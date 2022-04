Videoclipul în care actrița povestește ce necazuri are a fost publicat pe canalul ei de Telegram. „Este foarte urgent să închiriez un apartament în Franța. Dar nu știu cum… Situația este fără speranță. N-am fost niciodată într-o astfel de situație fără speranță, am putut rezolva oricând toate problemele, dar acum nu o fac. Nu stiu ce sa fac. Am deja bilete, am de toate, dar nu am unde să locuiesc, nu pot închiria, la naiba… Ce sa fac, la naiba?” s-a plâns Lola Taylor.

Tânăra în vârstă de 28 de ai a folosit și o mască de Instagram cu „lacrimi de sânge” și a spus că are exact aceeași stare pe care o arată filtrul de pe rețeaua de socializare.

Rușii sunt supuși unor sancțiuni dure după ce armata țării lor a invadat Ucraina, iar plățile onine din Rusia sunt complet blocate. În același timp, mari companii s-au retras din Rusia, iar avioanele companiilor ruse nu pot survola spațiul aerian al Uniunii Europene.

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina, declanșat de Rusia

