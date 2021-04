În vârstă de 54 de ani, bărbatul a fost grav rănit prin înjunghiere și a fost în pericol de moarte. Era întins în fața ușii, în exterior, cu mai multe plăgi înjunghiate pe corp și cu mult sânge pe el și pe jos. Soția și cei doi copii ai lor au fost arestați în aceeași seară.

„L-am văzut pe bărbatul care stătea în fața casei sale și de fapt am crezut că are un accident vascular cerebral. Am chemat rapid o ambulanță”, a declarat o vecină.

Polițiștii erau și ei în drum spre Groene-Herdersgoed, strada unde locuia familia de români. Cu puțin timp înainte, în casă cineva fusese înjunghiat. Mama era rănită, dar mai ales tatăl era într-o stare foarte rea. În timp ce el sângera abundent la ușa din față, fiul condusese mașina familiei la spital, împreună cu mama sa.

Când rănile femeii au fost văzute de medici, polițiștii au fost informați că s-ar fi putut întâmpla ceva rău. O patrulă a ajuns la fața locului. Strada a fost imediat închisă pentru tot traficul, astfel încât poliția, parchetul și oamenii de la laboratorul criminalistic să poată investiga exact ce s-a întâmplat.

Familia locuia într-o casă bine întreținută, avea o mașină frumoasă și îi saluta pe vecini într-o manieră prietenoasă. Românii nu erau prea cunoscuți în zonă, dar vecinii nu au simțit că există probleme. Tatăl era adesea plecat de la serviciu câteva zile, mama lucra în apropiere. Împreună au doi copii: o fiică și un fiu.

În ciuda acestei situații aparent roz, parchetul public a descoperit că este vorba despre violență domestică. Poliția și parchetul au investigat exact ce s-a întâmplat. „Atât femeia, cât și cei doi copii adulți au fost arestați”, a declarat inițial procurorul. Au fost deja interogați luni, apoi au fost eliberați.

Tatăl, care a fost în pericol de moarte, și-a revenit. „De atunci, bărbatul a recunoscut că s-a înjunghiat. Încă se face o anchetă asupra circumstanțelor rănilor înjunghiate ale femeii”, a spus procurorul.

Bărbatul a fost interogat pe larg, după care judecătorul de instrucție a decis să nu-l rețină. Cel mai probabil soțul va răspunde ulterior în instanță pentru rănirea soției sale.

