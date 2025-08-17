Potrivit WSJ, conversația dintre președintele american și liderii europeni a avut loc la trei ore după miezul nopții. În timpul conversației, Trump a declarat că a lucrat 24 de ore fără întrerupere.

Potrivit oficialilor implicați în conversație, Trump părea obosit și iritat după discuțiile cu Putin. Aceștia au menționat că Trump este dispus să reia presiunile asupra Rusiei, inclusiv posibilitatea impunerii de noi sancțiuni, dacă summitul trilateral preconizat cu Vladimir Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski nu duce la un acord de pace.

Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri la baza militară Elmendorf-Richardson din Alaska.

Întâlnirea s-a încheiat fără un anunț privind încetarea focului în Ucraina, în pofida declarațiilor despre „progrese semnificative” făcute de partea americană.

Ulterior, Trump l-a sunat pe Zelenski, iar conversației s-au alăturat și unii lideri de stat europeni.

Potrivit Bloomberg, Trump le-a transmis aliaților din NATO că Putin cere capturarea întregii regiuni Donbas și înghețarea liniilor de front în Herson și Zaporojie

Trump și aliații europeni au discutat despre posibilitatea ca Ucraina să obțină garanții de securitate „în conformitate cu Articolul 5” din Tratatul Atlanticului de Nord, dar nu în cadrul NATO.

