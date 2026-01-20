Sorin Grindeanu spune că „nu suntem încă în momentul” în care Ilie Bolojan să plece din fruntea Guvernului

„Nu există altă alternativă de guvernare în acest moment. Nu există. În acest moment putem să ieşim din guvernare, din această coaliţie şi mergem spre anticipate. Îşi doreşte cineva anticipate?”, a declarat Grindeanu.

Întrebat despre varianta ca Bolojan să fie schimbat, Grindeanu a răspuns scurt: „Nu suntem încă în acel moment”. Iar cu privire la declarațiile secretarului general al PSD, Claudiu Manda, despre „schimbarea lăutarului”, Grindeanu a răspuns: „Nu suntem încă, în acest moment, în situaţia de a schimba, cum zicea Claudiu… Lăutarul? Fiecare e responsabil de zicerile proprii”.

Președintele social-democraților a explicat apoi că relația cu premierul Ilie Bolojan este dificilă. „Grea. Interacţiunea, dialogul, încercarea de a găsi soluţii bune pentru români. Un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee care vine din afara propriei gândiri. Nu se interacţionează simplu”, a conchis Grindeanu.

Potrivit informațiilor Libertatea, PSD așteaptă numirile la șefia serviciilor secrete, care sunt amânate de luni bune, plus bugetul de stat pentru acest an, după care va lua o decizie în privința rămânerii în coaliția de guvernare alături de PNL, UDMR și USR.

Amintim că preşedintele PSD a spus, ziua trecută, la România TV, că „lăutarul” va fi schimbat dacă este nevoie, aluzie la premierul Ilie Bolojan, pe care social-democrații îl acuză că este inflexibil și nu ține cont de propunerile primite în coaliție.

Ilie Bolojan este premierul României din iunie 2025 și președintele PNL din iulie 2025.