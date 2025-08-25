Aproape niciodată o convorbire telefonică nu a provocat atâta agitație în politica elvețiană: la 1 august, președintele american Donald Trump (79) a impus Elveției taxe vamale punitive de 39%.

Aceste taxe sunt semnificative, mai ales pentru iubitorii luxului, având în vedere că nu s-a ajuns la un acord comercial de ultim moment între Washington și Berna.

Cu o zi înainte, președinta Elveției, Karin Keller-Sutter (61), discutase la telefon cu Trump, o conversație care stârnește acum controverse aprinse.

Potrivit dezvăluirilor Blick, Donald Trump ar fi vorbit în termeni grosolani despre consiliera federală din partea FDP (Partidul Liberal-Radical (PLR) din Elveția) și și-ar fi minimalizat propriii negociatori.

Surse americane susțin, la rândul lor, că felul în care s-a prezentat Keller-Sutter a dus la eșecul unui acord vamal.

Surse: Trump s-ar fi simțit umilit de un curs de macroeconomie, ținut de președinta Elveției

Donald Trump s-ar fi simțit umilit de „un curs intensiv de jumătate de oră în economie politică și macroeconomie” ținut de președinta Elveției – atât de mult încât le-ar fi spus colaboratorilor săi că nu mai vrea niciodată să negocieze cu ea.

După convorbirea telefonică, la Casa Albă ar fi fost clar un lucru: atâta vreme cât Keller-Sutter rămâne președinte, Elveția nu va beneficia de reduceri de taxe vamale.

„S-a săturat definitiv de ea”, a declarat o sursă. În cele din urmă, e vorba pur și simplu de o problemă personală.

Fiecare parte își prezintă, firește, propria versiune. Cum este percepută Keller-Sutter de Trump știe doar președintele american însuși, condus de capriciile sale. Totuși, ulterior acesta chiar a numit-o public „drăguță, amabilă”.

Iar negocierile propriu-zise erau în responsabilitatea Secretariatului de Stat pentru Economie (Seco) – care, conform investigațiilor, fusese chiar instituția ce sugerase contactul direct al lui Keller-Sutter cu Trump.

Cu toate acestea, chiar și unii parlamentari din zona de centru-dreapta se întreabă dacă, în fața atâtor tensiuni, mai are sens ca Keller-Sutter să discute vreodată din nou cu Trump. O asemenea întrebare atinge un subiect sensibil: nu este oare președinta Elveției, prin definiție, interlocutorul principal al președintelui american?

Unii fac acest lucru doar cu ușile închise. „La Trump, dimensiunea personală este decisivă, iar pentru asta președinta Confederației federale din Elveția nu are nicio vină”, spune chiar și un liberal-radical.

Dar, indiferent de apartenența politică, rămâne întrebarea dacă ministrul Economiei, Guy Parmelin (65, SVP), nu ar putea, în calitate de „imagine de reprezentare a Elveției”, să întoarcă situația în favoarea țării în disputa vamală.

Politicienii SVP îl vor pe Guy Parmelin în prim-plan

Nu toți doresc să se exprime public, iar acest lucru se întâmplă și din grijă pentru poziția de negociere a Bernei. Însă din partea SVP (Uniunea Democrată de Centru) vin declarații tranșante.

În principiu, doar Consiliul Federal decide cine conduce negocierile, subliniază deputatul Franz Grüter (62).

„Guvernul nostru are șapte membri”, spune el. Dar dacă americanii sunt într-adevăr atât de supărați pe președinta Elveției, acest lucru nu poate fi pur și simplu ignorat.

Diplomatul SVP spune deschis: „Trebuie analizat dacă nu cumva Parmelin ar trebui să preia negocierile”.

Guy Parmelin, vicepreședinte al Elveției, ar fi apreciat pentru firea lui calmă și echilibrată și are multă experiență în negocieri, adaugă Grüter. „În eventualele negocieri finale, faptul că Parmelin ar fi la conducere ar putea fi un avantaj”.

Într-un spirit similar se exprimă și colegul său de partid, Roland Rino Büchel (59). Seco, sub conducerea lui Parmelin și a secretarei de stat Helene Budliger Artieda (60), ar fi făcut o treabă bună la nivel tehnic, spune deputatul.

