„Aș dori să menționez de la bun început că vizita a fost oportună și foarte utilă. Am discutat practic toate domeniile cooperării noastre, dar în primul rând, desigur, am vorbit despre o posibilă soluționare a crizei ucrainene pe o bază echitabilă”, a spus președintele rus, potrivit Kremlinului, relatează CNN.

De asemenea, Putin a subliniat și că astfel de negocieri directe nu au mai avut loc „de mult timp”. El a ținut să precizeze că Rusia respectă poziția administrației Trump privind conflictul din Ucraina.

„Respectăm, bineînțeles, poziția administrației americane, care consideră că este necesară încetarea imediată a ostilităților, și ne-am dori și noi ca acest lucru să se întâmple. Ne-am dori să avansăm către rezolvarea tuturor problemelor prin mijloace pașnice”, a afirmat liderul rus.

Mai mult, liderul de la Kremlin a descris conversația cu liderul american drept „foarte sinceră și substanțială”: „Discuția a fost foarte sinceră și substanțială și, în opinia mea, ne apropie de deciziile necesare”.

Amintim că întâlnirea cu Donald Trump a avut loc vineri, 15 august 2025, în Alaska, la baza militară Elmendorf-Richardson. Totodată, președintele american a afirmat joi, 14 august 2025, că există riscul ca summitul să fie un eșec.

Recomandări Alexandra Manda, românca admisă pentru master la una dintre cele mai importante academii de film din America: „Doar 12 studenți au intrat”

Summitul a durat peste trei ore, iar întrevederea a inclus mai multe formate, începând cu o discuție unu la unu în limuzina liderului american și continuând cu o rundă „trei la trei”.

Din partea Rusiei au participat consilierul prezidenţial Iuri Uşakov şi ministrul de Externe Serghei Lavrov. De partea americană, delegaţia a fost formată din secretarul de Stat Marco Rubio şi trimisul special al lui Trump, Steve Witkoff.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă, 16 august, că a avut o discuție de aproximativ o oră cu Donald Trump, în urma căreia Kievul susține propunerea unei întâlniri trilaterale Ucraina-SUA-Rusia pentru a avansa spre pace.

Totodată, liderul de la Kiev va merge luni, 18 august 2025, la Washington.