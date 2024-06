Izvoarele din Herculane cu apă gratuită din belșug. Unii iau cu camioneta câte 400-500 de litri: „Vine dintr-un izvor-galerie săpat acum 2.000 de ani”

În timp ce lipsa apei devine o problemă tot mai mare, în Băile Herculane, județul Caraș-Severin, două izvoare amenajate de autoritățile locale ca fântâni publice oferă din belșug și fără costuri apă plată de o calitate superioară.

Unul dintre cele două izvoare amenajate de autoritățile locale

Jumătate din debit ajunge la fabrică

Fântânile publice Domogled 1 și 2 au același izvor cu fabrica de apă îmbuteliată din Herculane. Practic, jumătate din apa izvorâtă ajunge la societatea comercială, iar cealaltă este direcționată spre cișmele.

„Izvorul a fost captat pentru prima oară în anul 1892 de către meşteri din Imperiul Austro-Ungar. Apa provine dintr-un izvor-galerie săpat acum 2.000 de ani de legionarii romani care își aveau tabăra la Mehadia. Începând cu secolul 19, apa de la Herculane devine apreciată de reprezentanții Curții Imperiale de la Viena, în special de Frantz Iozef și prințesa Sisi”, arată producătorul de apă Carpatina pe site-ul propriu.

Potrivit aceleiași surse, puritatea naturală, mineralizația și sodiul scăzute fac apa care izvorăște din Domogled „potrivită în cure de detoxifiere, diete hiposodice și pentru pregătirea hranei bebelușilor”.

Unii oameni vin și de la zeci de kilometri pentru a se aproviziona gratuit

Izvoarele Domogled, loc de pelerinaj

Calitatea apei de la Izvorul Domogled, aflat în centrul istoric al stațiunii Băile Herculane, a ajuns să fie cunoscută atât de turiști, cât și de oamenii din localitățile și chiar județele învecinate. Până în toamna anului 2023, oamenii se înghesuiau la un singur izvor, dar în septembrie 2023, după o investiție din fonduri europene, a fost inaugurată și a doua cișmea. În weekend, la izvoarele Domogled se formează cozi de oameni care așteaptă să ia apă plată.

Cișmelele din Herculane nu duc lipsă de clienți nici măcar în zilele de muncă ale săptămânii.

„Am o casă lângă Lugoj, unde am dus apă de aici. După trei luni nu și-a schimbat nici culoarea, nici gustul. Trece printr-un strat de argilă. Vin oameni de la Drobeta Turnu-Severin (n.r. – 45 de kilometri distanță), de la Orșova, care iau în camionetă câte 400-500 de litri. Eu am pus în recipiente vreo 70 de litri. Îmi ajunge două săptămâni”, spune un localnic, găsit de reporterul Libertatea la coadă.

„La o tură car cam 150 de litri”

Domnul Gheorghe a venit de la Iablanița (16 kilometri), cu o dubiță plină de bidoane, special pentru a lua apă de la Domogled. „Luăm pentru o perioadă mai lungă. Toată lumea vorbește că e apă plată, apă curată. E bună la gust. E mult mai bună decât cea de la robinet, care vine murdară când e ploaie. Iau pentru un vecin și pentru mama mea. La o tură car cam 150 de litri”, spune bărbatul.

Ciprian și Mona sunt din Constanța. Au ajuns în stațiune ca turiști. „E prima noastră zi aici la Herculane. Am băut de dimineață și am venit să mai luăm un pic. Noi acasă consumăm apă de la chiuvetă, filtrată. În Constanța se spune că e cea mai bună apă pentru că avem cea mai modernă stație de filtrare. Asta e mult mai bună”, spun turiștii constănțeni. „Am gustat-o. Apa e foarte bună, dar proprietățile medicinale nu le știu. Ca apă de băut este excepțională. Noi cumpărăm din comerț. Aici e nelimitată și gratuit. E un avantaj”, a spus un alt turist.

„Vin oameni din patru județe”

Dorinel Iacob este un localnic din Băile Herculane. Bărbatul spune că oameni din patru județe vin special sau opresc dacă sunt în tranzit să ia apă de la izvoarele Domogled. „Vin să viziteze și Herculanele și iau apă plată. Eu vizitez Franța și la fiecare sfârșit de an stau câte o lună de zile acolo. Am pus o sticlă în portbagaj și după o lună am găsit-o. Era mai bună decât cea de acolo (n.r. – de cumpărat)”, susține localnicul.

Andrei este din Drobeta Turnu-Severin. A fost la Timișoara, iar în drum spre casă a oprit să se aprovizioneze cu apă: „E păcat să nu iau. Vin și special pentru apă. E mai bună decât cea din comerț și e gratuită”.

„Asta e o binecuvântare de la Dumnezeu”

Cristian Prodana distribuie materiale pentru amenajări interioare și exterioare la un depozit din Băile Herculane și de fiecare dată când ajunge în stațiune merge „să facă plinul”.

„Vin săptămânal. E cea mai bună apă. Beau de opt-zece ani. Mi-a recomandat un doctor de la București. Am avut o piatră la rinichi. Am ținut bidonul câteva luni și nu a avut absolut nicio problemă. Mai știu un băiat de la Timișoara care vine cu ceva materiale în zonă și ia apă. Cineva de la Cluj vine o dată la două săptămâni și ia apă. Și faptul că e gratuită e un lucru foarte bun. Apa plată din comerț stă foarte mult prin depozite, asta e tot timpul rece”, spune Cristian.

Pe Costel Enache și Florin Moise, veniți din Prahova pentru apele termale, i-am găsit la izvor. Aprovizionau pentru perioada petrecută la Herculane, dar s-au pregătit ca la terminarea sejurului să plece acasă cu bidoanele pline.

„Noi venim o dată la câțiva ani în stațiune pentru tratament. Apa asta este nemaipomenită. O putem ține câteva luni fără niciun fel de probleme. Mai sunt izvoare cu apă bună și la noi în Prahova, dar fiecare zonă e cu calitățile ei. La Azuga e apă foarte bună. Apă care la fel de bună, dar nu are debitul ăsta, e la Felix. Nici la noi nu are așa debit. Asta e o binecuvântare de la Dumnezeu”, spune unul dintre turiștii din Prahova ajunși la Băile Herculane.

Problema apei devine acută în părți ale Europei

Barcelona s-a confruntat la începutul anului 2024 cu o criză a apei din cauza secetei. Specialiștii au spus că este „cea mai lungă și mai severă secetă din zona metropolitană din istorie”. Din cauza lipsei apei, autoritățile din Barcelona au trimis 24.000 de somații cetățenilor care „consumă cantități excesive de apă”. Tot la începutul acestui an, în Sicilia, Italia, a fost a fost declarată stare de calamitate naturală din cauza secetei, regiunea fiind într-o situație asemănătoare cu țările din Africa de Nord.

