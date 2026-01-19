Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă schimbă „lăutarii”. „Am văzut declarațiile colegului și prietenului meu, Claudiu Manda. Dacă va fi nevoie, da”, a răspuns Grindeanu. El s-a referit la secretarul general al PSD care spusese că Bolojan „nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi că nu exclude momentul în care coaliția „schimbă lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”.

Președintele social-democrat a admis apoi că această coaliţie nu funcționează cum trebuie și a menționat explicit partidul condus de Dominic Fritz: „Sigur că scârţie această coaliţie. Și aici nu este vorba de prim-ministru, aici e vorba şi de alte partide din coaliţie, în speţă de USR”.

Grindeanu a detaliat de ce se referă la USR, partid care dă miniștrii MAE și Economiei, făcând trimitere la faptul că aceștia nu au discutat în coaliție controversatul acord UE-Mercosur votat de România în COREPER pe 9 ianuarie.

„Nu poţi să iei decizii în numele României pe zeci de ani. Pe zeci de ani, repet, de acum încolo, fără să explici românilor, nu coaliţiei, nu PSD-ului, că nu despre asta e vorba în primul rând. Să explici românilor la ce angajezi această ţară pe zeci de ani de acum în colo. O fi bine, o fi rău? Nu ştiu, dar nu e bine să ştie românii? Despre asta este vorba. S-a luat pe persoană fizică această decizie, persoane fizice, ca să fiu mai corect”, a punctat Grindeanu.

În acest context, amintim că Libertatea a scris că a fost scandal în prima ședință a coaliției PSD-PNL-USR-UDMR din 2026, motivul fiind că ambasadoarea Iulia Matei, reprezentantul României la UE care a votat în COREPER pentru acordul UE-Mercosur, nu a avut mandat și, în plus, nu s-a ținut cont că PSD a cerut garanții pentru fermierii români, au declarat luni, 19 ianuarie, surse politice pentru Libertatea.

În ședința de la Palatul Victoria, Sorin Grindeanu a cerut ca ministrul de Externe, Oana Țoiu, să fie chemat la următoarea ședință a coaliției pentru a explica de ce s-a ajuns ca România să voteze pentru acordul UE-Mercosur, potrivit informațiilor Libertatea.

