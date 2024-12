Român de 21 de ani dat dispărut, după ce a ajuns în Italia. O asociație cere ajutorul populației pentru a-l găsi

Încercările de a da de el, inclusiv prin intermediul apelurilor telefonice, au fost în zadar. Neavând vești de la el, mama tânărului a fost cea care a dat alarma. Asociația Penelope Lazio este implicată în căutarea lui Leonard Sisca, cerând ajutorul populației pentru a-l găsi.

Leonard Ioan Sisca, românul dat dispărut în Italia. Foto ziarul italian Fanpage

Românul are următoarele semnalmente: 1,7 metri înălțime, 65 de kilograme, păr șaten, ochi căprui. În plus, printre semnele distinctive se numără și numeroase tatuaje: pe articulațiile mâinii drepte are tatuat numărul 1973, pe articulațiile mâinii stângi – 1974, numărul 69 pe pometele stâng, iar numărul 6 pe tâmpla stângă.

Tot pe mâna stângă, pe antebraț, are tatuat mesajul „Todo para la familia”, iar pe încheietură are un tatuaj cu o femeie. Pe gât are scris numele unei femei, iar altele sunt pe piciorul drept.

La momentul dispariției purta o jachetă gri, o pereche de pantaloni bej, pantofi sport Adidas, o șapcă cu alb și negru, iar pe umăr avea un rucsac cu culorile albastru și negru.

Cei care au informații sunt rugați să apeleze la 339 651479 – Pronto Penelope.

