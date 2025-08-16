„Aș dori să menționez de la bun început că vizita a fost oportună și foarte utilă. Am discutat practic toate domeniile cooperării noastre, dar în primul rând, desigur, am vorbit despre o posibilă soluționare a crizei ucrainene pe o bază echitabilă”, a spus președintele rus, potrivit Kremlinului, relatează CNN.
De asemenea, Putin a subliniat și că astfel de negocieri directe nu au mai avut loc „de mult timp”. El a ținut să precizeze că Rusia respectă poziția administrației Trump privind conflictul din Ucraina.
„Respectăm, bineînțeles, poziția administrației americane, care consideră că este necesară încetarea imediată a ostilităților, și ne-am dori și noi ca acest lucru să se întâmple. Ne-am dori să avansăm către rezolvarea tuturor problemelor prin mijloace pașnice”, a afirmat liderul rus.
Mai mult, liderul de la Kremlin a descris conversația cu liderul american drept „foarte sinceră și substanțială”: „Discuția a fost foarte sinceră și substanțială și, în opinia mea, ne apropie de deciziile necesare”.
Amintim că întâlnirea cu Donald Trump a avut loc vineri, 15 august 2025, în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson. Totodată, președintele american a afirmat joi, 14 august 2025, că există riscul ca summitul să fie un eșec.
Summitul a durat peste trei ore, iar întrevederea a inclus mai multe formate, începând cu o discuție unu la unu în limuzina liderului american și continuând cu o rundă „trei la trei”.
Din partea Rusiei au participat consilierul prezidenţial Iuri Uşakov şi ministrul de Externe Serghei Lavrov. De partea americană, delegaţia a fost formată din secretarul de Stat Marco Rubio şi trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, 16 august, că a avut o discuție de aproximativ o oră cu Donald Trump, în urma căreia Kievul susține propunerea unei întâlniri trilaterale Ucraina-SUA-Rusia pentru a avansa spre pace.
Totodată, liderul de la Kiev va merge luni, 18 august 2025, la Washington.
