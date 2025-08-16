„Ucraina luptă împotriva unei mașini de război uriașe. Putin este extrem de dur”

Întrebat dacă războiul din Ucraina se va încheia cu „unele schimburi de teritorii”, „mai mult teritoriu rus decât a existat până acum” și „măsuri de securitate care nu vor avea legătură cu NATO”, Trump a răspuns că el și Putin au discutat aceste subiecte. „Cred că acestea sunt punctele pe care le-am negociat și asupra cărora am ajuns în mare parte la un acord. De fapt, cred că am convenit asupra multor lucruri”, a declarat Trump jurnalistului Sean Hannity în timpul interviului. Cu toate acestea, președintele SUA nu a dat detalii. Trump a spus că acum „Ucraina trebuie să fie de acord. Poate că vor spune nu”.

„Știți, este un om puternic, este extrem de dur în toate privințele, dar întâlnirea a fost una foarte cordială între două țări foarte importante și este foarte bine când se înțeleg. Cred că suntem destul de aproape de un acord. Acum, Ucraina trebuie să fie de acord.”, a precizat Trump. El a insistat că „au vorbit foarte sincer” și crede că Putin „vrea să vadă acest lucru realizat”. Președintele american a subliniat importanța găsirii unei soluții la conflict. „Dacă rezolvăm această problemă într-o zi, va fi o zi cu adevărat importantă, pentru că vom salva multe vieți”, a spus el.

Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”
Recomandări
Întâlnirea Donald Trump – Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”

Următorii pași în negocierile de pace includ convorbiri telefonice între președintele Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri NATO. Trump a declarat pentru Fox News că îl va sfătui pe Zelenski să „încheie un acord”. 

„Rusia este o mare putere, Ucraina nu e. Ei (ucrainenii) luptă împotriva unei mașini de război uriașe, iar noi, cred, suntem aproape de un acord, dar nu-mi place să spun asta. Întotdeauna spun că, dacă sunt foarte aproape, spun 50-50, pentru că se pot întâmpla multe lucruri, dar cred că președintele Putin ar dori să rezolve problema, și era o problemă care nu ar fi trebuit să existe. A fost un război. Toate acele familii au pierdut pe cineva, și am o carte cu mii de oameni. Mi-au prezentat-o astăzi. Mii de oameni, prizonieri, care vor fi eliberați.”

Războiul a izbucnit „din cauza incompetenței flagrante”. Cum l-a lăudat la summit „Vladimir” pe Trump

Trump a dezvăluit că este dispus să participe la o întâlnire de pace între Putin și Zelenski. Acum, depinde cu adevărat de președintele Zelenski să realizeze acest lucru, și aș spune că și țările europene trebuie să se implice puțin, dar depinde de președintele Zelenski… și dacă vor dori, voi participa la următoarea întâlnire”, a declarat el. „Vor organiza o întâlnire între președintele Zelenski, președintele Putin și mine, presupun. Știți, nu am întrebat despre asta… dar vreau să mă asigur că se va realiza și avem șanse destul de mari să reușim.”

Primele imagini cu Vladimir Putin după ce a ajuns în Alaska, unde se întâlnește cu Donald Trump
Recomandări
Primele imagini cu Vladimir Putin după ce a ajuns în Alaska, unde se întâlnește cu Donald Trump

Trump a declarat pentru Fox News că, în opinia sa, războiul a izbucnit sub administrația Biden din cauza „incompetenței flagrante”. „Îmi place să văd că această țară este din nou măreață, iar Vladimir a spus acum puțin timp: «Nu am văzut niciodată pe cineva să facă atât de multe atât de repede». El a spus: «Țara voastră este ca… un pistol încărcat», iar acum un an credea că este moartă. Toată lumea credea că este moartă”, a declarat Trump. Anterior, Putin a declarat în cadrul conferinței de presă că „poate confirma” declarațiile din campania electorală ale președintelui Trump, potrivit cărora nu ar fi izbucnit un război sub administrația acestuia. 

„Joe Biden a împărțit banii americanilor ca pe bomboane. A dat Ucrainei 350 de miliarde de dolari”

Donald Trump a insistat că Ucraina ar putea să nu agreeze un acord cu Rusia, deoarece fostul președinte Joe Biden „a împărțit bani ca pe bomboane”, referindu-se la miliardele de dolari acordate ca ajutor militar. „Cred că suntem destul de aproape. Și uite, Ucraina a fost de acord”, a declarat Trump prezentatorului-vedetă Sean Hannity la primele ore ale dimineții (în România), în emisiunea „Hannity” de la Fox News. „Poate că vor spune nu pentru că Biden a împărțit banii ca pe bomboane. Și Europa le-a dat o mulțime de bani. Știi, noi am dat 350 de miliarde de dolari. Europa le-a dat mult mai puțin, dar totuși mult. 100 de miliarde de dolari”.

