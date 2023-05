SONDAJE INTERNE. Singurul scenariu în care Nicușor Dan o poate învinge pe Firea. Liberalii își fac socotelile și pentru Brașov sau Timișoara

Strategia PNL pentru marile primării deținute de USR are trei opțiuni, iar toate negocierile implică și Capitala.

Prima variantă o reprezintă o colaborare în stil alianță cu PSD, în care social-democrații vor impune candidatul pentru Primăria Generală din București. Primăriile de sector s-ar putea împărți trei la trei.

În scenariul doi, PNL și PSD candidează pe liste separate, dar varianta ar duce la pierderea Capitalei, posibil cu excepția sectorului 6, unde Ciprian Ciucu și-ar putea menține poziția.

Ultimul scenariu ar fi o colaborare cu USR prin susținerea lui Nicușor Dan și o împărțire a primăriilor de sector cu partidul condus de Cătălin Drulă. PNL ar putea avea candidați, în acest scenariu, la trei sau patru primării de sector. Varianta cel mai puțin probabilă în acest moment.

„Decizia nu a fost luată, dar variantele au fost discutate intens în partid, inclusiv la întâlnirea din luna aprilie de la Vila Lac în care Dan Motreanu a prezentat mai multe sondaje. Lunar se fac sondaje și măsurători. Prima variantă, în acest moment, se leagă de o colaborare cu PSD, dar mai sunt peste 15 luni până la alegerile locale”, au declarat surse din conducerea PNL pentru Libertatea.

În prima variantă de lucru nu ar exista emoții privind victoria, dacă se realizează împărțirea Bucureștiului între PSD și PNL, potrivit datelor din sondajele celor două partide.

Un candidat comun pentru Primăria Capitalei nu ar putea fi învins de Nicușor Dan sau alt candidat USR. Liberalii ar revendica Primăria sectoarelor 1, 2 și 6, dacă împart Capitala cu PSD.

În scenariul în care nu se ajunge la un acord între PNL și PSD pentru Primăria Capitalei, sondajele de opinie arată că liberalii ar avea cele mai mari probleme.

„Dacă mergem singuri, pierdem cam tot. Singura excepție poate să fie sectorul 6, unde este Ciprian Ciucu. Scorul PNL, în cel mai bun caz, este de 20%, dar putem să fim sub”, au dezvăluit surse din PNL pentru Libertatea.

Al treilea scenariu luat în calcul este o alianță cu USR. Pentru ca acesta să devină realitate sunt mai multe condiții: PNL ar trebui să rateze alegerile europarlamentare cu un scor în jurul a 15%, iar actuala conducere a partidului să fie schimbată. În acel context, alianța cu PSD ar putea fi ruptă.

„Depinde de cum va evolua războiul, ce va dori și Iohannis atunci. Ruperea de PSD nu e cel mai ușor scenariu, dar nu este exclus”, a precizat un lider PNL.

Bătălia pe sectoare: PSD nu îi dă șanse lui Clotilde Armand, PNL nu o vede automat învinsă

O eventuală candidatură separată a PNL și PSD ar mări șansele primarilor USR sau care au fost susținuți de Uniune: Nicușor Dan, Clotilde Armand sau Radu Mihaiu, arată datele pe care le au liberalii.

Nicușor Dan nu trece de 8% în sondajul PNL, dacă este luat individual, fără susținerea vreunui partid, spun liberalii. Procentul său s-ar putea dubla dacă primește susținerea USR și ar putea ajunge peste 30%, dacă obține și sprijinul PNL.

În sondajele PNL, Gabriela Firea, potențial candidat PSD la Primăria Capitalei, s-ar situa în jurul a 36%. Ea ar putea pierde alegerile locale în fața lui Nicușor Dan, dacă nu este susținută și de PNL, iar liberalii sunt alături de actualul primar.

Dacă ar fi candidat comun din partea PSD – PNL, Gabriela Firea ar avea garanția câștigării Capitalei, spun lideri din coaliție.

PNL și PSD negociază candidaturi comune pentru mai multe primării din România, susțin surse din coaliția de guvernare, inclusiv pentru București.

Dacă în sondajele PNL, Clotilde Armand ar avea șanse să câștige Primăria Sectorului 1, liderii PSD nu îi dau nicio șansă chiar dacă nu fac alianță cu liberalii.

