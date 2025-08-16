Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, au fost lovite mai multe ținte din regiunile Sumî, Donețk, Cernihiv și Dnipropetrovsk.

Apărarea antiaeriană ucraineană a reușit să doboare 61 de drone și simulatoare în nordul și estul țării. În total, o rachetă și 24 de drone au fost distruse în 12 locații diferite.

Forțele Aeriene au raportat victime în nordul și estul Ucrainei.

Atacul a coincis cu reuniunea de la Alaska, unde, la finalul discuțiilor, Donald Trump a declarat că „acum totul depinde de Zelenski”, referindu-se la președintele Ucrainei.

Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă, că a avut o discuție de aproximativ o oră cu președintele american Donald Trump, în urma căreia Kievul susține propunerea unei întâlniri trilaterale Ucraina-SUA-Rusia pentru a avansa spre pace.

