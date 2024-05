Strada Strönwai din orașul Kampen, de la Marea Nordului, este mai bine cunoscută drept „Whiskymeile” (kilometrul de whiskey, într-o traducere aproximativă, n.r.): proprietăți de lux, buticuri elegante, baruri ale celebrităților. Ferrari, Mercedes G-Class și Bentley sunt mărcile care se conduc aici. „Whiskymeile” este punctul fierbinte pentru cei bogați și celebri de pe insula Sylt.

În mod tradițional, sezonul de distracție pe Sylt se deschide de Rusalii (care, pentru creștinii vestici anul acesta au picat pe 19 mai). Insula este plină de oaspeți, vremea este grozavă, dar acum o umbră s-a așternut peste detinația preferată a copiilor milionarilor germani: un videoclip care prezintă scene șocante circulă de joi pe rețelele de socializare.

Zeci de tineri oaspeți sărbătoresc în zona exterioară a barului VIP Pony, în inima „Whiskymeile”. Numeroase Porsche sunt parcate în fața intrării, iar oaspeții poartă ceasuri Rolex, cercei din aur fin și îmbrăcăminte de designer.

Restaurantul Pony este cunoscut pentru că este un punct de întâlnire pentru următoarea generație de vedete („Rich Kids”). Copiii vedetelor TV, animatorilor și antreprenorilor petrec în mod regulat acolo. Iar de Rusalii a fost la fel: doar taxa de intrare, fără nicio consumație, a fost 150 de euro.

Hartă. Insula Sylt, din Marea Nordului

Dar scenele care au loc puțin mai târziu și care circulă pe X au devenit virale nu datorită petrecerii: cu vin rosé și șampanie în pahare, oaspeții cântă „Germania pentru germani, străinii afară”, pe melodia piesei „L’amour Toujours”, a DJ-ului italian Gigi D’Agostino.

Râzând, un bărbat într-o cămașă albă își ține două degete deasupra buzelor, sugerând o mustață ca a lui Hitler și face cu brațul un presupus salut nazist. Videoclipul se oprește după 14 secunde.

Șeful Pony, Tim Becker este complet îngrozit. Bărbatul în vârstă de 44 de ani a declarat pentru Bild, joi seară: „Când am văzut videoclipul, m-am gândit imediat că nu poate fi adevărat. Dacă am fi observat atunci, tinerii ar fi fost aruncați imediat afară. Dar aveam în jur de 500 de oameni în jurul terasei în aer liber”.

Poliția deschis o anchetă și se cunosc indentitățile celor cinci tineri din imagini. „Un videoclip cu oameni petrecând pe Sylt circulă în prezent pe rețelele de socializare”, a spus poliția pe X, fost Twitter, vineri dimineață. „Suntem la curent cu acest videoclip, care este investigat pentru conținut potențial ilegal”.

Zurzeit kursiert in den Sozialen Medien ein Video von Feiernden auf #Sylt. Dieses Video ist uns bekannt und wird hinsichtlich strafrechtlich relevanter Inhalte geprüft. Wir bedanken uns für die zahlreichen Hinweise, die wir an die zuständige Stelle weitergeleitet haben. pic.twitter.com/vKGRYlMX3I — Polizei SH (@SH_Polizei) May 24, 2024

Clubul Pony a emis un comunicat și a anunțat că cei cinci vor fi interziși pe viață aici: „Fiecare oaspete este binevenit aici, indiferent de etnie. Vom raporta acest comportament dezgustător și vom folosi toate mijloacele disponibile conform legii penale”.

Codirectorul clubului, Tom Kind, și-a exprimat consternarea față de incidentele de joi: „Brandul nostru a fost afectată masiv de evenimente. În plus, unul dintre partenerii noștri s-a retras și a încetat temporar cooperarea”, a spus bărbatul, care a anunțat că cei filmați vor fi dați în judecată și li se vor cere daune financiare.

Dar imaginile au stârnit reacții la cel mai înalt nivel și în lumea politică germană, după cum relatează ediția în limba engleză a DW.

„Oricine strigă sloganuri naziste precum «Germania pentru germani, străini afară» este o rușine pentru Germania”, a declarat Ministrul de Interne, Nancy Faeser, grupului de presă Funke. „Se pune întrebarea dacă avem de-a face aici cu oameni care trăiesc într-o societate paralelă neglijată din cauza bogăției lor și călcând în picioare valorile constituției noastre”, a adăugat ea.

Ministrul educației din stat, Karim Priem, a vorbit despre un „semn că au fost neglijați din cauza bogăției lor”, în timp ce ministrul integrării, Aminata Touré, a declarat pentru rețeaua de știri RND: „Aceasta nu este o farsă de băiat prost, ci cel mai rău tip de nazist dezgustător, e vorba de adulți pe o scenă deschisă. Ar trebui să le fie rușine de ei înșiși!”

