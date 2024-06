Într-un semn al „Zeitenwende”, adică al „schimbării vremurilor”, pe care Germania o traversează în urma războiului din Ucraina, ţara caută în mod activ să sporească prestigiul armatei sale.

Germania s-a simţit de zeci de ani inconfortabil să organizeze astfel de evenimente, având în vedere rolul soldaţilor săi în cel de-Al Doilea Război Mondial şi Holocaust.

Dar un proiect de lege pentru celebrarea Zilei naţionale anuale a Veteranilor a fost votat pe 25 aprilie, după ce a fost aprobat de aproape toate partidele din Bundestag.

Doar partidul de extremă stângă Die Linke a ridicat obiecţii. Copreşedintele partidului, Ates Gürpinar, a sugerat că acest lucru se datorează poziţiei pacifiste a partidului.

„Noi, cei din stânga, respingem această Zi a Veteranilor. Se bazează pe politici simbolice ieftine şi, în acelaşi timp, asigură promisiunea ministrului apărării de pregătire pentru război”, a comentat el la postul de televiziune CNN.

„Un semnal de recunoaștere cu întârziere”

Noua lege prevede că ziua ar trebui sărbătorită „public şi vizibil” în fiecare an, pe 15 iunie. De asemenea, prevede îmbunătăţiri ale serviciilor de îngrijire mintală şi fizică pentru veterani, inclusiv reabilitare şi terapie.

Comemorările, modelate după Ziua Forţelor Armate din Marea Britanie şi Ziua Veteranilor din SUA, îi vor onora pe toţi germanii care au purtat uniformă militară – nu numai pe cei răniţi sau ucişi în luptă. Germania are în jur de 10 milioane de veterani.

Ministrul apărării, Boris Pistorius, a descris această mişcare drept „un semnal puternic, important şi, da, un semnal de recunoaştere şi apreciere cu întârziere”.

În timpul Războiului Rece, Germania de Est ocupată de sovietici şi-a sărbătorit Armata Populară Naţională cu parade militare.

După sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, prima misiune de luptă la care au participat soldaţi germani a fost războiul din Kosovo, de la sfârşitul deceniului 1990-2000. De atunci, cele mai importante desfăşurări ale forţelor armate germane, sau Bundeswehr, au fost în Afganistan şi Mali.

Factorul agresiunii militare din Ucraina

Dar cel mai mare stimulent pentru crearea unei Zile a Veteranilor a fost Ucraina.

Germania a fost iniţial reticentă în a trimite arme grele Ucrainei sub pretextul că Moscova le-a considera o intervenție directă în război, dar, în cele din urmă, s-a înclinat presiunii internaţionale. Acum, Berlinul este al doilea cel mai mare furnizor de ajutor militar pentru Ucraina.

„Războiul (purtat de Rusia – n.r.) împotriva Ucrainei a creat necesitatea unei dezvoltări semnificative a Bundeswehr, a creșterii cheltuielor (pentru apărare – n.r.) şi, de asemenea, a recrutării”, a declarat pentru CNN Johannes Kiess, sociolog la Universitatea din Leipzig.

Comemorările încep la Berlin

Sâmbăta aceasta, ziua va fi marcată cu un eveniment la Berlin. De anul viitor, comemorările vor avea loc la nivel naţional.

Johannes Arlt, un fost soldat care a fost trimis de patru ori în Afganistan şi de trei ori în Mali, între 2014 şi 2019, este acum un parlamentar al social-democraţilor de centru-stânga (SPD), aflați la guvernare. El a jucat un rol proeminent în formarea noului proiect de lege pentru Ziua Veteranilor.

Vorbind pentru CNN, Arlt a spus că a experimentat direct lipsa de recunoaştere a Bundeswehr în societatea germană, în special pentru misiunile în străinătate, dar a recunoscut că acest lucru pare să se fi schimbat în ultima vreme.

„Pentru o lungă perioadă de timp, a părut să existe un interes redus pentru oamenii care au servit în străinătate şi înainte a existat puţină empatie, dar constatăm că populaţia are acum un mare respect pentru Bundeswehr”, a declarat el.

Ziua Veteranilor în Germania este importantă pentru „comemorarea serviciului militar – în toate faţetele sale – şi pentru a le mulţumi bărbaţilor şi femeilor care se angajează în securitatea în ţara noastră”, explică Arlt.

Deputatul SPD a mai spus că a trăit orori în timpul serviciului său militar în străinătate la care nu şi-ar dori ca nimeni să fie martor.

„Am avut cele mai rele experienţe ale mele în Mali în 2019. Am zburat cu o dronă şi am văzut toate lucrurile pe care alţii nu le-au văzut în prima linie. Am fost şi eu prezent la masacre şi a trebuit să urmăresc aceste lucruri şi nu am putut face nimic. Nu aş dori asta nimănui”, a precizat el.

Sprijinul pentru sănătatea mintală „lasă loc de îmbunătăţire”

O parte din motivul mişcării este îmbunătăţirea serviciilor de sănătate oferite soldaţilor care se întorc din misiuni de peste mări, precum şi creşterea gradului de conştientizare cu privire la ceea ce trebuie să îndure.

Veteranul Andreas Eggert a servit în Bundeswehr în perioada 1999-2013, mai întâi în Kosovo şi apoi în Afganistan. El a fost diagnosticat cu sindromul posttraumatic în 2013 şi a intrat în reabilitare în 2014.

El salută eforturile de îmbunătăţire a îngrijirii postoperatorii pentru soldaţi, dintre care mulţi rămân cu leziuni fizice sau psihologice.

„Boala mintală era încă descurajată pe vremea mea, mai ales dacă erai într-o misiune specializată, ca mine, era dificil să o faci în mod deschis. Dar am făcut-o atunci, în 2013, am vorbit deschis şi am fost foarte criticat pentru asta”, a spus el pentru CNN.

Eggert spune că a văzut că programele de reabilitare ale Bundeswehr s-au îmbunătățit de-a lungul anilor, dar mai este de lucru

„Programele nu sunt optime şi nici îngrijirea nu este optimă. Nu sunt destui terapeuţi, mai ales nu în Bundeswehr. Spitalele Bundeswehr care fac o treabă bună sunt deseori supraîncărcate… Există mult loc de îmbunătăţire”, a afirmat el.

Germania își schimbă poziția antimilitaristă

Indiferent de dezbaterea privind marcarea Zilei Veteranilor, este clar că ţara a trebuit să îşi adapteze poziţia antimilitaristă în ultimii ani.

Pistorius a avertizat anterior că Germania trebuie să se pregătească pentru cel mai rău scenariu privind spectrul războiului din Europa. De asemenea, nu a exclus introducerea unei forme de recrutare militară.

Deocamdată însă, soldaţii cu care a vorbit CNN au fost pur şi simplu recunoscători pentru apreciere.

„Nu mă văd ca un erou, dimpotrivă, dar ceea ce am ratat este un moment sau chiar o zi în care ne putem aminti şi de cei care au căzut în timpul misiunilor lor”, a spus Stefan Huss, în vârstă de 42 de ani, un soldat activ care a servit de două ori în Afganistan. El a adăugat: „Luptăm pentru asta de mult timp”.

