Șapte eleve explică cum au luat 10 la Bac și ce vor să facă mai departe. Viața între „rămân acasă”, „plec în Olanda” și visul unui masterat în China

Alexia Carson, elevă la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași, la științele naturii, a rămas fără cuvinte ieri, când a aflat că a luat 10 la toate probele: română, matematică și biologie. Știa că rezolvase corect subiectele, însă la română avea niște îndoieli. „Nu mă gândeam că o să-mi dea 10 curat, pentru că pot fi multe motive din care să-ți scadă”, spune ea. „Ieri a fost o zi euforică, încă sunt fericită”.

Ca pe toți elevii, a surprins-o faptul că la subiectul al treilea la română au primit nuvela, la fel ca la simulare. I-au plăcut toate textele propuse. La matematică consideră că subiectele i-au provocat pe elevi să iasă din zona de confort. Iar despre biologie nu sunt multe de spus: examenul a fost din materia din clasele a IX-a și a X-a, când a participat la olimpiada națională -a trebuit doar să repete.

Alexia Carson va rămâne să învețe la Iași

„Am făcut pregătire numai la literatură, cu cineva care dăduse deja Bac-ul, am discutat despre fiecare operă în parte, chiar și dincolo de programă”, spune Alexia. „Am muncit la română, dar și mai mult la matematică, pentru că nu am înclinație și trebuia să lucrez mult; făceam temele pentru școală, testele. În weekend nu stăteam degeaba, făceam ce era nevoie”.

Deși a terminat științele naturii, vrea să devină studentă la Facultatea de Litere a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, la engleză-germană.

De ce să învățăm cu ceilalți

După ce a scris online, de pe telefon, codul unic ca să-și afle notele la Bacalaureat, Andra Săraru a crezut că a greșit cifrele. Și-a sunat tatăl, să verifice și el: același rezultat. „În continuare nu-mi vine să cred, nici n-am avut pretenția de așa ceva. Le-am tot zis părinților înainte de examene să nu se aștepte la note de zece de la mine”, spune absolventa Colegiului Național Octavian Goga din Sibiu. Cum a reușit totuși să ajungă la această medie?

Andra a învățat la unul dintre cel mai bine cotate licee din Sibiu

La istorie a învățat împreună cu alți colegi de clasă, mai pricepuți la materie, și spune că au ajutat-o să înțeleagă cum se rezolvă subiectele de Bac și cum să facă diverse conexiuni între evenimente. Subiectele la logică i s-au părut cele mai ușoare – înainte de examen, a terminat destul de repede de învățat.

„Limba română este materia mea preferată și mi-am dorit să am rezultate foarte bune”, povestește Andra. „Am pus presiune pe mine și s-a resimțit la examen, pentru că mi-a luat o oră și jumătate să rezolv primul subiect. Nu eram în stare să mă adun și să mă concentrez. Până la urmă, m-am adunat, dar am mai avut doar 40 de minute pentru al treilea subiect. Când am ieșit de la examen, eram atât de supărată… Deși știam mai mult, nu am avut timpul necesar să scriu. Mă gândeam că nu iau nici măcar 9”.

Andra își dorește să meargă la secția chineză-engleză a Facultății de Litere din cadrul Universității Lucian Blaga, în orașul natal. Învață limba chineză dintr-a IX-a în afara școlii și i-ar plăcea să-și facă masterul chiar în China.

„Îmi setez obiective cât mai înalte”

Diana Velea, de la Colegiul Național Vasile Alecsandri din Galați, a susținut probele la română, istorie și geografie. Cel mai mult s-a pregătit pentru primele două – nu își stabilea un anumit număr de ore pe zi -, căci la geografie știa în mare parte materia, în urma participării la olimpiada națională.

Media 10 a fost o țintă pentru ea. „În general, îmi setez obiective cât mai înalte, asta m-a motivat de-a lungul anilor să învăț și să-mi depășesc limitele”, spune Diana. „La olimpiada națională de geografie m-am calificat din clasa a VIII-a în fiecare an, am participat și la barajul pentru etapa internațională. Așa am dezvoltat această mentalitate: încerc să ating cel mai înalt obiectiv pe care mi l-aș putea propune”.

Diana, lângă panoul elevilor care au luat 10 la BAC

Geografie va studia și la facultate; deja a fost acceptată la o universitate din Olanda. „Îmi place geografia, pentru că mă ajută să învăț informații din diferite domenii: geopolitică, mediu înconjurător, fenomene sociale precum migrațiile”, spune absolventa despre alegerea ei.

„Am lucrat câte puțin în fiecare zi”

O altă elevă care și-a dorit să aibă media 10 la Bac este Miruna Savin, absolventă anul acesta a Colegiului Național Iași. A lucrat foarte mult și, spune ea, știa că poate obține nota maximă, dacă își propune. În plus, voia să intre fără griji la o facultate de informatică, unde nu se mai dă admitere anul acesta, ci se organizează concurs de dosare.

„În liceu am lucrat constant, nu au fost capitole la mate sau fizică la care să nu fiu atentă, pentru că s-ar fi adunat lacune și ar fi fost mai greu de recuperat”, explică Miruna. „Am lucrat câte puțin în fiecare zi, și în weekend, deci nu s-au adunat multe informații exact înainte de Bac”.

