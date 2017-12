Scrisoarea lui Emanuel Ungureanu către Alexandru Arșinel. În anul 2013, actorul Alexandru Arșinel a suferit un transplant de rinichi, fiind operat chiar de către medicul Mihai Lucan, cel care acum are probleme cu legea.

La vremea respectivă, a fost un mare scandal, mai ales că s-a aflat că rinichiul respectiv trebuia să ajungă la un alt pacient.

Între timp, deputatul USR (Uniunea Salvați România) Emanuel Ungureanu a făcut mai multe plângeri penale împotriva medicului Mihai Lucan, șeful Clinicii de Transplant Renal de la Cluj.

Ungureanu este omul care, ca asistent social, se ocupă de îngrijirea a 70 de copii bolnavi de insuficiență cronică renală.

Acum, după perchezițiile DIICOT la casa medicului Mihai Lucan, de săptămâna trecută, dar și după ce medicul clujean Mihai Lucan și fiul acestuia au fost reținuți de DIICOT în dosarul de delapidare a Institutului de Transplant Cluj, denunțătorul său și-a amintit de anumite transplanturi „cu dedicație” pe care le-a efectuat renumitul medic.

Ulterior, medicul Mihai Lucan a fost eliberat și se află sub control judiciar. „România e o țară căreia nu îi plac miturile”, a declarat acesta, după experiența trăită recent.

Revenind la Emanuel Ungureanu, scrisoarea acestuia, din anul 2013, publicată de site-ul stiridecluj.ro, a ajuns în scurtă vreme virală și a declanșat o reacție virulentă la adresa lui Alexandru Arșinel, acuzat că a avut parte de un transplant preferențial în detrimentul tinerilor care așteaptă ani întregi să obțină un rinichi sănătos de la un donator.

“Stimate domnule Alexandru Arșinel,

Numele meu este Emanuel Ungureanu, vă scriu în calitate de asistent social care se ocupă de 13 ani de îngrijirea a peste 70 de copii și tineri care suferă de insuficiență renală cronică, tratată prin hemodializă, dializă peritoneală și transplant renal.

Regret din toată inima că suferiți la fel că prea mulți români de una dintre cele mai cumplite boli, insuficientă renală cronică care condamnă la o moarte lentă mii de concetățeni ai noștri.

Am aflat cu bucurie împreună cu milioane de români, cărora le-ați înseninat viață cu prestațiile dumneavoastră de înalta ținută artistică, că ați primit o șansă la viață prin bunăvoința unei familii care a hotărât să fie de acord că o parte din corpul persoanei dragi trecute în neființă să trăiască prin dumneavoastră.

Sunt totuși trist și extrem de dezamăgit, domnule Arșinel, de faptul că ați acceptat un tratament preferențial din partea unui sistem de transplant care ar trebui să ofere o șansă la viață pe criterii clare, transparente tuturor bolnavilor care au nevoie de un organ funcțional pentru supraviețuire.

Dumneavoastră ați primit un rinichi la 3 zile după ce ați solicitat un transplant pentru că sunteți o vedetă și profesorul Lucan a decis că viața dumneavoastră este mai prețioasă decât a altora.

Dacă aș fi părintele unuia dintre zecile de tineri cu insuficientă renală cronică care merg de trei ori pe săptămâna cu salvarea la un centru de dializă și stau țintuiți de un pat conectați la un aparat timp de 4 ore chinuitoare v-aș întreba:

De ce credeți că viața copilului meu, care are 21 de ani și care face dializă de 8 ani, este mai puțin importantă decât viață unui om de 70 de ani care nu a făcut nici măcar o zi de dializă?

La sfârșitul anului trecut, domnule Arșinel am fost “sfâșiat” alături de “familia” de copii și tineri dependenți de dializă de care mă îngrijesc de vestea morții Adinei Bleotu, o tânăra din “gașcă” noastră pe care am iubit-o enorm. Acest om cu suflet minunat nu împlinise 20 de ani și terminase primul an la medicină la Universitatea de Medicină din Timișoara.