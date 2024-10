Spartan deține în prezent 69 de restaurante în România, dintre care 38 funcționează în regim de franciză.

,,Planul nostru este ca în următori 3 ani să depășim borna de 100 de restaurante, dintre care 60% să fie francize. Intenționăm să intrăm puternic pe zona de locații stradale și mai mult pe express-uri de tipul convenience-food restaurant, adică la îndemâna clientului”, a declarat Ștefan Mandachi pentru Profit.ro.

Orașe din România precum București, Iași și Brașov au potențial de dezvoltare pentru locații de tip mall. În viitor, va exista al doilea tip de restaurant Spartan.

Gabriel Melniciuc, CEO Spartan, a declarat pentru Profit.ro că ,,Nu renunțăm la locațiile din centrele comerciale. În continuare, centrele comerciale reușesc să aducă un trafic îndestulător, chiar dacă concurența în zona de QSR crește.”

Melniciuc subliniază că intenția companiei nu este să părăsească aceste locații, ci să extindă noul segment. El consideră că România oferă încă multe oportunități pentru dezvoltarea rețelei de restaurante.

Compania Spartan are planuri mari de extindere atât în România, cât și la nivel internațional. În România, orașe mari precum Brașov, Iași și București sunt vizate pentru deschiderea de noi restaurante. În București, compania estimează că mai pot fi deschise cel puțin 20 de restaurante.

,,Provocarea apare la colegii de la dezvoltare în a identifica spațiile potrivite pentru noi, acolo unde se se întâlnește cererea cu oferta, ca să ne ofere și vizibilitate suficientă și trafic suficient. Dar potențial mai există în România”, a adăugat Gabriel Melniciuc, CEO Spartan.

Extinderea Internațională

Pentru extinderea internațională, Spartan țintește în primă fază țări precum Spania și Marea Britanie, urmate de Albania, Macedonia, Ungaria și Germania. În Spania, Spartan are deja un restaurant în Castellon.

,,Începând cu 2025, planurile noastre sunt să abordăm mai agresiv Spania, unde deja suntem acolo de 2 ani. Am deschis două restaurante, unul în Barcelona, unul în Castellon. După 2 ani de zile am descoperit că alegerea de a deschide în Barcelona a fost una greșită. Am închis contractul de acolo și am rămas doar cu locația din Castellon, de unde urmează să pornim expansiunea în aceeași măsură”, a declarat Melciuc.

Parteneriate Strategice

Spartan este în discuții cu NHood, companie care dezvoltă Decathlon, Altex și Auchan, pentru a sprijini expansiunea în Anglia.

,,Sunt foarte bine ancorați în piața din Anglia și atunci, cu sprijinul lor, urmează să demarăm expansiunea internațională și în Spania, și în Anglia”, a explicat Melniciuc.

CEO-ul estimează că în următorii trei ani vor deschide cel puțin 20 de locații în Spania și minimum 10 în Anglia.

Francize Teritoriale

Melniciuc a subliniat că nu vor acorda francize punctuale, ci doar francize teritoriale.

,,Dacă vrea cineva să ia o franciză Spartan în Anglia, trebuie să își asume un contract pentru minimum 10 locații. Le semnăm pe un plan de dezvoltare care în primul an presupune între 1 și 3 locații maxim. Nu le permitem să deschidă mai mult de 3 locații, chiar dacă au puterea financiară, pentru că nu e vorba doar despre bani aici, ci despre a se acomoda cu brandul, a se înțelege cu brandul, despre a-i vedea noi dacă au capacitatea să dezvolte brandul și apoi le permitem să apese pedala de accelerație.”

Explorarea Altor Piețe

Spartan este pregătit să exploreze și alte piețe, dacă va întâlni parteneri interesați să dezvolte brandul în alte țări.

,,Ne uităm și la Macedonia, Albania, la țările vecine cu noi, cum ar fi Ungaria, iar de aici să punem bazele expansiuni mai departe spre Germania. Dar acum, cred că piața cu cea mai mare dezvoltare și cel mai mare potențial este cea din Anglia, iar în Spania e o alegere ferească, pentru că acolo deja am deschis”, a precizat Melniciuc.

Modelul de Franciză

Extinderea atât la nivel național, cât și internațional se va face preponderent prin sistem de franciză.

