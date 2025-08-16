„Ucraina luptă împotriva unei mașini de război uriașe. Putin este extrem de dur”

Întrebat dacă războiul din Ucraina se va încheia cu „unele schimburi de teritorii”, „mai mult teritoriu rus decât a existat până acum” și „măsuri de securitate care nu vor avea legătură cu NATO”, Trump a răspuns că el și Putin au discutat aceste subiecte. „Cred că acestea sunt punctele pe care le-am negociat și asupra cărora am ajuns în mare parte la un acord. De fapt, cred că am convenit asupra multor lucruri”, a declarat Trump jurnalistului Sean Hannity în timpul interviului. Cu toate acestea, președintele SUA nu a dat detalii. Trump a spus că acum „Ucraina trebuie să fie de acord. Poate că vor spune nu”.

„Știți, este un om puternic, este extrem de dur în toate privințele, dar întâlnirea a fost una foarte cordială între două țări foarte importante și este foarte bine când se înțeleg. Cred că suntem destul de aproape de un acord. Acum, Ucraina trebuie să fie de acord.”, a precizat Trump. El a insistat că „au vorbit foarte sincer” și crede că Putin „vrea să vadă acest lucru realizat”. Președintele american a subliniat importanța găsirii unei soluții la conflict. „Dacă rezolvăm această problemă într-o zi, va fi o zi cu adevărat importantă, pentru că vom salva multe vieți”, a spus el.

Următorii pași în negocierile de pace includ convorbiri telefonice între președintele Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri NATO. Trump a declarat pentru Fox News că îl va sfătui pe Zelenski să „încheie un acord”.

„Rusia este o mare putere, Ucraina nu e. Ei (ucrainenii) luptă împotriva unei mașini de război uriașe, iar noi, cred, suntem aproape de un acord, dar nu-mi place să spun asta. Întotdeauna spun că, dacă sunt foarte aproape, spun 50-50, pentru că se pot întâmpla multe lucruri, dar cred că președintele Putin ar dori să rezolve problema, și era o problemă care nu ar fi trebuit să existe. A fost un război. Toate acele familii au pierdut pe cineva, și am o carte cu mii de oameni. Mi-au prezentat-o astăzi. Mii de oameni, prizonieri, care vor fi eliberați.”

Războiul a izbucnit „din cauza incompetenței flagrante”. Cum l-a lăudat la summit „Vladimir” pe Trump

Trump a dezvăluit că este dispus să participe la o întâlnire de pace între Putin și Zelenski. „Acum, depinde cu adevărat de președintele Zelenski să realizeze acest lucru, și aș spune că și țările europene trebuie să se implice puțin, dar depinde de președintele Zelenski… și dacă vor dori, voi participa la următoarea întâlnire”, a declarat el. „Vor organiza o întâlnire între președintele Zelenski, președintele Putin și mine, presupun. Știți, nu am întrebat despre asta… dar vreau să mă asigur că se va realiza și avem șanse destul de mari să reușim.”

Trump a declarat pentru Fox News că, în opinia sa, războiul a izbucnit sub administrația Biden din cauza „incompetenței flagrante”. „Îmi place să văd că această țară este din nou măreață, iar Vladimir a spus acum puțin timp: «Nu am văzut niciodată pe cineva să facă atât de multe atât de repede». El a spus: «Țara voastră este ca… un pistol încărcat», iar acum un an credea că este moartă. Toată lumea credea că este moartă”, a declarat Trump. Anterior, Putin a declarat în cadrul conferinței de presă că „poate confirma” declarațiile din campania electorală ale președintelui Trump, potrivit cărora nu ar fi izbucnit un război sub administrația acestuia.

„Joe Biden a împărțit banii americanilor ca pe bomboane. A dat Ucrainei 350 de miliarde de dolari”

Donald Trump a insistat că Ucraina ar putea să nu agreeze un acord cu Rusia, deoarece fostul președinte Joe Biden „a împărțit bani ca pe bomboane”, referindu-se la miliardele de dolari acordate ca ajutor militar. „Cred că suntem destul de aproape. Și uite, Ucraina a fost de acord”, a declarat Trump prezentatorului-vedetă Sean Hannity la primele ore ale dimineții (în România), în emisiunea „Hannity” de la Fox News. „Poate că vor spune nu pentru că Biden a împărțit banii ca pe bomboane. Și Europa le-a dat o mulțime de bani. Știi, noi am dat 350 de miliarde de dolari. Europa le-a dat mult mai puțin, dar totuși mult. 100 de miliarde de dolari”.

Trump crede că acordul este aproape de a fi încheiat, dar că „se pot întâmpla multe lucruri”. „Dar cred că președintele Putin ar dori să rezolve problema”, a spus el. „Și era o problemă care nu ar fi trebuit să existe”. Președintele american a refuzat să dezvăluie principalele puncte de divergență dintre el și președintele rus Vladimir Putin în ceea ce privește încheierea unui acord de pace definitiv în Ucraina. „Există unul sau două aspecte destul de importante, dar cred că se poate ajunge la un acord. Acum depinde cu adevărat de președintele Zelenski să ducă lucrurile la bun sfârșit”, a adăugat el.