Kat Lee, 32 de ani, avea doar 18 ani când a început să fie escortă după ce a participat alături de sora ei geamănă la un pictorial pentru adulți, potrivit mirror.co.uk.

De-a lungul celor 14 ani de muncit în industria porno, Kat și-a făcut o listă de clienți imensă. Dar acum, femeia din Manchester a renunțat la sex și a devenit barman, oferindu-se în același timp voluntar pentru tot felul de cauze umanitare.

“Am muncit ca escortă de când aveam 18 ani și a durat până am ajuns la 30 de ani. Am avut cam un milion de clienți. Eram o adolescentă când am început”, povestește Kat.

Femeia a descris cum arăta o zi din viața ei pe atunci, descriind orele preferate de clienți. “O zi tipică începea la ora 9. Oamenii preferau diminețile pentru că voiau să se elibereze de tensiune înainte să meargă la muncă. Nu știam exact când sunt chemată, dar în mod obișnuit dimineața, la ora cinei și pe la ora 18:00, când oamenii ies de la muncă”, a spus fosta escortă.

“Mi-a împărții clienții în două tipuri. Unii voiau companie, conversație și ca eu să mă comport ca o iubită, iar alții mă trăgeau de păr și erau brutali. Am fost o singură dată în pericol în timp ce mă aflam la job, atunci când un client mi-a pus ceva în băutură și mi-a luat banii după ce mă plătise”, rememorează femeia.

Banii nu au fost o problemă pentru Kat care spune că a strâns o mică avere după ce a lucrat ca escortă atâția ani. “Este ciudat că te gândești că ai fi putut lucra multe ore pe zi și să iei 7 lire sterline, pe când așa iei și 140 de lire sterline pe o singură oră”, a mai spus Kat.

Kat a decis însă să renunțe la meseria de escortă și să devină barman, declarând că acum face voluntariat, implicându-se în diferite cauze umanitare pentru că iubește să ajute oamenii.

“A fost ceva în care am intrat fără să vreau. Am continuat și a devenit un obicei. Îmi petrec acum timpul lucrând ca voluntar. Șeful meu știe ce trecut am și este ok cu asta. Cred ca interzicerea prostituției ar fi un lucru bun. Unii oameni fac asta doar pentru droguri sau pentru un loc în care să trăiască. Există modalități mai bune de a trăi”, conchide fosta escortă.