„Am făcut mai multe focus grupuri, nu vreți să știți cum este percepută. Am sunat șase sute de oameni din zona Aviației, a fost un call center, nu un sondaj propriu-zis. Acolo e fieful USR, iar Clotilde Armand nu a luat peste 10% la întrebarea «Credeți că actualul primar ar trebui să continue?». Dacă în Aviației are 10%, în alte zone din sector scorul ei este mult mai mic. Nu mai are cum să câștige primăria”, au susținut surse din PSD pentru Libertatea.

PNL crede că primarii sectoarelor 3 și 4, Robert Negoiță și Daniel Băluță, sunt greu de învins. Bătălia se poate da pentru sectoarele 1, 2, 5 și 6.

Recuperarea foștilor primari din provincie

Nicolae Robu, fost primar al Timișoarei, George Scripcaru, fost edil în Brașov sau Mircea Hava, fost primar în Alba Iulia, au în continuare o cotă bună de încredere, potrivit sondajelor PNL.

În Timișoara, Nicolae Robu nu este în grațiile președintelui PNL Timiș, Alin Nica. Din 2020, Nica este președintele Consiliului Județean, dar liberalii au pierdut primăria din Timișoara în fața lui Dominic Fritz (USR).

Sondajele PNL arată că Robu este candidatul cu cele mai mari șanse să-l învingă pe Fritz, dar sunt probleme în negocierile locale.

PSD vrea un candidat comun cu PNL pentru Primăria Timișoarei. În cazul în care liberalii iau Consiliul Județean, social-democrații ar revendica primăria. Dacă nu se ajunge la un numitor comun în coaliție, șansele lui Dominic Fritz să obțină un nou mandat cresc, recunosc lideri din PNL și PSD.

El ar putea beneficia chiar și de un ajutor tacit din partea social-democraților, dacă PNL refuză colaborarea.

„Robu stă bine în sondaje, dar Nica nu îl vrea. Acum căutăm candidatul care stă cel mai bine în sondaje. Discuțiile directe despre candidat nu vor începe mai devreme de martie 2024. Dacă Robu stă bine în sondaje, atunci negociem”, au afirmat surse din conducerea PNL pentru Libertatea.

Încercarea de recuperare a lui Robu este însă confirmată de conducerea PNL.

PNL vede trei candidați pentru Brașov: Scripcaru, Veștea sau Coliban

Un fenomen similar are loc în Brașov, unde primar este Allen Coliban de la USR. Liberalii l-au măsurat în sondajele de opinie pe George Scripcaru, fost primar al municipiului, iar scorul este „foarte bun”.

Surse din PSD recunosc că au purtat negocieri cu George Scripcaru să îi reprezinte în scrutinul local.

O alianță PSD – PNL în plan local l-ar învinge ușor pe Allen Coliban. Și în acest județ, liberalii și social-democrații ar trebui să împartă Consiliul Județean și Primăria municipiului Brașov. Actualul șef de CJ este Adrian Veștea (PNL).

Acesta ar putea emite pretenții și asupra primăriei, dar ar trebui găsit alt candidat pentru Consiliul Județean.

Liberalii stau bine în Alba Iulia, dar nu au candidat. Surpriza Hava

În municipiul Alba Iulia, PNL stă bine la capitolul vot politic, potrivit sondajelor efectuate, în jur de 29%. Primar este Gabriel Pleșa (USR).

Mircea Hava, europarlamentar PNL și fost primar în Alba Iulia, se află în continuare printre preferații din sondaje.

„Nu credem că Hava dorește să revină la primărie, probabil dorește un nou mandat de europarlamentar, dar trebuie folosit în bătălia din alegerile locale, are un capital de încredere foarte bun”, a declarat un membru din conducerea PNL pentru Libertatea.

Liberalii sunt convinși că nu pot pierde din nou Primăria, cum s-a întâmplat în 2020. Surse din partid susțin că s-ar putea negocia chiar cu Pleșa o trecere la PNL, dar lucrurile nu sunt decise.

Tot despre un eventual transfer vorbesc liberalii și în cazul lui Lucian Viziteu, primar al municipiului Bacău, dar și despre Radu Mihaiu, primar al sectorului 2. Liderii USR spun că nu există o astfel de intenție din partea primarilor Uniunii.

Comasarea localelor cu parlamentarele, respinsă de PSD

PNL a cerut comasarea alegerilor locale cu cele parlamentare, dar PSD a respins, până în prezent, ideea.

Comasarea alegerilor ar fi crescut scorul PNL cu aproape 10%, arată sondajele interne ale liberalilor. Social-democrații au spus că o astfel de comasare ar încălca prevederile Constituției.

