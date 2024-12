După un divorț care a durat ani de zile, după multe scandaluri și procese privind domiciliul copiilor, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au ajuns la o înțelegere privind programul de sărbători al băieților lor. De Crăciun, vedeta stă cu micuții, vor merge la colindat, iar de Revelion vor fi în Dubai.

De acolo, Gabi Bădălău va pleca într-o altă destinație cu băieții lui. „Aștept Crăciunul mai tare ca niciodată pentru că băieții au crescut, iar anul acesta sunt la mine. Anul trecut au fost la tatăl lor, iar anul acesta sunt la mine. Vreau să pregătesc casa frumos, să o împodobesc.

Anul acesta vreau să merg la colindat, nu am fost în niciun an la colindat și vreau să ne îmbrăcăm frumos, tradițional și să merge să colindăm vecinii și apropiații. După Crăciun vom pleca în vacanță șase zile în Dubai, vom face Revelionul acolo. De acolo, Gabi îi va prelua pe copii din Dubai și va pleca cu ei în altă vacanță. Gabi nu va face Revelionul cu noi, doar eu cu copiii vom face în Dubai, așa ne-am înțeles”, a dezvăluit cântăreața, care are o relație mai bună cu fostul soț.

Planurile Claudiei Pătrășcanu pentru 2025

În 2025 e posibil ca vedeta Claudia Pătrășcanu să apară cu copiii ei într-un reality show la Antena Stars. „Am câștigat în instanță dreptul de a apărea cu copiii la reality-show-ul Antenei Stars, este un proiect care se discută pentru anul următor, dar cel mai important este că lucrurile sunt în regulă. Va fi pentru mine un an foarte plin din punct de vedere al carierei”, a spus Claudia Pătrășcanu, care anunță și planuri mari în ceea ce privește cariera ei muzicală.

„Am semnat cu cei de la Hahaha Production, vreau să scot piesă după piesă. Am făcut o piesă în Albania și o voi lansa în ianuarie. Lansez o piesă nouă, am preferat să nu o lansez în luna decembrie. Din luna decembrie să încep cu promovarea și o lansez în ianuarie.

Va începe o activitate intensă muzical, mai ales că acum au crescut copiii, încerc și o să reușesc să fac mult mai multe lucruri în ceea ce privește cariera mea muzicală. Mi s-a propus la anul să joc și într-un film și atunci cred că voi fi în acțiune cu treaba asta.

Voi avea un rol de mamă, este un proiect frumos, nu am voie să spun prea multe momentan. Este un film în care am un rol de mamă, pe mine m-a bucurat și am plâns de fericire pentru că mi se și potrivește. Voi avea și copii în film, nu sunt copiii mei”, a mai dezvăluit Claudia Pătrășcanu.

