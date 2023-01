Cum a trecut la vot bugetul Iașiului, cu țipete și acuzații de trădare. Fostul consilier USR, aliat cu PNL și ajuns viceprimarul lui Mihai Chirica, a jucat un rol-cheie

Încă de la primele discuții despre bugetul Iașului în spațiul public, organizațiile nonguvernamentale din capitala Moldovei au acuzat atât Primăria condusă de Mihai Chirica și majoritatea PNL-PMP cât și opoziția USR și PSD de lipsă de transparență și de faptul că nu a existat nicio dezbatere publică despre buget cu societatea civilă.

„Adoptarea bugetului orașului trebuie să fie o prioritate pentru decidenții locali, dar nu în lipsa dezbaterilor reale și a respectării principiilor transparenței decizionale. Suntem îngrijorați de nerespectarea unor principii de transparență decizională și de faptul că reprezentanții Primăriei Municipiului Iași confundă procesul dezbaterii publice, implicarea cetățenilor în formularea unor observații sau propuneri de modificare a proiectului de buget cu un demers de colectare de propuneri de idei/sugestii pentru buget din comunitate (lansat înainte de publicarea bugetului)”, au spus reprezentanții CIVICA Iași, unul dintre cele mai vizibile ONG-uri pe plan local.

Un „subterfugiu legal” îi asigura postul de viceprimar lui Baciu și în 2023

Procesul de adoptare a bugetului a continuat însă la foc rapid, fiindcă exista o miză importantă: pe 18 ianuarie, ziua în care s-a votat bugetul la Iași, Curtea de Apel era așteptată să se pronunțe definitiv în cazul excluderii lui Cezar Baciu din USR. PSD și USR au cerut amânarea votului pentru ca bugetul să poată fi dezbătut și pentru ca situația legală să fie clarificată, însă ședința propriu-zisă a avut loc în ciuda protestelor. Dacă ar fi pierdut procesul, Baciu își pierdea calitatea de consilier local, implicit pe cea de viceprimar, și nu mai putea asigura majoritatea necesară trecerii bugetului.

Recomandări Când Facebook nu face diferența între mărturia victimelor abuzului sexual și promovarea unui conținut sexual

Cezar Baciu

După ore de vot pe amendamente, bugetul Iașului a trecut prin votul viceprimarului Cezar Baciu, care a primit și o veste bună de la instanță. După ce Tribunalul Iași îi respinsese contestația cu privire la excluderea din USR, Curtea de Apel a decis, în locul pronunțării așteptate, suspendarea procesului până la soluționarea unei alte spețe. În mod concret, magistrații ieșeni așteaptă decizia judecătorilor în procesul în care Cezar Baciu a atacat în instanță o decizie a Comisiei Naționale de Arbitraj a USR.

Cosette Chichirău, la ședința de buget „ați votat prin furt și înșelăciune”

Ședința de Consiliu Local a fost presărată de certuri. Inițial, USR și PSD au luat decizia de a participa la plen, deși Libertatea a scris că existau discuții că ar putea bloca votarea bugetului. La ședință s-a prezentat și deputata Cosette Chichirău de la USR, care i-a atacat pe viceprimarul Cezar Baciu și pe cei de la PNL, spunându-le că au furat voturile ieșenilor și i-au înșelat pe aceștia, pentru că nu i-au retras mandatul lui Baciu când a fost exclus din partid, ci l-au numit viceprimar până la soluționarea în instanță a procesului cu USR.

Recomandări INVESTIGAȚIE. După falimentul CITY, prețul polițelor RCA a crescut cu 71% în 2022, dar ASF susține că nu a găsit niciun responsabil intern

Cezar Baciu a părăsit sala în timpul discursului, iar când s-a întors Cosette Chichirău a țipat de mai multe ori la adresa acestuia „ești un hoț!”. La rândul lor, liberalii au atacat-o pe Chichirău spunându-i că „e greșit să ne faceți hoți și impostori”, iar viceprimarul Daniel Juravle i-a strigat că „nu mai jigniți oamenii, eu nu vă permit”. Întreaga scenă, care a durat circa 10 minute, poate fi urmărită pe canalul de YouTube al Primăriei Iași, de la minutul 10.45.

„Ne aflăm din nou în ipostaza de a vota bugetul Iașului, cel mai important proiect care se votează în fiecare an. În acest an avem o situație diferită deoarece bugetul se votează cam în ultima zi a termenului legal de dezbatere, dar iată în acest an o grabă fenomenală de a vota bugetul. Deciziile aprobate aici în ultimii doi ani cu 14 voturi din 27 s-au luat prin votul domnului Cezar Baciu, ex-USR; au fost luate prin furt și înșelăciune. Astăzi avem termen în procesul cu domnul Baciu, în apel, și tot astăzi printr-o incredibilă coincidență se votează și bugetul Iașului”, a spus Cosette Chichirău în plenul Consiliului Local.

Aceasta a spus că va contesta în instanță toate hotărârile de Consiliul Local aprobate cu majoritatea de 14 voturi din 27, unde a contribuit Cezar Baciu, și că îl va da în judecată pe acesta, solicitând ca daune toate salariile de viceprimar „încasate prin furt”.

Recomandări INVESTIGAȚIE. Ținta: copiii. Insistența unui telespectator a determinat CNA să retragă o reclamă TV care folosea copii și se adresa direct lor pentru promovarea unui supliment alimentar

Cum a ajuns Cezar Baciu viceprimar după „trădarea” USR-ului

În 2022 Iașul a fost la un pas să rămână fără buget, în contextul în care, la nivelul lunii mai, s-a ajuns la a treia încercare de votare a acestuia în plenul Consiliului Local. Alianței PNL – PMP îi lipsea un singur vot pentru a obține majoritatea necesară aprobării bugetului, care a venit în ultima clipă prin trădarea unui consilier USR, Cezar Baciu.

Răsplata pentru Cezar Baciu a venit imediat: a fost numit viceprimar, în timp ce USR l-au dat afară din partid, fapt care, conform legii, duce și la pierderea mandatului de consilier local și implicit a majorității partidului condus la Iași de Mihai Chirica și Costel Alexe. Însă Baciu a contestat excluderea din partid în instanță, iar majoritatea PNL-PMP-Cezar Baciu a rezistat pe toată perioada anului 2022.

GSP.RO "Nimeni nu avea ideea asta". În 1993 a dat lovitura cu o afacere unică în România, acum are o avere uriașă

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro ȘOC! Salariul ULUITOR pe care îl ia Carmen Iohannis! Este incredibil, nimeni nu credea că e posibil

Viva.ro Îl mai știi pe Adrian Țuțu, primul câștigător Românii au Talent? Ce s-a întâmplat cu el după ce a cheltui toți banii și cum arată acum. E de nerecunoscut

Observatornews.ro Femei spionate în baia unei clinici din București. Camerele erau puse în odorizante așezate lângă toaletă

Știrileprotv.ro „Românii au talent”, sezonul 13, începe de la 20:30, pe PRO TV și VOYO. Magia este aici!

FANATIK.RO Românii au Talent 2023, episodul 1. Cine a venit în fața juraților: “La nivelul ăsta nu am mai văzut”

Orangesport.ro Transformarea şocantă a lui Marian Iancu după 8 ani de închisoare. Afaceristul a acordat primul interviu după ce a fost eliberat

HOROSCOP Horoscop 20 ianuarie 2023. Berbecii au parte de o zi deosebit de interesantă, cu numeroase momente în care vor simți nevoia să se elibereze

PUBLICITATE Veste bună pentru viitoarele mămici! Unde pot face teste genetice neinvazive, cu rezultat rapid