De Livia Lixandru,

Nelu Crudu a povestit la Star Matinal detalii cu privire la starea de sănătate a fiicei sale, ținând să precizeze că starea sa nu este atât de gravă, scrie spynews.ro.

„Se simte foarte bine, se vindecă, toate merg spre bine. Totul este spre bine, se dă cu unguente, se regenerează totul. În două zile va fi bine. Sunt ferm convins că a plecat din țară, ăsta e omul. Dacă ea a decis să nu depună plângere, n-a depus, e un ordin de restricție. Totul merge extraordinar de bine, e tânără, se reface.„, a declarat tatăl brunetei, potrivit sursei citate.

Daniela Crudu a trecut prin momente șocante în acest weekend, după ce a fost bătută de partner. Ea a fost chiar nevoită să alerge desculță prin zăpadă pentru a scăpa de mânia iubitului croat.

Sora Danielei Crudu a povestit ce s-a întâmplat între vedetă și iubitul croat

În urma informațiile apărute în presă, iubitul Danielei Crudu ar fi bătut-o din cauza banilor, însă Ana, sora Danielei Crudu, a venit cu o altă versiune.

„Nu este adevărat. Banii i-a luat acum. Nici nu ştiam unde sunt. Daniela, nici ea. Când am intrat, am văzut unde îi pusese. A zis că nu-i lipseşte nimic. De la bani sub nicio formă! Şi-a luat toţi banii, lucrurile, actele.

Ea spune că nu ştie de ce. Probabil, şi eu aşa sunt sigură, din cauza geloziei. Toată lumea voia să vină la ea la club să facă poze… Probabil nu a înţeles, băutura… Aceasta este părerea mea. Daniela mi-a spus că de la nimic!, a declarat Ana Crudu.

Citeşte şi:

Adriana Nedelea LA FIX | Mărturisiri emoționante despre muncitorii srilankezi: „Le-am dat asigurări că ei nu sunt doar angajații noștri, ci și prietenii noștri”

Și la ISU Cluj se lucrează în familie. Șeful și-a promovat nepotul: „Era singurul cadru militar care putea fi împuternicit”

Am vorbit cu Piumal și Mahinda, muncitorii din Sri Lanka angajați la brutăria din Ditrău. Unul a plâns când a aflat că localnicii vor să-i alunge: „A fost o neînțelegere, romanian people good”

GSP.RO EXCLUSIV Mărturie ȘOCANTĂ: „Am fost consilier, luam bani, nu făceam nimic, normal”

HOROSCOP Horoscop 11 februarie 2020. Racii au nevoie de pace în famile