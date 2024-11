UPDATE ora 21.00: Rezultatele exit-poll-urilor făcute de institutele de sondare CIRA-AVANGARDE-INSOMAR pentru ora 19.00, care însă nu includ voturile din Diaspora, arată următoarea ordine în primul tur al alegerilor prezidențiale:

Marcel Ciolacu – 25%

Elena Lasconi – 18%

Călin Georgescu – 16%

George Simion – 15%

Nicolae Ciucă – 14%

Mircea Geoană – 5%

Kelemen Hunor – 4%

Cristian Diaconescu – 2%

Cu 6 zile înaintea alegerilor, Marcel Ciolacu spunea că nu va intra în turul 2 cu George Simion și nici cu Nicolae Ciucă.

Știrea inițială: Primele estimări ale rezultatelor din turul 1 al alegerilor prezidențiale vor fi anunțate la ora 21:00, la închiderea urnelor, dar nu includ votanții din Diaspora.

În România, secțiile de votare pentru primul tur la prezidențiale s-au deschis azi, 24 noiembrie, la ora 7.00. Votarea se face până la ora 21:00, dar, dacă vor fi oameni care vor aștepta la coadă, programul se va prelungi până la ora 23.59.

Biroul Electoral Central a acreditat patru instituții de sondare pentru realizarea exit-poll-urilor: Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS, Avangarde, The Center for Internaţional Research and Analysis (CIRA) și ARA Public Opinion SRL.

Aceste sondaje vor oferi o estimare inițială a rezultatelor din primul tur al alegerilor prezidențiale, dar nu includ votanții din Diaspora.

14 candidați la alegerile prezidențiale. Ludovic Orban s-a retras, dar apare pe buletin

Pe buletinul de vot la alegerile prezidențiale sunt 10 candidați susținuți de partide politice și 4 candidați independenți.

Ordinea pe buletinul de vot:

Elena Lasconi – USR

George Simion – AUR

Marcel Ciolacu – PSD

Nicolae Ciucă – PNL

Kelemen Hunor – UDMR

Mircea Geoană – independent

Ana Birchall – independent

Alexandra Păcuraru – Alternativa pentru Demnitate Națională

Sebastian Popescu – Partidul Noua Românie

Ludovic Orban – Forța Dreptei

Călin Georgescu – independent

Cristian Diaconescu – independent

Cristian Terheș – Partidul Național Conservator Român

Silviu Predoiu – Partidul Liga Acțiunii Naționale

Cu 6 zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, Ludovic Orban a anunțat că se retrage și că o susține pe Elena Lasconi. Dar retragerea nu înseamnă că numele lui Ludovic Orban nu mai apare pe buletinele de vot tipărite. Practic, alegătorii a putut pune ștampila și pe el.

