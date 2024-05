În total, 102 drone aeriene și șase drone navale au fost interceptate și distruse de apărarea antiaeriană a Rusiei, potrivit ministerului, și nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

„Sistemele de apărare antiaeriană au interceptat și distrus 51 de drone deasupra teritoriului peninsulei Crimeea, 44 de drone deasupra teritoriului Krasnodar Krai, șase drone deasupra teritoriului regiunii Belgorod și o dronă deasupra teritoriului regiunii Kursk. În timpul nopții, aviația navală și navele de patrulare ale Flotei Mării Negre au distrus șase nave fără pilot în Marea Neagră”, se precizează în comunicatul ministerului.

De asemenea, The Kyiv Independent precizează că a contactat serviciile de informații militare ucrainene pentru confirmarea atacului, iar reprezentanții acestora au transmis că informațiile sunt încă în curs de clarificare.

Presa rusă și canalele locale Telegram au raportat mai multe explozii în Novorossiisk, în regiunea Krasnodar, de pe coasta rusă a Mării Negre.

Martori spun că au auzit cel puțin 26 de explozii și că a fost atacat portul Novorossiisk, iar lovitura a dus la o pană de curent în zonă, notează agenția ucraineană Ukrinform.

Potrivit localnicilor, atacul a vizat și infrastructura petrolieră a orașului. Au fost atacate atât terminalul petrolier Novorossiisk Fuel, cât și terminalul Transneft, precizează și The Kyiv Independent.

⚡️⚡️⚡️ Ukrainian air & naval drones appear to be inflicting significant damage to Russias Novorossiysk naval facility.



Novorossiysk is home to most of the Russian Black Sea Fleet.



👉 The rest of the Black Sea Fleet is soon to depart for its visit to the Moskva! pic.twitter.com/osYiyqZbOd