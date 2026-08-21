Schimbările pe care le urmărește echipa Bolojan sunt cele de la sectoarele 2, 3, 4 și 5. În funcție vor rămâne doar George Tuță, primar al sectorului 1 și șef al organizației, dar și Paul Moldovan, viceprimar cu atribuții de primar la sectorul 6, care conduce și filiala liberală din acel sector.

În schimb, echipa Bolojan vine cu o garnitură de politicieni fără istorie în PNL. Potrivit informațiilor Libertatea, PNL Sector 2 ar urma să fie preluat de Sanda Nicola, fostă jurnalistă care a cohetat cu politica doar la nivelul echipei lui Mircea Geoana, în 2024. La parlamentarele din 2024 a deschis lista „România în acțiune” la București, pentru un loc de deputat.

PNL Sector 3 ar urma să fie preluat de Dragoș Pâslaru, fost colider REPER, acum ministru al investițiilor și proiectelor europene. Tot un nume nou este și pentru PNL Sector 4, unde Bolojan o preferă pe Oana Gheorghiu, vicepremier din cabinetul său, pe care a încercat să o aducă și în echipa de vicepreședinți ai formațiunii, dar instanțele de judecată au considerat că ultimele alegeri de la congres au încălcat statutul.

Nu în ultimul rând, la sectorul 5 va fi numit Andrei Badiu, avocat de profesie și consilider general, singurul dintre cei patru cu mai mulți ani în rândul formațiunii liberale.

Liberalii trași pe dreapta

Liderii pe care îi vor înlocui cei patru sunt Monica Anisie la PNL Sector 2, Andrei Baciu la PNL Sector 3, Ionuț Stroe la PNL Sector 4 și Dan Meran la PNL Sector 5. De altfel, foștii președinți ai organizațiilor PNL din sectoarele 2, 3, 4 și 5 din București, alături de fostul lider al filialei Ialomița au cerut Tribunalului București suspendarea deciziei prin care au fost demiși din funcții.

În prezent, Ciprian Ciucu este coordonator al PNL București, în timp ce Sebastian Burduja este președinte al PNL București.

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