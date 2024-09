Naufragiul, care a avut loc într-un şantier naval la începutul acestui an, a fost prezentată de Wall Street Journal, care a distribuit imagini din satelit arătând macarale uriaşe aduse pentru a recupera submarinul, notează AFP.

Exclusive: Chinas newest nuclear attack submarine sank in the spring and Beijing scrambled to cover it up, U.S. officials said https://t.co/4lZJCM9evR https://t.co/4lZJCM9evR