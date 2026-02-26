Ciprian Ciucu: Proiectul PSD poate duce la insolvența Termoenergetica

Declarațiile lui Ciucu vin după ce ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB) programată pentru aceeași zi nu a putut avea loc din cauza lipsei de cvorum.

În urmă cu două zile, consilierii PSD au anunțat că intră în grevă, solicitând Primăriei București să elaboreze documentele necesare pentru dezbaterea proiectului legat de termie.

„Nu am o problemă să aducem acel proiect pe ordinea Consiliului General. Problema este că proiectul face rău. În momentul în care Termoenergetica are datorii de 1,4 miliarde de lei către ELCEN și este în prag de insolvență, iar dacă ar primi și mai puțini bani de la populație – pentru că incită populația să nu mai plătească factura –, problemele financiare ale Termoenergetica vor crește și mai mult. Și asta poate să însemne insolvență. Insolvența Termoenergetica duce automat la insolvența ELCEN”, a explicat Ciprian Ciucu joi, la ședința CGMB.

Primarul din București: Falimentul ELCEN, risc energetic major

Primarul din București a subliniat că o eventuală insolvență a ambelor companii – Termoenergetica și ELCEN – ar putea duce la falimentul ELCEN, punând în pericol proiectele de modernizare a centralelor electrotermice (CET-uri).

Aceste proiecte, pentru care au fost prevăzute 5 miliarde de lei din Fondul de modernizare, sunt esențiale pentru reducerea costului de producție al gigacaloriei și pentru îmbunătățirea serviciilor de termoficare din București.

„ELCEN nu furnizează doar energie termică. ELCEN furnizează și 5% din energia din rețeaua națională. Vă dați seama că siguranța sistemului național energetic într-un faliment al ELCEN, prin aceste decizii în cascadă complet iresponsabile, poate să afecteze siguranța energetică a Bucureștiului. Implicațiile sunt mult mai mari decât a veni cu o măsură pur populistă și a face circ în Consiliul General”, a declarat edilul.

Ciprian Ciucu: Proiectul de modernizare a CET-urilor, în pericol

Ciprian Ciucu a explicat că, în prezent, CET-urile funcționează cu tehnologii învechite, modernizarea acestora fiind imperativă pentru reducerea costurilor de producție și îmbunătățirea siguranței sistemului de termoficare.

În plus, el a menționat că proiectele Primăriei București de modernizare a magistralelor sunt blocate în Sectorul 4, din cauză că nu au fost predate amplasamentele necesare lucrărilor.

„Unul dintre motivele pentru care se strică mereu cazanul cu apă fierbinte (CAF) de la CET Sud este că apa de adaos pe care trebuie să o punem în rețea prin Termoenergetica este de foarte proastă calitate. De-aia a fost frig în această iarnă în sud și în est, pentru că se strică acest CAF, care nu aparține PMB, ci Ministerului Energiei, prin ELCEN. În lipsa lucrărilor la magistrale (…) se va defecta și mai mult și mai des cazanul de la CET Sud”, a explicat Ciucu.

Ciprian Ciucu: Măsura PSD, lipsită de responsabilitate

Primarul general a criticat acțiunea PSD, calificând-o drept populistă și lipsită de responsabilitate.

Acesta a solicitat consilierilor generali să participe la discuții pentru găsirea unei soluții viabile în rezolvarea problemelor termoficării din București.

„Ceea ce a făcut PSD și tot bâlciul pe care l-a făcut în urmă cu două zile aici nu are nicio legătură cu proiectul pe care l-au propus, ci a fost doar de dragul de a face un circ și un bâlci. (…) În momentul în care vii și faci o întreagă regie și îți iei tricouri pentru propagandă, asta arată foarte clar care a fost obiectivul. Obiectivul a fost unul de a justifica un blocaj în Consiliul General, un blocaj al acestui oraș, din cauza căruia vor suferi bucureștenii”, a mai spus edilul.

Primarul din București: Blocaj administrativ și pasarea responsabilității

În ceea ce privește proiectul PSD, edilul a explicat că implementarea măsurii nu depinde exclusiv de Consiliul General, ci presupune parcurgerea mai multor etape birocratice și obținerea avizelor de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Consiliul Concurenței.

„Colegii noștri din primărie au făcut aceste demersuri ca ele să fie aprobate, dar nu a depins de aparatul primăriei, pentru că ANRE trebuie să dea un răspuns, trebuie să înceapă un întreg proces de avizare pentru a schimba unilateral contractul”, a explicat Ciprian Ciucu.

Primarul a concluzionat printr-un apel la responsabilitate adresat consilierilor generali, subliniind necesitatea unui dialog constructiv pentru a găsi soluții eficiente și sustenabile pentru termoficarea din București.

Amintim că primarul sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat pe 1 februarie că PSD va introduce în Consiliul General al Municipiului București un proiect de hotărâre prin care oamenii din București să nu mai plătească dacă apa caldă și căldura nu vor fi în parametri.

În replică, Termoenergetica îl contrazice pe primarul Daniel Băluță și spune că mecanismul de ajustare a facturilor pentru apă caldă și căldură, în cazul în care temperatura furnizată este sub limita contractuală, este deja prevăzut de lege și aplicat în București.

Potrivit celor mai recente date, în București sunt aproximativ 30.000 de pensionari cu pensii sub 1.000 de lei pe lună care au dificultăţi în plata căldurii şi multe alte zeci de mii de locuitori cu venituri mici sau dizabilităţi.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE