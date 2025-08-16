Primul moment în care Putin s-a enervat, la întâlnirea cu Donald Trump: „Când veți înceta?”

În încăperea în care Trump și Putin au stat de vorbă, presa a avut acces în primele minute după ce președinții Americii și Rusiei s-au așezat. BBC, dar și alte surse media din Occident relatează cum Vladimir Putin a fost iritat de faptul că ziariștii străini au început să strige la el și să-i pună întrebări.

Este pentru prima dată după mult timp când președintele rus se află într-o încăpere cu atât de mulți jurnaliști independenți, necontrolați de Kremlin, scrie BBC. Munca echipei de presă ruse care călătorește de obicei cu președintele este foarte diferită de modul în care reporterii americani relatează evenimentele. Întrebările neautorizate sau incomode nu sunt aproape niciodată puse.

În Alaska, reporterii au reușit deja să-i adreseze întrebări lui Putin, cum ar fi „când veți înceta să ucideți civili?” și „de ce ar trebui Trump să aibă încredere în cuvintele dumneavoastră?”.

Pe fața lui Putin a apărut o grimasă când a auzit strigătele jurnaliștilor, apoi s-a făcut că strigă și el la ei. A fost momentul în care organizatorii au evacuat efectiv sala și i-au scos pe ziariști din incintă.

Întâlnirea la nivel înalt dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin are loc la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, Alaska.