Sezonul estival 2025, slab pe litoralul românesc

Sezonul estival 2025 s-a dovedit a fi unul slab, încasările hotelierilor de anul acesta fiind sub așteptări. Aceștia sunt nevoiți să închidă mai vreme față de anii trecuți, iar lipsa personalului este o altă problemă cu care se confruntă.

Reducerea valorii tichetelor de vacanță ar fi unul dintre motivele pentru care hotelurile de pe litoralul românesc încep să își închidă porțile de la 1 septembrie. Activitatea se suspendă mai devreme față de anii precedenți, chiar dacă luna august a adus un flux mare de turiști în stațiunile de la malul mării.

Hotelierii au fost nevoiți să reducă prețurile pentru a atrage clienți. Cu toate acestea, eforturile lor nu au fost suficiente pentru a ocupa toate camerele disponibile. Începând cu 1 septembrie, majoritatea hotelurilor de 3 stele își vor închide porțile.

Ce spun socialiștii despre criza de pe litoral

Având în vedere sezonul slab, mai multe hoteluri de la malul mării au anunțat deja că își vor închide porțile începând cu data de 1 septembrie. Dacă în trecut, în această perioadă începea litoralul pentru toți, acum antreprenorii sunt nevoiți să își reducă activitatea.

„După Sfânta Maria, undeva pe 7-8 septembrie, mai multe hoteluri închid. Mamaia, Eforie, Neptun, Olimp mai ales… sunt hotelurile mai mari cu multe camere care se pregătesc să închidă, nici nu există destul personal. (…) Am văzut și hoteluri din Mamaia care au anunțat că închid după acest weekend, deci la 1 septembrie închid”, a explicat Adrian Voinea, vicepreședintele ANAT, pentru sursa citată mai sus.

Costurile de întreținere sunt prea mari pentru fluxul de turiști din extrasezon care este unul redus, astfel că hotelierii nu mai consideră rentabil să-și țină unitățile deschise.

„Cu siguranță, 2025 a fost un sezon mai slab. În România, în special, datorită tichetelor de vacanță, care erau un stimulent de vânzare, nu erau o componentă financiară importantă”, a mai precizat și Cristian Burhalescu, președintele ANAT Sud.

Cauze și consecințe pentru hotelierii din România

Reducerea valorii tichetelor de vacanță și condițiile impuse pentru utilizarea acestora au contribuit semnificativ la scăderea numărului de turiști. Costurile operaționale ridicate în raport cu cererea scăzută din extrasezon au determinat mulți operatori să își închidă unitățile mai devreme.

Hotelierii care nu sunt integrați în programul „Litoralul pentru toți” au luat deja decizia de a închide mai devreme.

„Am decis să închidem hotelul deoarece nu suntem integrați în programul „Litoralul pentru toți”, vor începe și copiii școlile, iar volumul de rezervări este mai scăzut față de verile trecute”, a mai explicat și Ana Maria Caraiani, manager de hotel, pentru sursa citată mai sus.

Pe litoral, în vara anului 2025, au fost doar două weekenduri în care gradul de ocupare a ajuns la 100%.

„Singurele momente mai animate au fost în august, când, timp de două weekenduri, gradul de ocupare a urcat chiar și până la 100%”, a mai spus ea.

Impactul asupra turiștilor

Turiștii au resimțit și ei efectele acestei situații. Mulți au optat pentru destinații mai ieftine sau au redus durata sejurului pentru a economisi.

„De abia am primit anul acesta un voucher de 800 de lei, la care bineînțeles că ne ia impozit 20%. Cu ce mai rămâi, cu 600? Și poți să te duci cu 600 într-o vacanță când biletele sunt de la 4.000 în sus?”, a spus un turist.

„Stăm mult mai puțin anul acesta, este mai scump față de anii anteriori. Dacă anii anteriori veneam cel puțin 7 zile sau 8 zile, 9, anul acesta stăm doar 5 zile”, a mai precizat un alt turist.

Luna august este cea mai aglomerată pe litoralul românesc, însă hotelierii se așteaptă ca odată cu încheierea sezonului estival și cu începerea școlii numărul turiștilor să scadă drastic.