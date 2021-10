Politică Rezultate provizorii Congres USR-PLUS: Echipa lui Dan Barna a câștigat cele mai multe mandate De Bobi Neacșu, . Ultimul update Duminică, 03 octombrie 2021, 08:58

Echipa lui Dan Barna, grupată în lista "USR PLUS la Guvernare 2024", a obţinut circa 57% din voturi, respectiv 14 mandate din 24 ale Biroului Naţional, care asigură conducerea executivă a partidului, conform rezultatelor provizorii de la Congresul USR PLUS, informează Hotnews. Noii vicepreședinți ai partidului sunt: Cătălin Drulă (USR), Vlad Voiculescu (PLUS), Dan Barna (USR), Anca Dragu (PLUS), Ionut Moșteanu (USR), Allen Coliban (USR) și Claudiu Năsui (USR).