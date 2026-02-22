Arafat precizează că mesajele Ro-Alert vor avea sunete diferite în funcţie de tipul mesajului şi de gravitatea situaţiei, el precizând că doar alerta de risc iminent şi alerta extremă vor păstra sunetul original, folosit la nivel internaţional. Celelalte mesaje vor avea un sunet mai discret.

Va exista şi o nouă categorie, cea a alertelor pentru siguranţa publică, în cazul cărora va fi transmis doar un mesaj scris, fără semnal sonor, „pentru a nu divulga poziţia persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol”.

Raed Arafat: Actualizările telefoanelor, esențiale pentru noile alerte

Pentru implementarea noilor opțiuni, românii vor trebui să își actualizeze telefoanele la cea mai recentă versiune a sistemului de operare, proces care se poate realiza online, direct din setările dispozitivului.

„Estimarea noastră este ca marea majoritate a telefoanelor să aibă acest sistem implementat în perioada următoare, pe măsură ce actualizările sunt instalate”, a subliniat Arafat.

Pentru a reduce disconfortul cauzat de alertele sonore, o parte dintre mesajele de cod portocaliu vor fi transmise cu un sunet mai puțin intruziv, similar cu cel al unui SMS.

În schimb, alertele de risc major vor rămâne neschimbate, păstrând sunetul standard Ro-Alert.

De asemenea, modificările permit transmiterea unor mesaje de interes public, cum ar fi cele de cod galben, direct prin sistemul Ro-Alert, nu doar prin aplicația DSU, cum se întâmpla până acum.

Controverse după Ro-Alertul de cod roșu din București și Ilfov

Raed Arafat a abordat și subiectul controverselor generate de o alertă de cod roșu transmisă în București și Ilfov la ora 4 dimineața, în data de 18 februarie 2026.

Mesajul era: „Avertizare meteo COD ROȘU de NINSORI ABUNDENTE, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 04.20-08.20. Evitați deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiți rutele ocolitoare comunicate de autorități”.

Mulți români au criticat pe rețelele sociale oportunitatea unui astfel de mesaj nocturn pentru fenomene meteorologice extreme specifice iernii, având în vedere că telefoanele au sunat ca la orice Ro-Alert, la ora 4:20, ca să anunțe că afară ninge.

Unii au recunoscut că, din cauză că dormeau, au închis alerta atât de repede încât nici nu au apucat să citească ce scria în ea. De cealaltă parte, sunt oameni care s-au trezit speriați în mijlocul nopții, mai ales familii cu copii, și care s-au panicat.

Un mesaj de urgență primit la 4:20, cum a fost cazul Ro-Alertului, lovește mai tare în psihic decât același mesaj primit la prânz, iar explicația ține de felul în care reacționează organismul în plin somn, a explicat psihologul Radu Leca, pentru ziarul Libertatea.

Oficialul din MAI susține că schimbările în sistemul de alertare nu au fost determinate de acest episod, ci fac parte dintr-un plan mai amplu de ajustare a funcționalităților sistemului Ro-Alert, demarat în urmă cu câteva luni.