«În principal noi suntem o companie care are la bază francize. Modelul nostru de dezvoltare și de extindere, fie că e vorba de România, fie că e vorba de Spania sau de Anglia, are la bază franciza. Sistemul de franciză este în ADN-ul nostru. Extinderea va fi în sistem de franciză. Unde vrem noi să fim siguri și vrem să luăm contact mai întâi cu piața, deschidem noi o locație proprie ca să învățăm. De exemplu, în Anglia suntem destul de familiarizați, cunoaștem piața bine, nu e nevoie să deschidem o locație proprie, dar nu spunem niciodată nu”, a declarat CEO Spartan.

În Spania, Spartan a deschis inițial o locație proprie pentru a învăța și a vedea cum funcționează piața. ,,Nu facem experimente pe banii francizaților. E important să validăm conceptul înainte de a-l oferim în franciză”, a conchis Melniciuc.

Rețeaua de restaurante Spartan a raportat vânzări de 48 de milioane de euro în 2024. Pentru 2025, compania estimează o cifră de afaceri de peste 60 de milioane de euro, iar cu noile deschideri, vânzările ar putea ajunge la 65 de milioane de euro.

În 2024, se așteaptă ca vânzările să atingă 51 de milioane de euro. ,,Mai mult ca niciodată în ziua de astăzi se merită să iei o franciză. Și spun asta nu din punct de vedere financiar, pentru că aici știm cu toții că marjele de profit au scăzut, tot ceea ce înseamnă QSR, HoReCa, inclusiv în industria hotelieră. Dar, cu cât crește concurența, cu atât ai nevoie să te miști mai repede. Cum poți să te miști mai repede într-un mediu ostil, dacă nu accesând o franciză care pune la dispoziție know how-ul, instant? Toate resursele francizei le ai la dispoziție instant. Se aglomerează piața și atunci viteza este un element distinctiv”, a declarat acesta.

Rețeaua Spartan continuă să se extindă, având în vedere contextul pieței actuale.

Peste 15.000 de clienți vizitează zilnic restaurantele Spartan. ,,Cea mai mare investiție pe care am făcut-o anul acesta a fost în marketing, de aproape 1,5 milioane de euro, apoi am investit 1,4 milioane euro în renovarea locațiilor”, a declarat Ștefan Mandachi.

Potrivit Profit.ro, anul trecut Mandachi a vândut companiile care operau francizele Spartan, împreună cu alte branduri din portofoliu, precum Regatto, sala de fitness Bum Bum Box, restaurantele Hercule și Hollywood Villas. Tranzacția a fost realizată cu un grup de 7 persoane fizice și a avut o valoare totală de peste 20 milioane euro.

Tranzacția pentru transferul companiei Strong MND Corporation și a mărcii Spartan a început în mai 2022. Evaluarea a stabilit suma de 15,5 milioane euro pentru companie și 4,53 milioane euro pentru brand. Transferul s-a finalizat în ianuarie 2023, totalizând 20,3 milioane euro.

Printre cumpărători se numără mai mulți francizați Spartan, inclusiv Remus Cosovanu, fost fotbalist la Poli Timișoara, și Răzvan Nanuș, co-fondator Crocant. Cosovanu, care deținea deja 30% din restaurante, va avea acum cele mai multe părți sociale. Este implicat în afacerea Spartan din 2013, operând restaurante prin S.C. Corebos SRL în Transilvania și Ardeal.

Răzvan Nanuș, al doilea cel mai important investitor, este Directorul General al Rerum Food, care operează șapte restaurante în București și Constanța din 2016. După tranzacție, Rerum Food devine master francizor în capitală.

Gabriel Melniciuc rămâne Director General Spartan România, având peste 20 de ani experiență în retailul alimentar, inclusiv 16 ani la McDonalds. Deține 14% din acțiunile firmei.

Lanțul Spartan, fondat în 2012, face parte dintr-un grup ce include Mandachi Hotel & Spa, Mandachi Business Center și diverse francize precum Mefi Café, Bum Bum Box, Concept SPA BioTransylvania, Restaurant Don Stefano, Centru de evenimente Magnificus și restaurantele Hercule.

În vara lui 2022, Ștefan Mandachi anunța planuri de expansiune a Spartan, vizând deschiderea a 100 de restaurante în România până la sfârșitul anului.

Spartan a preluat cinci locații Taksim din București pentru 1 milion de euro. Taksim era operat de Sterling Cruise, companie lansată în 2014, care mai administrează branduri precum Salad Box, Pep & Pepper, Taksim, Boss Mini Burgers și Resto Aperto.