Miruna va studia informatica la facultate

Cerințele la fizică i s-au părut accesibile, iar la matematică a fost un subpunct la ultimul subiect pe care-l consideră mai complicat, dar i se pare firesc să existe și așa ceva, „ca să se facă o diferență între elevii foarte buni și ceilalți”.

Cu toate că a urmat un profil de matematică-informatică, subiectele la limba română le-a rezolvat așa cum se așteptau profesorii corectori. Și a luat 10. N-a învățat niciun eseu pe de rost, ci doar niște puncte-cheie, ordonate chiar de ea.

Pregătire și în afara școlii

Ioana Lovin, absolventă a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza din Focșani, și-a sunat mama imediat ce și-a văzut notele. Aceasta s-a bucurat și mai tare decât ea. La română, Ioana a avut cele mai mari emoții, însă „a picat pe subiect”. La română a și lucrat cel mai mult, pentru că erau multe opere de repetat; a fost singura materie pentru care s-a pregătit suplimentar, în afara școlii. A simțit nevoia din cauză că s-au desfășurat orele online, altfel crede că n-ar fi fost necesar.

Ioana a făcut meditații la română, dar a luat 10 la Bac. Pe linie

În ce privește proba la istorie, i s-a părut destul de dificilă, iar la geografie a studiat cu plăcere și se simțea gata să rezolve orice.

„M-a ajutat că am ales materii care mi-au plăcut, că am învățat cu drag și m-am concentrat asupra procesului de pregătire pentru examen”, spune ea. „E important să învățăm constant, nu în ajun”.

Încă se gândește ce facultate să aleagă, acum prima opțiune e cea de limbi străine din București, unde ar putea să studieze engleză-germană sau engleză-franceză.

„Am învățat din timp fiecare lecție”

Teodora Șerban, de la Colegiul Național B.P. Hasdeu din Buzău, a dat Bacalaureatul la română, istorie și logică. La română credea că e imposibil să iei 10, dar când a văzut subiectele, le-a considerat accesibile. „La istorie mi s-au părut puțin mai grele decât la simulare, eseul a avut o cerință la care trebuia să te gândești mai mult, nu era un răspuns direct. Iar la logică subiectele au fost chiar ușoare”, spune Teodora. Pentru istorie a depus cel mai mult efort. „Am învățat din timp fiecare lecție”.

Teodora vrea să se facă polițistă

Este unul dintre elevii care au luat media 10, deși nu și-au propus. „Prima oară am crezut că am greșit codul. I-am rugat pe mama și pe un prieten să verifice”. Teodora urmează să dea admitere la Academia de Poliție.



„Nu am făcut meditații la nicio materie”

În județul Cluj, trei elevi au obținut media 10 la Bac, iar printre aceștia se numără și Ancuța Ioana Crișan, de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Cluj-Napoca. Tânăra se mândrește cu reușita ei și, pentru Libertatea, a povestit pe larg despre procesul ei de învățare. S-a bazat pe materia parcursă la școală, nu pe meditații.



Ancuța Ioana va rămâne să studieze la Cluj

Întrebată cum i s-au părut subiectele la proba de la limba și literatura română, ea spune că au fost ușoare și că s-a bucurat mult pentru subiectul doi, acesta fiind preferatul ei.



„Cred că nu se aștepta nimeni să se dea «Moara cu noroc», mai ales că s-a dat și la simulare. Până acum, din câte am înțeles, nu s-a mai întâmplat așa ceva.



Până la urmă, materia era parcursă și nu pot să spun că a fost ceva care ne-a surprins sau care ne-a luat pe nepregătite. Și subiectul doi, cu poezia, a fost exact ceea ce speram eu să se dea. Mie îmi place foarte mult să scriu și să compun poezii. Pentru mine a fost subiectul ideal”, a transmis Ancuța, care dezvăluie că nu a avut nevoie de pregătire suplimentară pentru Bac.



„Nu am făcut meditații la nicio materie. M-am bazat atât pe orele online și pe materia făcută la clasă, cât și pe materialele pe care le aveam din exterior, diferite culegeri pe care le-am achiziționat… tot așa, cu pregătire pentru Bacalaureat, surse de pe YouTube, am ascultat diferite piese cu teoria de la limba română redată foarte succint, acestea te ajută într-un fel să rememorezi detaliile importante”, a mai dezvăluit ea în interviu.

Tânăra cu 10 la Bac recunoaște că îi place foarte mult să scrie, aceasta fiind una dintre pasiunile ei de mică.



„Mie îmi place foarte mult să scriu, scriu aproape de când mă știu, bine… în diferite forme. Acum aș modifica foarte mult la stilul meu pe care îl aveam acum câțiva ani. Am început să scriu de la o vârstă foarte fragedă, când eram mică recitam foarte multe poezii și, pe parcursul anilor, am început cumva să îmi dezvolt această pasiune. Acum scriu poezii, câteva le-am publicat și pe contul meu de Instagram. Momentan, le păstrez pentru mine, nu le-am publicat într-o carte încă”, a mai susținut ea.



Referitor la planurile ei, Ancuța Ioana Crișan se gândește să urmeze cursurile unei facultăți în România, chiar la Cluj.



„Având în vedere rezultatele pe care le-am avut, urmează să-mi evaluez opțiunile. Oscilez între marketing, business și tot ce ține de domeniul acesta. O să văd în perioada aceasta ce o să fac aici, în țară. Nu m-am gândit la o facultate din București sau din afară, eu sunt din Cluj și acest oraș e unul plin de posibilități”, a mai spus tânăra.



