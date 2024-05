Potrivit Armatei ucrainene, numărul pierderilor Rusiei s-a ridicat la 484.030 de soldați morți sau răniți de la începutul invaziei la scară largă, lansată de liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în data de 24 februarie 2022.

Tot duminică, armata rusă ar fi pierdut 30 de tancuri, 42 de vehicule blindate, 15 piese de artilerie, patru lansatoare multiple de rachete, 59 diferite vehicule și șase echipamente speciale.

