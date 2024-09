„Îngheață sângele publicului”. Fostul baschetbalist român Robert Bobroczky, 2,31 metri, a debutat la Hollywood, în „Alien: Romulus”, unde joacă un monstru terifiant

În timp ce fanii francizei sunt împărțiți cu privire la ultima parte a seriei, „Alien: Romulus”, toată lumea a fost de acord că introducerea unei creaturi „nou-nouțe” a fost o surpriză totală.

Echipa de producție nu a vrut să creeze hibridul extraterestru-uman cu efecte speciale Hibridul Xenomorf-uman se numește „The Offspring” și a marcat debutul în actorie al fostului baschetbalist român Robert Bobroczky.

„The Offspring” este rezultatul faptului că personajul Kay și-a injectat o substanța neagră în timp ce era însărcinată, transformându-și copilul nenăscut într-un „Xenomorf hibridizat”.

Doza era dezvoltată ​​combinând genetica umană și extraterestră. Ceea ce credeau că va fi „omul perfect” a ajuns să fie un „monstru înfiorător”.

Discutând despre cooptarea lui Bobroczky în „Alien: Romulus”, regizorul Fede Alvarez a dezvăluit că a căutat doar un actor „înalt și slab”.

„A făcut o performanță uimitoare pentru cineva care nu a mai jucat până acum. Are un talent care ne-a uimit pe toți”, a explicat regizorul uruguayan.

Supervizorul de efecte vizuale Daniel Macarin a fost impresionat de „The Offspring”: „Când am văzut acest uriaș purtând costumul a fost terifiant. A făcut o treabă uimitoare. Tot ceea a adus în film ne-a ajutat”.

Robert Bobroczky a uimit lumea baschetului cu înălțimea sa la o vârstă foarte fragedă și mulți scouteri din NBA au pus ochii pe el.

Tatăl său a fost un baschetbalist cunoscut. Zsigmond Bobroczky (2,18 metri) a jucat, la Cluj-Napoca, alături de singurul român care a evoluat din NBA , Ghiță Mureșan. Brunhilde, mama lui Robert, 1.88 m, a fost jucătoare de volei.

După o perioadă în Italia la academia Stella Azzurra, care i-a oferit o bursă și unde a cucerit campionatul național U15, puștiul din Arad a ajuns în SUA, unde s-a alăturat Academiei SPIRE și a devenit coechipier al viitoarei vedete NBA și al lui Charlotte Hornets, LaMelo Ball.

7'7″ Robert Bobroczky Reacts To New Teammate LAMELO BALL At Spire! Talks Playing Melo 1-1 😱 @MELOD1P pic.twitter.com/i5F1gNzvpb