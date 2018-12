Sărbătorile de iarnă pe vremea bunicilor: se cânta Sorcova în bulgară, iar părinții ascundeau cadourile în coșurile de rufe. „S-a pierdut povestea”

Vârstnicii care își amintesc toate aceste lucruri locuiesc acum în căminele pentru bătrâni administrate de primăriile de sector. Petrec toate sărbătorile aici. Căminul a devenit în timp casa lor, iar colegii de cameră, familia lor. De câțiva ani, voluntarii de la Asociația Fluens organizează pentru ei mici petreceri de Crăciun într-un restaurant sau, cum s-a întâmplat anul acesta, în casa în care își au sediul, împodobesc împreună bradul, cântă colinde și le oferă cadouri.

Jucăriile erau ascunse în vecini sau în coșurile de rufe ca să nu le găsească cei mici

Mihaela se simte bine alături de cei cu care împarte masa și camera de câțiva ani și așteaptă cu entuziasm acea zi din săptămână în care vin în vizită la Străulești cei de la Fluens. Îi plac și petrecerile de sărbători făcute de voluntari, dar atunci când era mică, Crăciunul era „și mai frumos”.

Își amintește cum părinții ei încercau să țină ascunse cadourile până în seara de Ajun, dar degeaba le puneau în beci, în coșul de rufe de la baie, sub pat sau în dulap. Le găsea tot timpul. Ba chiar într-un an, când ai ei așteptat să adoarmă ca să pună cadourile sub brad, le-a spus să nu se mai ferească de ea, că știe deja de cadouri.

Primea în fiecare an păpuși, dulciuri și „ce se mai găsea”.

Cânta Sorcova în bulgară și avea doi brazi împodobiți în casă

În casa-vagon a familiei lui, copilul Daniel găsea tot timpul două rânduri de cadouri și dulciuri în ziua Crăciunului, sub doi brazi de câte doi metri, unul așezat în partea de casă a părinților și unul în partea bunicilor, pentru că locuiau împreună. Primea de obicei de la familie mașinuțe, bomboane și banane necoapte. Cel mai mult îi plăcea să stea lângă adulți când aceștia tăiau porcul în curte, dar „piesa de rezistență” la masa de Crăciun era curcanul pe varză făcut de sora bunicii lui.

De Anul Nou, Daniel mergea cu Sorcova, așa cum este tradiția românească. Străbunicul lui era însă bulgar și trebuia să cânte numai în bulgară, altfel nu era primit. De la toți primea 10 lei vechi, de la străbunica primea mereu 100 de lei.

„S-a pierdut povestea sărbătorilor de iarnă. Acum totul e comercial și se rezumă la mâncare”

Când în familie sunt doi copii, se poate ajunge la „dificultăți de cerere și ofertă”, pentru că trebuie să aibă amândoi același cadou. Așa făcea o altă locatară a unui cămin cu fratele ei. Se certau dacă ea primea o păpușă și fratele ei nu.

„Ne luam la întrecere care are jucăria cea mai frumoasă, dar trebuia să avem amândoi la fel”, își amintește bătrâna.

Într-un an, părinții celor doi frați au fost nevoiți să taie creioanele colorate în jumătate ca să aibă amândoi.

Tot timpul în Ajunul Crăciunului mergeau împreună, copiii și părinții lor, și cumpărau portocale cu kilogramele. Niciodată nu au lipsit portocalele de sub brad.

Multe obiceiuri și tradiții respectate când era copil s-au pierdut, însă, și nu mai există acum, când se află ea însăși la vârsta bătrâneții, spune femeia. Sau dacă mai există, s-au dus la nivel mult prea comercial și s-a pierdut farmecul de odinioară.

„S-a pierdut povestea. Trecem prea ușor, acum totul se rezumă la mâncare. Pe vremuri era ceva tainic, plin de speranță. Astăzi e comercial totul”.

CITEȘTE ȘI:

REPORTAJ/ Vis de copil. S-a născut o stea: Erica – VIDEO