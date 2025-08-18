Steagul Americii, montat alături de steagul Rusiei pe un blindat

Russia Today, principalul instrument media de propagandă al Kremlinului, a publicat un videoclip în care se vede cum steagul Statelor Unite ar fi fost montat alături de steagul Rusiei pe un blindat care atacă trupele ucrainene. Imaginile ar fi fost surprinse în regiunea Zaporojia, în apropierea satului Mala Tokmachka, după cum scrie presa rusă.

În imaginile publicate de Russia Today se vede cum vehiculul de luptă cu cele două steaguri se grăbește să meargă „la luptă” în regiunea Zaporojia.

Vehiculul ar fi fost recuperat de la Forțele Armate Ucrainene, ulterior „reparat și reactivat”, iar în prezent, rușii l-ar folosi pentru a îndeplini misiuni de luptă.

Primele reacții după apariția imaginilor

La scurt timp după ce au apărut imaginile în care steagul Americii a fost montat pe un blindat care atacă trupele ucrainene, au apărut și primele reacții la propaganda rusă din online. Șeful Centrului pentru Studiul Ocupației susține că Rusia privește deja SUA ca pe un aliat, după summitul Trump – Putin din Alaska.

Petro Andriușcenko atrage atenția asupra faptului că Rusia ar putea lua cu asalt localitățile din regiunea Zaporojie.

„Rușii au considerat deja Statele Unite un aliat și vor lua cu asalt Mala Tokmachka la bordul transportorului blindat M113 Malaya Tokmachka. Cu steagurile Federației Ruse și SUA.

Acesta pare a fi sfârșitul logic al tuturor absurdităților lui Trump. Și toate acestea pe canalul oficial de propagandă oficială de la Russia Today. Nu există cuvinte”, a spus Petro Andriușcenko, șeful Centrului pentru Studiul Ocupației.

Reamintim că cei doi șefi de stat s-au întâlnit în Alaska vineri, acolo unde Vladimir Putin a prezentat și lista cerințelor pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Ce s-a întâmplat la summitul Trump-Putin din Alaska

Întâlnirea dintre președinții Vladimir Putin și Donald Trump a avut loc pe 15 august 2025, la baza aeriană Joint Base Elmendorf–Richardson din Anchorage, Alaska. Această întâlnire a fost denumită și summitul Alaska 2025 sau Trump–Putin Summit și a avut ca temă principală discuția despre războiul din Ucraina.

A fost prima vizită a lui Putin în Statele Unite după începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022 și prima întâlnire dintre Trump și Putin după realegerea lui Trump în 2024.

Discuțiile au fost inițial planificate să dureze până la 7 ore, dar au durat aproximativ 3 ore în format restrâns, cu participarea celor doi președinți plus minidelegații lor (cum ar fi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio).

Summitul a fost închis mass-mediei, fără ca detaliile să fie făcute publice și fără conferință de presă extinsă.

Primele declarații ale lui Donald Trump după summitul din Alaska

La finalul summitului, cei doi președinți au ținut o conferință de presă comună. Donald Trump a declarat că întâlnirea a fost „foarte productivă” și a avut o „relație fantastică” cu Putin, în timp ce Putin a mulțumit pentru invitație și a evidențiat legături istorice și geografice dintre țările lor.

Trump a spus că nu s-a ajuns la un acord privind încetarea focului în Ucraina și a sugerat că următorul pas pentru o rezolvare depinde de președintele Ucrainei Zelenski.

După summit, Trump a calificat întâlnirea cu Putin ca fiind „de 10” și a afirmat că acum răspunderea pentru pace revine Ucrainei. Într-un interviu acordat pentru Fox News, Donald Trump s-a dezlănțuit după întâlnirea cu Vladimir Putin. Președintele american a reiterat faptul că „nu există niciun acord până când nu există un acord”.

Ce a spus Vladimir Putin după întâlnirea cu Donald Trump

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a oferit o primă reacție după întâlnirea cu președintele american Donald Trump, desfășurată vineri, 15 august 2025, în Alaska. Liderul de la Kremlin a calificat dialogul drept „oportun și foarte util”, evidențiind discuțiile despre toate domeniile cooperării bilaterale, cu un accent deosebit pe criza ucraineană.

Potrivit Kremlinului, Putin a subliniat că astfel de negocieri directe nu au mai avut loc „de mult timp” și a afirmat că Rusia respectă poziția administrației Trump privind necesitatea încetării imediate a ostilităților în Ucraina. „Ne-am dori să avansăm către rezolvarea tuturor problemelor prin mijloace pașnice”, a declarat liderul rus, adăugând că discuția a fost „foarte sinceră și substanțială”, apropiindu-i de „deciziile necesare”.

Summitul, care a durat peste trei ore, a inclus mai multe formate de discuții, începând cu o convorbire unu la unu în limuzina președintelui american și continuând cu o rundă „trei la trei.” Din partea Rusiei au participat consilierul prezidențial Iuri Ușakov și ministrul de Externe Serghei Lavrov, iar delegația americană a fost formată din secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff.

Rusia a lovit Ucraina chiar în timpul summitului Trump-Putin

Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, folosind o rachetă balistică Iskander-M și 85 de drone de atac Shahed, conform The New Voice of Ukraine. Atacul a coincis cu summitul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska.

Forțele Aeriene ucrainene au raportat lovituri în regiunile Sumî, Donețk, Cernihiv și Dnipropetrovsk. Apărarea antiaeriană a reușit să doboare 61 de drone și simulatoare în nordul și estul țării.

O rachetă și 24 de drone au fost distruse în 12 locații diferite. S-au raportat victime în nordul și estul Ucrainei, potrivit presei ucrainene.

Lista cerințelor prezentate de Putin pentru a pune capăt războiului

Summitul din Alaska s-a încheiat fără un acord de armistițiu între Rusia și Ucraina. Deși inițial cerut atât de Donald Trump, cât și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, întâlnirea a adus în prim-plan noi solicitări ale Kremlinului pentru negocierea unui acord de pace.

Într-un interviu pentru Fox News, Trump a dezvăluit că a discutat cu Putin despre un posibil transfer de teritorii ucrainene. Putin a formulat mai multe cerințe în urma summitului, potrivit Reuters:

Refuzul unui armistițiu, insistând pentru un „acord cuprinzător”.

Retragerea armatei ucrainene din pozițiile fortificate din Donețk și Lugansk.

Înghețarea liniilor de front în Herson și Zaporojie.

Recunoașterea Crimeei ca parte a Rusiei.

Ridicarea sancțiunilor occidentale.

Blocarea aderării Ucrainei la NATO.

Acordarea unui statut oficial limbii ruse în Ucraina.

Funcționarea fără restricții a Bisericii Ortodoxe Ruse în Ucraina.

Conform configurației actuale, Kremlinul pare dispus să cedeze doar 440 kmp de teritoriu ocupat în regiunile Sumî și Harkov, în schimbul a 6.600 kmp considerați esențiali în Donbas.

Trump a menționat posibile garanții de securitate pentru Ucraina, similare cu articolul 5 din NATO, dar în afara alianței. Nu este clar ce garanții ar accepta Putin, având în vedere nerespectarea anterioară a acordurilor internaționale.

