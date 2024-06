Monica Davidescu are 51 de ani și se menține într-o formă de invidiat. Actrița este adepta unui stil de viată sănătos. Are grijă la alimentatia zilnică și face sport de fiecare dată când are timp liber. Recent, soția lui Aurelian Temișan a dezvăluit cum o influențează pe fiica ei Dora, care are 13 ani, să o urmeze, fără a-i impune reguli stricte.