Putin folosește o tactică veche a KGB

În timpul ultimatumului, Putin i-a promis lui Trump că va purta noi discuții despre încetarea focului. Inițial, întâlnirea părea un pas important, urmând să-l includă și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Însă Zelenski a fost ulterior exclus, lăsându-i din nou doar Trump și Putin să negocieze în Alaska.

Putin a reiterat deja că nu va returna teritoriile cucerite, făcând improbabil un progres real. Zelenski a subliniat imediat că nu va face nicio concesie teritorială Rusiei, anunță BBC.

Carlo Masala, expert în apărare, a explicat pentru Bild de ce Ucraina se opune: „Propunerile, așa cum sunt acum pe masă, aduc beneficii doar Rusiei din perspectivă militară”. El avertizează că cedarea Donețkului și Luhanskului ar permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală, putând relua oricând luptele dintr-o poziție strategică mult mai bună.

Expertul în Rusia Ulrich Schmid de la Universitatea St. Gallen afirmă: „Agentul KGB experimentat a înțeles cum să exploateze narcisismul politic al președintelui american.”

Într-un articol anterior, Libertatea explica cum funcționează vechiul truc KGB folosit de Putin în negocierile cu Occidentul.

Gulnaz Partschefeld, fostă jurnalistă la televiziunea de stat rusă și actual profesor la Universitatea din St. Gallen, care cunoaște foarte bine mecanismele propagandei lui Vladimir Putin, avertizează că aparenta dorință de a negocia cu Occidentul a președintelui rus este doar o strategie bine calculată, menită să inducă în eroare liderii occidentali

„Prin această strategie, el încearcă să forțeze practic o capitulare a Ucrainei”, spune Partschefeld. Această tactică, menită să pară o ofertă de pace, este, de fapt, o metodă veche a KGB-ului.

Colaj cu Vladimir Putin, în prim-plan, și Donald Trump, pe fundal Foto: Hepta

Putin nu cedează în fața presiunilor. El crede că Trump și Ucraina sunt sub presiune

Putin nu se grăbește să facă concesii pentru că încă își menține avantajul pe câmpul de luptă. „El nu se simte obligat să accepte o propunere care nu îi îndeplinește cerințele maxime”, spune Partschefeld, care explică și că Putin crede că atât Ucraina, din cauza pierderilor suferite, cât și SUA, din cauza promisiunilor lui Trump de a pune capăt războiului, sunt mai presate decât Rusia să ajungă la o soluție. De aceea, nu vede niciun motiv să cedeze acum.

În interiorul Rusiei, imaginea lui Putin este consolidată prin această strategie. Propaganda de stat prezintă fiecare răspuns evaziv al Kremlinului ca pe o demonstrație de superioritate față de Occident. În schimb, orice tentativă a Ucrainei de a negocia este interpretată ca o dovadă de slăbiciune.

Această strategie a fost folosită și în trecut de KGB: tergiversarea negocierilor pentru a câștiga timp și pentru a obosi adversarii. Putin aplică exact aceeași metodă astăzi, sperând că Occidentul va ceda presiunilor și va accepta condițiile impuse de Kremlin.

Summitul SUA-Rusia îi dă lui Putin legitimitate pe scena mondială

Profesorul Stephen Hall, expert în relaţii ruseşti şi post-sovietice la Universitatea din Bath, spune pentru BBC că summitul va fi „jucat în presa rusă” ca dovadă că ţara „nu mai este izolată”.

„Îi conferă (lui Putin) legitimitate pentru că se va întâlni cu Donald Trump – aşa-numitul lider al lumii libere”, spune el.

Chestionat cu privire la cât de mare va fi succesul summitului pentru Putin dacă nu va ieşi nimic, Hall spune că el crede că Putin nu vrea de fapt să negocieze sfârşitul războiului.

Putin doreşte „negocieri, dar nu doreşte un sfârşit negociat”, spune Hall, iar în schimb summitul va arăta că Rusia este „necesară pentru America”.

Trump amenință cu tarife punitive

Rămâne de văzut cum va reacționa Trump. Până la discuțiile din Alaska, e puțin probabil să-și pună în aplicare amenințările cu sancțiuni severe. Acestea ar viza nu doar Rusia, ci și țările care fac afaceri cu Moscova, în special China și India.

Trump a vorbit despre tarife de 100%, în timp ce senatorul republican Lindsey Graham a cerut chiar 500%. Însă Trump pare să caute modalități de a evita sancțiuni extinse împotriva Rusiei.

Trump vrea să evite escaladarea

Comportamentul lui Trump arată că are un interes limitat în sprijinirea cuprinzătoare a Ucrainei. Expertul în SUA Philipp Adorf de la Universitatea din Bonn spune: „Trump pare să caute constant modalități de a evita sancțiuni extinse împotriva Rusiei.”

În cele din urmă, Trump vrea să evite escaladarea și să rămână în istorie ca un făuritor de pace. Însă tactica lui Putin de tergiversare i-a adus din nou un avantaj în fața președintelui american.

Cum va reacționa Trump dacă Putin refuză din nou?

Răspunsul lui Trump până acum a fost evaziv: „Vom vedea ce are de spus; depinde în întregime de el.” Tarifele directe împotriva Rusiei ar fi ușor de implementat, dar ar avea un impact redus din cauza volumului mic de comerț.

Tarifele secundare împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei ar fi o opțiune, dar ar fi dificil de pus în practică, potrivit lui Schmid. Rămâne neclar cum va reacționa de fapt Trump. „El continuă să se distanțeze de propriile declarații”, spune Adorf.

Ce este cert este că Putin a marcat din nou puncte cu tactica sa de tergiversare în fața președintelui american, lăsându-l pe Trump într-o poziție dificilă.

