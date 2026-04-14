Decizia ICSID: România scapă de plata despăgubirilor

Tribunalul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a respins, printr-o decizie adoptată cu majoritate, pretențiile formulate de compania israeliană.

„Decizia s-a bazat pe constatări referitoare la conduita Companiei și la anumite acorduri istorice menționate în dezvăluirile publice ale acesteia, publicate în perioada 2016-2020. Tribunalul a dispus ca fiecare parte să își suporte propriile costuri aferente arbitrajului”, a transmis Plaza Centers.

Hotărârea reduce semnificativ riscurile financiare pentru România, care ar fi putut fi obligată să plătească 385 de milioane de euro.

Procesul nu este încheiat definitiv

Deși România a obținut o victorie importantă, disputa juridică nu s-a încheiat complet.

Dezvoltatorul Plaza Centers a transmis că „analizează în prezent hotărârea, inclusiv raționamentul și implicațiile constatărilor Tribunalului, evaluându-și poziția și luând în considerare toate opțiunile disponibile și pașii următori”.

În paralel, există un alt litigiu, în care statul român cere rezilierea contractului și despăgubiri, aflat pe rolul Curții de Arbitraj Internațional de la Londra. Prima înfățișare este programată în mai 2027.

Cum a început scandalul Casa Radio

Disputa dintre statul român și Plaza Centers are rădăcini în anii 2000.

În 2004, Guvernul condus de Adrian Năstase a lansat un parteneriat public-privat pentru dezvoltarea proiectului „Dâmbovița Center”. Conform structurii:

Plaza Centers deținea 75% din proiect

Compania Națională de Investiții avea 15%

restul participațiilor aparțineau unor investitori turci.

În urmă cu 22 de ani, Casa Radio a fost concesionată de statul român pe o perioadă de 49 de ani pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar.

Proiectul prevedea construcții de mari dimensiuni:

clădiri de până la 34 de etaje

mall

hotel de cinci stele

roată panoramică și zone de agrement

Deși investitorul susținea că a alocat aproximativ 85 de milioane de euro, lucrările nu au fost demarate, iar proiectul a rămas abandonat. Asta pentru că dezvoltatorul israelian se confrunta cu dificultăți financiare. Casa Radio a rămas în ruină.

Litigii și încercări eșuate de vânzare

În 2019, Plaza Centers a încercat să vândă participația din proiect către AFI Europe, într-o tranzacție estimată la 60 de milioane de euro, însă aceasta nu s-a concretizat, deoarece depindea de mai multe condiții.

Ulterior, în 2022, compania a deschis arbitrajul internațional împotriva României, cerând despăgubiri de 385 de milioane de euro.

Tot în 2022, Guvernul a decis să ceară rezilierea contractului printr-o acțiune deschisă la Curtea de Arbitraj Internațional de la Londra.

Între timp, acordul de vânzare către AFI Europe a Casei Radio a fost prelungit până la 31 decembrie 2026.

Proiectul Casa Radio a fost însoțit și de controverse internaționale.

Fostul acționar majoritar al Plaza Centers, Elbit Imaging, fondat de miliardarul israelian Mordechay Zisser, a fost amendat în SUA cu 500.000 de dolari pentru presupuse încălcări ale legislației anticorupție. Compania a fost acuzată că ar fi efectuat plăți de aproximativ 14 milioane de euro către consultanți în legătură cu proiectul Casa Radio, scrie Profit.

În România, ancheta a fost închisă, procurorii concluzionând că nu există probe pentru dare de mită.

Ce urmează pentru proiectul Casa Radio

Deși România a câștigat etapa de la Washington, viitorul proiectului rămâne incert.

Statul român încearcă în continuare: rezilierea contractului, recuperarea controlului asupra proiectului și obținerea de despăgubiri.

În prezent, clădirea Casa Radio rămâne nefinalizată, fiind unul dintre cele mai cunoscute proiecte imobiliare abandonate din București.

Decizia ICSID reprezintă o victorie importantă pentru România, evitând plata unor despăgubiri uriașe. Cu toate acestea, litigiile nu sunt încheiate, iar soarta proiectului Casa Radio va depinde de procesele aflate încă în desfășurare.