„Dar, în final, au fost prea mulți implicați, iar colaborarea cu președinta Confederației Keller-Sutter nu a funcționat”, precizează Roland Rino Büchel.

Și Büchel își pune mai degrabă speranțele în colegul său de partid, Parmelin. „Este un negociator inteligent, realist și pragmatic”, argumentează el.

În plus, el pledează din nou pentru folosirea președintelui FIFA, Gianni Infantino (55), ca „deschizător de uși”. „Se vede clar în aceste zile că are acces la Trump cum nu are nimeni altcineva din Elveția”.

Partidul de Centru: Negociatorii lui Trump vor doar să-și salveze pielea

Alții sunt mai rezervați și îi iau apărarea lui Keller-Sutter. Deputata Partidului de Centru, Elisabeth Schneider-Schneiter (61), consideră plauzibil că americanii prezintă acum apelul telefonic drept o escaladare, din motive tactice.

„În special, negociatorii lui Trump ies prost din această situație, deși negocierile cu Elveția fuseseră, de fapt, reușite – acum vor doar să-și salveze pielea”, spune ea.

Totuși, un lucru este clar: „Cu protocolul diplomatic clasic, Elveția nu poate merge prea departe”, pentru că acesta nu corespunde imprevizibilității lui Donald Trump. „A fost o greșeală că Elveția nu s-a pregătit mai bine în prealabil”, continuă ea.

Pentru a ajunge totuși la o soluție, este nevoie, după părerea lui Schneider-Schneiter, și de căi neconvenționale.

„Trebuie folosite toate canalele posibile, inclusiv contacte neobișnuite. La Trump, chimia personală este, se pare, foarte importantă. În final însă, Consiliul Federal stabilește strategia de negociere”, spune ea.

Seco, sub conducerea lui Parmelin, are rolul principal

În culise, între Keller-Sutter și echipa sa, pe de o parte, și Seco (Secretariatul de Stat pentru Economie al Elveției), condus de Parmelin, pe de altă parte, este vorba și de cine are autoritatea de a defini cursul negocierilor, dar factorul politic joacă și el un rol de mult timp.

Departamentul de Finanțe al lui Keller-Sutter subliniase deja că nu există dovezi privind un conflict personal cu Casa Albă.

Dar cum răspunde acesta la cererile de a o retrage pe Keller-Sutter din discuțiile viitoare cu Trump? „Karin Keller-Sutter a purtat discuțiile cu președintele Trump pentru că ea este președinta Elveției. Iar în ceea ce privește negocierile cu partea americană, Seco a avut și are rolul principal”, spune purtătorul său de cuvânt, Pascal Hollenstein.

Amenzi uriașe pentru românii care construiesc în proprie curte fără autorizație: ajung până la 100.000 de lei
Știri România 08:13
Amenzi uriașe pentru românii care construiesc în proprie curte fără autorizație: ajung până la 100.000 de lei
Românii sunt europenii care plătesc cel mai mult pentru un kilogram de banane
Știri România 07:46
Românii sunt europenii care plătesc cel mai mult pentru un kilogram de banane
Cu cine a păstrat legătura ispita Amelia după Insula Iubirii 2025: „M-am bucurat de toată experiența”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:48
Cu cine a păstrat legătura ispita Amelia după Insula Iubirii 2025: „M-am bucurat de toată experiența”
Imagini din camera de cămin în care stă Violeta Bănică în SUA. Andreea Marin și-a ajutat fata cu amenajarea
Stiri Mondene 24 aug.
Imagini din camera de cămin în care stă Violeta Bănică în SUA. Andreea Marin și-a ajutat fata cu amenajarea
Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciucu, Băluță și Drulă - Sondaj CURS. Și PNL a prezentat un sondaj
Politică 24 aug.
Cine ar câștiga alegerile la Primăria Capitalei dintre Piedone, Ciucu, Băluță și Drulă – Sondaj CURS. Și PNL a prezentat un sondaj
Bilanțul USR, după două luni de guvernare cu PSD, PNL și UDMR. Ce au făcut Ionuț Moșteanu, Oana Țoiu, Diana Buzoianu și Radu Miruţă
Politică 24 aug.
Bilanțul USR, după două luni de guvernare cu PSD, PNL și UDMR. Ce au făcut Ionuț Moșteanu, Oana Țoiu, Diana Buzoianu și Radu Miruţă
