Oamenii s-au adunat în parcul din faţa UPU încă de la ora 18.00, unde au aprins lumânări şi au depus flori lângă fotografia Ştefaniei, după care au blocat drumul din faţa spitalului.

Protestarii au acuzat modul în care a fost tratată tânăra și au cerut să se facă dreptate strigând „afară criminalii din spitale”, „demisia”, „criminalul”, „să plătească”, „unde e conducerea?”. Ei au cerut demisia medicului, care a mai fost concediat în 2016 tot în urma unor reclamaţii, dar care a fost reangajat după ce a câştigat în instanţă.

Părinții Ștefaniei au fost prezenți și ei la protest și au au făcut apel la solidaritate. Aceștia au spus că nu înţeleg de ce fiica lor și-a pierdut viața în condiţiile în care a intrat „pe picioarele ei, cu zâmbetul pe buze”, iar medicul de gardă ar fi vorbit urât şi i-ar fi spus că e obeză.

„Doar împreună putem schimba, ca alte familii care vin cu copii, cu un tată, cu o mamă, să poată să meargă cu inima curată în spitalul din Satu Mare, să nu mai pățim așa ceva”, a fost mesajul transmis de tatăl Ștefaniei, potrivit publicației locale presasm.ro. „Astăzi eu, mâine tu, trebuie să fim împreună”, a adăugat tatăl tinerei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Recomandări INTERVIU. Cât de inocenți sunt foștii ofițeri ai serviciului secret al MAI, ajunși șefi ai securității fraților Tate?

Poziția conducerii spitalului

Managerul Spitalului Judeţean, Adrian Marc, a declarat că sunt în desfăşurare mai multe anchete, fiind aşteptat rezultatul anchetei Colegiului Medicilor care să arate cauzele şi împrejurările în care a avut loc decesul şi dacă medicul care a tratat-o pe elevă a procedat corect sau este vorba despre un caz de malpraxis.

El a precizat că la adresa medicului este o singură plângere.

„Este o comisie care poate stabili dacă este vorba sau nu despre o culpă medicală. Cazul este în analiză la Colegiul Medicilor, eu nu am cum să exercit presiune asupra lor. Îmi doresc obiectivitate şi doresc măsuri cât mai rapide, mai curate şi concrete. Nu am ce să ezit, nu am nicio datorie faţă de doctorul în cauză sau alte cadre. Eu îmi doresc să se ia măsurile corecte. Eu în două rânduri repetate am fost asociat că instig oamenii să vină să depună reclamaţii împotriva unui cadru medical. Nu e vorba că instig, dar am zis «daţi-mi muniţie pentru război». Vă asigur că ceea ce trebuie făcut voi face”, a spus Adrian Marc.

Și purtătorarea de cuvânt a Spitalului Județean Satu Mare, Rodica Lohan, a ieșit în fața protestatarilor. Aceasta a spus că se fac demersuri pentru a se face lumină în cazul Ștefaniei, urmând ca rezultatele să fie făcute public, relatează portalsm.ro.

Recomandări Medicii legiști bucureșteni spun că moartea după botez a bebelușului de la Suceava „a fost violentă”. Local se stabilise că a murit de bronhopneumonie

Oamenii de la fața locului au fost nemulțumiți de răspunsurile oferite de reprezentanta spitalului și au huiduit-o pe aceasta. Întrebată dacă medicul care a tratat-o pe Ștefania și-a luat concediu, ea a spus că nu deține această informație. Aceasta a precizat că într-o societate democratică problemele „se rezolvă după anumite legi, nu după bunul plac al fiecăruia”.

Potrivit unui comunicat al SJU, tânăra a murit după al doilea stop cardiorespirator, având probleme de respiraţie.

„În data de 18.01.2023, ora 15,21 s-a prezentat la UPU o minoră în vârstă de 15 ani cu următoarele semne de detresă cardio-respiratorie: slăbiciune, paloare, tahicardie, saturaţie oxigen 88%. A fost preluată de echipa de Urgenţe majore şi intubată, primele investigaţii pledând pentru un cord pulmonar acut şi suspiciune de tromboembolism pulmonar, motiv pentru care se recurge la manevra de tromboliză. În ciuda eforturilor conjugate ale echipei multidisciplinare (pediatru, cardiolog, terapie intensivă) de susţinere a funcţiilor vitale, starea generală a pacientei se alterează galopant, survenind un stop cardiorespirator resuscitabil. La aproximativ 30 minute, ora 19.10 intervine decesul, urmare a celui de-al doilea stop cardiorespirator, din păcate, iresuscitabil de această dată”, a precizat unitatea spitalicească.

