 iunie, când Primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță, a început lucrările la Planșeul Unirii, adică la placa de beton veche de aproape 100 de ani care este în pericol de prăbușire. Lucrările doar la planșeu sunt programate să dureze doi ani, până în 2027, iar cele de la Pasajul Unirii au ca termen de finalizare anul 2028.

În această perioadă va fi scoasă și fântâna arteziană din Piața Unirii, existentă din 1989. Ea va fi demontată, iar la finalul proiectului va fi refăcută și pusă în aceeași locație, susține Apa Nova.

Lucrările de refacere a Planșeului Unirii vor costa 800 de milioane de lei, adică 160 de milioane de euro și sunt finanțate din fonduri europene, alocate de Guvernul României prin Ministerul Dezvoltării.

Planșeul, subiect de ceartă între Băluță și Nicușor Dan

Planşeul pe care se află Piaţa Unirii a fost construit în 1935, în timpul regelui Carol al II-lea, iar râul Dâmboviţa trece pe dedesubt. Experții și inginerii de la Universitatea Tehnică de Construcții au avertizat de mai multe ori că întreaga zonă riscă să se prăbușească din cauza degradărilor severe.

Lucrările ar fi trebuit să înceapă pe 1 octombrie 2024, dar Primăria Capitalei, condusă atunci de Nicușor Dan, a refuzat să dea avizele și autorizația de construire. PMB a susținut că din expertizele tehnice analizate „rezultă clar nevoia de consolidare”, însă „niciunul dintre documente nu justifică eliberarea în regim de urgență a autorizației”.

Pe 26 mai 2025, în chiar ultima zi la Primăria Capitalei înainte să își preia mandatul de președinte al României, Nicușor Dan a semnat în sfârșit autorizația de refacere a Planșeului, după aproape doi ani de dispute cu Daniel Băluță.