„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20.00
Recomandări
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20.00

Trump crede că acordul este aproape de a fi încheiat, dar că „se pot întâmpla multe lucruri”. „Dar cred că președintele Putin ar dori să rezolve problema”, a spus el. „Și era o problemă care nu ar fi trebuit să existe”. Președintele american a refuzat să dezvăluie principalele puncte de divergență dintre el și președintele rus Vladimir Putin în ceea ce privește încheierea unui acord de pace definitiv în Ucraina. „Există unul sau două aspecte destul de importante, dar cred că se poate ajunge la un acord. Acum depinde cu adevărat de președintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârșit”, a adăugat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Live Text. Întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin din Alaska s-a încheiat. Trump spune că nu s-a ajuns încă la un acord, dar că s-au făcut „progrese importante”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele cu ea au devenit virale
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Unica.ro
Victor Ponta, atac fără precedent la adresa lui Nicușor Dan. Nimeni, niciodată, nu l-a ironizat așa pe Președintele României, iar ce a urmat i-a înmărmurit pe toți. Episodul va rămâne mult timp în istoria României
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
Elle.ro
Mare bucurie pentru vedeta noastră! A născut un băiețel și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Cea mai intensă senzație, cea mai mare bucurie...
gsp
Andrei Vochin, ofertat de Becali! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
GSP.RO
Andrei Vochin, ofertat de Becali! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Boxerul medaliat cu bronz la Europene care l-a bătut în stradă pe un tânăr de 16 ani a fost arestat preventiv
GSP.RO
Boxerul medaliat cu bronz la Europene care l-a bătut în stradă pe un tânăr de 16 ani a fost arestat preventiv
Parteneri
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Avantaje.ro
Andra și Cătălin Măruță trăiesc într-un palat de 1 milion de euro, dar stai să vezi ce vilă au în Spania! “Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru. Și e bine”. Superb e puțin spus
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa
Exclusiv
Știri România 07:00
Cum s-a folosit Adrian Secureanu de Primăria Capitalei pentru a scăpa de pedeapsa de 11 ani de închisoare în dosarul delapidării Spitalului Malaxa
Fitch menține ratingul suveran al României la BBB minus, dar avertizează: finanțele publice se deteriorează rapid
Știri România 00:50
Fitch menține ratingul suveran al României la BBB minus, dar avertizează: finanțele publice se deteriorează rapid
Parteneri
Imaginile cu Trump și Putin care au dat fiori Ucrainei și Europei
Adevarul.ro
Imaginile cu Trump și Putin care au dat fiori Ucrainei și Europei
Cele mai sigure orașe din Europa. De ce ocupă Dubrovnik locul 1
Fanatik.ro
Cele mai sigure orașe din Europa. De ce ocupă Dubrovnik locul 1
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Simona Gherghe se întoarce la „Mireasă”, în locul Mirelei Vaida. Anunțul făcut de vedetă în urmă cu puțin timp. „Sunt entuziasmată”
Stiri Mondene 15 aug.
Simona Gherghe se întoarce la „Mireasă”, în locul Mirelei Vaida. Anunțul făcut de vedetă în urmă cu puțin timp. „Sunt entuziasmată”
Sera, artista care a cântat la ziua lui Cristiano Ronaldo, adevărul despre petrecerea starului portughez: „Nu-mi venea să cred ce vedeam”
Exclusiv
Stiri Mondene 15 aug.
Sera, artista care a cântat la ziua lui Cristiano Ronaldo, adevărul despre petrecerea starului portughez: „Nu-mi venea să cred ce vedeam”
Parteneri
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Elle.ro
De ce soțul Danei Rogoz a plecat cu copiii la Viscri, fără actriță. Dezvăluirea făcută de vedetă: „Am hotărât împreună cu Radu că…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Viva.ro
A tăcut cât a tăcut, dar Ilie Bolojan nu a mai stat la discuții și a contrazis-o pe Anca Alexandrescu! Ce a putut spune i-a uimit pe toți: “ O regretabilă...”
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
ObservatorNews.ro
Românii care îşi închiriază locuinţele în regim hotelier, obligaţi să aibă POS şi să dea bon fiscal
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Libertateapentrufemei.ro
Unde ”s-a ascuns” Nicușor Dan de Ziua Marinei. Uite cum a fost fotografiat cu familia! În timp ce Ilie Bolojan era huiduit la Constanța, președintele nostru făcea asta
Parteneri
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
GSP.ro
Andrei Vochin, ofertat de Becali să semneze cu FCSB! » Suma din contract și o cerință STUPEFIANTĂ: „Să n-o spuneți niciodată public!”
Mașina care a cucerit România se întoarce pe linia de producție: prima generație de Dacia Logan renaște peste hotare
GSP.ro
Mașina care a cucerit România se întoarce pe linia de producție: prima generație de Dacia Logan renaște peste hotare
Parteneri
Bolojan, interviu pentru Bloomberg: ' Trebuie să luăm toate aceste reforme în succesiune rapidă'
Mediafax.ro
Bolojan, interviu pentru Bloomberg: ' Trebuie să luăm toate aceste reforme în succesiune rapidă'
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
StirileKanalD.ro
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
Wowbiz.ro
BREAKING! Ioana Tufaru s-a prăbușit pe stradă. A fost dusă de urgență la spital. Vești triste despre fiica Andei Călugăreanu
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
StirileKanalD.ro
Cine sunt soții implicați în accidentul de la Tg Frumos: Andrei a murit, Cătălina și cele două fetițe sunt în stare critică
Moarte învăluită în mister în București! O femeie a fost găsită moartă în casă. Soțul ei ar fi ascuns cadavrul timp de o săptămână
KanalD.ro
Moarte învăluită în mister în București! O femeie a fost găsită moartă în casă. Soțul ei ar fi ascuns cadavrul timp de o săptămână

Politic

Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Politică 15 aug.
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Unde a fost surprins Nicușor Dan de Ziua Marinei. Prima oară de la Traian Băsescu încoace când președintele lipsește
Politică 15 aug.
Unde a fost surprins Nicușor Dan de Ziua Marinei. Prima oară de la Traian Băsescu încoace când președintele lipsește
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Canibalii ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani. Descoperirea făcută într-o peșteră din nordul Spaniei
Fanatik.ro
Canibalii ”găteau și mâncau” oameni în urmă cu 6.000 de ani. Descoperirea făcută într-o peșteră din nordul Spaniei
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii