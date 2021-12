Imagini şocante din Biobaza Năvodari: câinii operaţi pe viu şi lăsaţi să sângereze pe jos, acuză un voluntar

„Câinii sunt sterilizaţi pe viu şi apoi aruncaţi înapoi în ţarcuri, deşi sângerează încă. Sunt mulţi câini care au murit, fie de la infecţii, fie de la hemoragii, în urma acestor operaţii”, a declarat pentru Libertatea una dintre persoanele care face voluntariat la Biobaza Năvodari.

„Se pare că au fost alocaţi iar bani de la Primărie. Urletele animalelor sunt teribile, în zilele când se fac castrări în adăpost. Am solicitat să adoptăm câinii şi să-i ducem la cabinete veterinare unde să fie sterilizaţi, pe banii noştri, dar am fost refuzaţi. Am mai făcut sesizări la Poliţia Animalelor, dar am primit răspuns după săptămâni şi nu s-a schimbat nimic. Primăria Năvodari a primit o amendă de 2.000 de lei, iar cei din Biobază au continuat să chinuie câinii”, a adăugat voluntarul.

Peste 30 de câini sunt puşi în 3 ţarcuri în Biobaza Năvodari

În fotografiile şi clipurile video aflate în posesia Libertatea se vede un câine cu sânge la bot şi pe picioare, zăcând pe podeaua cabinetului unde se fac sterilizări.

În ţarcuri, trei la număr, sunt înghesuiţi 33 de câini, plus o căţea cu şase pui, susţin voluntarii.

„Adunăm donaţii de hrană pentru aceşti câini, dar nu ni se permite să îi şi hrănim. De la adăpost, primesc pâine şi boabe care costă 5 lei 10 kilograme. De câteva zile, Cerasela Scarlat, cea care se ocupă de adopţii, nu mai răspunde la telefon celor care doresc să ia câini din adăpost”, afirmă persoana care a realizat fotografiile şi filmările.

Veterinar cu contract în Tulcea

Medicul veterinar care efectuează sterilizările în Biobaza Năvodari se numeşte Corneliu Iacob. Numele lui apare în documentele Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor din judeţul Tulcea, ca având drept de liberă practică în comuna I.C. Brătianu. Contractul medicului Iacob cu autorităţile din comuna tulceană expiră în ianuarie anul viitor.

Imediat după ce a fost sterilizat pe viu, acest câine a fost pus înapoi în ţarc

Viceprimarul Năvodariului, Cornel Dumitraşcu, este cel care gestionează problema câinilor fără stăpân din oraş. În campanie electorală, Dumitraşcu a promis că vor fi alocate fonduri suficiente pentru ca animalele să fie luate de pe străzi şi sterilizate, apoi date spre adopţie, fără a fi maltratate sau eutanasiate.

Contactat telefonic şi prin mesaje de Libertatea, Dumitraşcu a refuzat să răspundă la întrebările legate de campania de sterilizări din Biobaza Năvodari.

Ulterior, Elena Aftene, purtătorul de cuvânt al Primăriei Năvodari, ne-a transmis că un punct de vedere al instituţiei asupra situaţiei din Biobază „este în curs de elaborare”.

