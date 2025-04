Acest anunţ intervine la şase zile după retragerea de către Curtea Supremă rusă a mişcării talibane de pe lista organizaţiilor declarate teroriste în Rusia, o altă etapă simbolică importantă.

What happened last week?



The Taliban convinced Russia to remove them from its terrorist list.



Meanwhile, anti-Taliban leaders toured liberal universities, lecturing American students on counterterrorism, warfare, and effective leadership.



Why do you think we havent won yet? pic.twitter.com/GR8nnmvNY5