„Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, a cărui preşedinţie este deţinută de Italia, a luat decizia de a exclude Federaţia Rusă dintre membrii săi”, a declarat Di Maio într-un comunicat.

„Italia consideră că aceasta este o măsură necesară în lumina agresiunii inacceptabile a Rusiei împotriva Ucrainei, care reprezintă o încălcare gravă a legii internaţionale”, a adăugat el.

Ulterior, informația a fost confirmată de Consiliul Europei. „În conformitate cu Statutul Consiliului Europei, Comitetul Miniștrilor a decis astăzi să suspende Federația Rusă de la drepturile sale de reprezentare în Comitetul Miniștrilor și în Adunarea Parlamentară, cu efect imediat, ca urmare a atacului armat al Federației Ruse asupra Ucrainei”, se arată în comunicat.

Decizia adoptată astăzi înseamnă că Federația Rusă rămâne în continuare membru al Consiliului Europei și parte la convențiile relevante ale Consiliului Europei, inclusiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Consiliul Europei a fost format după al Doilea Război Mondial pentru a proteja drepturile omului şi statul de drept pe întreg continentul şi este un organism separat de Uniunea Europeană, potrivit Agerpres.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis vineri seară că salută decizia Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei.

„Salut decizia Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei de a suspenda Rusia din drepturile sale de reprezentare. Deși este o măsură temporară, aceasta reiterează solidaritatea noastră cu Ucraina și respinge ferm atacul ilegal al Rusiei asupra suveranității, integrității teritoriale și oamenilor din Ucraina”, a afirmat a scris Aurescu pe Twitter.