Recomandări INVESTIGAȚIE. O nouă fraudă la adresa asiguraților RCA: ASF a sesizat Parchetul că Euroins, liderul actual al pieței, „a respins 5.603 dosare de daună RCA fără se le analizeze, cu semnături pur formale”. Publicul n-a știut!

„Suntem alături de familia minorei R.K.S. decedate la Unitatea de Primiri Urgenţe în data de 18.01.2023, exprimându-ne întreaga noastră compasiune, cu precizarea că s-au făcut toate demersurile necesare în vederea analizei acestui caz din punct de vedere medico-legal, profesional şi etic de către comisii de specialitate distincte, inclusiv Colegiul Medicilor, având ca obiectiv identificarea eventualelor erori sau abateri de la normele practică şi conduită etică şi deontologică. La momentul finalizării acestor demersuri vor fi aplicate imediat toate măsurile care decurg din normele legislative în vigoare”, a mai transmis conducerea spitalului.

Ștefania a fost repezită și jignită de medicul de gardă, acuză mama fetei

Miercuri, 18 ianuarie, Ștefania s-a simțit rău și a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Satu Mare, unde ar fi fost repezită și jignită de medicul de gardă, care i-a spus că e „obeză și isterică”, susține mama sa într-un interviu pentru TV 1 Satu Mare, potrivit hotnews.ro.

„Medicul de la UPU i-a cerut să se dezbrace. Eu i-am dat jos tricoul, dar fetiței i-a fost rușine să își dea jos sutienul. Eu i-am zis la fetiță să se lase consultată. Apoi, medicul mi-a reproșat că fetița e obeză și isterică, cu o voce ridicată. Apoi, a urmat un EKG, iar eu l-am întrebat că ce ar putea să aibă. Iar medicul a spus să tac din gură”, a povestit mama elevei.

„Apoi, medicul mi-a spus că are diabet și că o să fie internată. În ultimele clipe să audă fata că îi obeză și isterică… Nu pot să trăiesc cu cuvintele astea. (…) Apoi, a venit un domn la mine și mi-a spus că fetița e resuscitată și să nu am prea mari speranțe”, a mai povestit mama Ștefaniei.

Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă

Cazul a ajuns şi în atenţia Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare, care a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă.

„Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Satu Mare au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă (moarte suspectă), în cazul minorei de 15 ani care, în cursul zilei de 18 ianuarie a.c., ar fi decedat la Spitalul Judeţean Satu Mare-Secţia U.P.U. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a transmis IPJ.

Foto: Satu Mare Non Stop / Facebook.com

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Shakira, agresată de mama lui Pique? Imaginile controversate care fac înconjurul presei internaționale. Ce i-a făcut soacra și cum a reacționat fostul fotbalist. VIDEO

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Bianca Drăgușanu, desființată! Acuzații fără precedent: 'Să nu uităm că...'

Viva.ro Îl recunoști? Oamenii treceau pe lângă el în aeroport, fără să aibă habar că este chiar unul dintre cei mai importanți bărbați din România

Observatornews.ro Două românce au vrut să slăbească cu "Ozempic", medicament pentru diabet. Efectele au fost devastatoare

Știrileprotv.ro Un băiețel de 7 ani a murit după ce a fost sfâșiat de o haită de câini. Mama lui a fost și ea rănită încercând să îl apere

FANATIK.RO Schema loto pe care au aplicat-o marii câștigători din România. Au jucat numerele acestea și s-au umplut de bani

Orangesport.ro Ministrul de Interne al Austriei a fost la Bucureşti şi a rămas perplex: ”Aşa ceva el n-a mai văzut în Europa”. Ce l-a uimit

HOROSCOP Horoscop 27 ianuarie 2023. Scorpionii au la dispoziție o zi în care pot regla anumite probleme, de exemplu lipsurile din relațiile lor